Haraus sa zlepšiť nedokázal. V kombinácii sa umiestnil v najlepšej desiatke

TASR|10. mar 2026 o 14:13
Skúseného lyžiara čakajú na paralympiáde ešte dve disciplíny.

Zimné paralympijské hry 2026 - lyžovanie

superkombinácia - muži, zrakovo znevýhodnení:

1.

Giacomo Bertagnolli

Taliansko

1:56,42 min

2.

Neil Simpson

V. Británia

+0,65 s

3.

Johannes Aigner

Rakúsko

+1,04 s

8.

Miroslav Haraus

Slovensko

+14,95 s

Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Miroslav Haraus obsadil ôsme miesto v superkombinácii na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo v kategórii zrakovo znevýhodnených.

Po super-G figuroval na šiestej priečke, v slalome si po chybe v polovici trate pohoršil o dve pozície. Na víťazného Taliana Giacoma Bertagnolliho stratil 14,95 sekundy.

„Asi ani nespadla tá ťarcha, skôr naopak, zhoršilo sa to, mám taký dojem. Ak ste si vedomý toho, že máte v slalome trochu vyšší výkon a neviete ho predať, respektíve som sa nevedel v pretekoch chytiť, tak je to opäť sklamanie.

﻿Hľadáme chybu, čo sa vlastne deje. Neviem, či je to poznačené rýchlostnými disciplínami, alebo či veľmi chcem. Snažíme sa z každej strany, sami sa čudujeme, čo sa vlastne deje,“ vyjadril sa Haraus pre TASR po prvom výsledku na ZPH 2026.

Tridsaťdeväťročnému Harausovi sa tak podarilo premiérovo finišovať na zjazdovke v Tofane spolu s navádzačom Matúšom Hudákom.

Pre slovenského reprezentanta je to šiesta účasť na ZPH, v tejto disciplíne získal zlato v roku 2018 v Pjongčangu.

Harausa čakajú na ZPH 2026 ešte dve disciplíny, v piatok 13. marca od 9.00 h nastúpi na obrovský slalom a v nedeľu 15. marca uzatvorí program v paraalpskom lyžovaní slalomom.

Druhý slovenský zástupca Marek Kubačka a jeho navádzačka Mária Zaťovičová neštartovali už v doobedňajšom super-G pre zdravotné problémy.

Čupka na 15. mieste

V kategórii stojacich v kombinácii obsadil Martin Čupka obsadil 15. priečku. Rovnaká pozícia mu patrila aj po doobedňajšom super-G, na víťazného Arthura Baucheta z Francúzska mal manko 19,85 sekundy.

Štyridsaťdeväťročný Čupka si tak polepšil oproti 24. priečke v pondelkovom super-G. V predchádzajúcom zjazde ho diskvalifikovali, pretože minul predposlednú bránu.

Na ZPH štartuje po 16 rokoch, naposledy reprezentoval Slovensko vo Vancouveri v roku 2010.

