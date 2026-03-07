Slovák skončil v kvalifikácii v najlepšej desiatke. Na víťaza stratil takmer štyri sekundy

Slovenský parasnoubordista Adam Krupa obsadil deviate miesto v kvalifikácii snoubordkrosu kategórie SB-UL na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
V sobotňajšej súťaži prišiel do cieľa v čase 53,81 sekúnd. Najrýchlejší bol Číňan Wang Pcheng-jao (49,95 s).
Hlavná súťaž odštartuje osemfinálovými súbojmi v nedeľu o 11.00 h.
VIDEO: Reakcia Adama Krupu
„Som rád, že som postúpil do štvrťfinále, ale očakával som trochu lepší čas. Trať je málo technická, dalo sa na nej máločo robiť.
Snažil som sa, ako sa dalo, zjavne tam boli malé chybičky. Uvidíme, akých dostanem súperov a ako mi to pôjde,“ vyjadril sa Krupa pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru (SPV).
Výsledok z kvalifikácie je pre 36-ročného Slováka o to cennejší, keďže z rôznych dôvodov nemohol absolvovať plný počet tréningových jázd oproti konkurentom.
„V sobotu predpoludním sme mali priestor na dve tréningové jazdy. V piatok som sa na trať ani nedostal. Organizátori prerobili väčšiu časť trate a väčšinu prekážok odstránili.
Je to o takej rovinke a kto ma lepšie namazané a väčšiu váhu, ten má lepší čas,“ dodal jediný slovenský zástupca v parasnoubordingu.