Haraus sa zlepšiť nedokázal. V kombinácii sa umiestnil v najlepšej desiatke

Zimné paralympijské hry 2026 - lyžovanie
superkombinácia - muži, zrakovo znevýhodnení:
1.
Giacomo Bertagnolli
Taliansko
1:56,42 min
2.
Neil Simpson
V. Británia
+0,65 s
3.
Johannes Aigner
Rakúsko
+1,04 s
8.
Miroslav Haraus
Slovensko
+14,95 s
Slovenský reprezentant v paraalpskom lyžovaní Miroslav Haraus obsadil ôsme miesto v superkombinácii na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo v kategórii zrakovo znevýhodnených.
Po super-G figuroval na šiestej priečke, v slalome si po chybe v polovici trate pohoršil o dve pozície. Na víťazného Taliana Giacoma Bertagnolliho stratil 14,95 sekundy.
„Asi ani nespadla tá ťarcha, skôr naopak, zhoršilo sa to, mám taký dojem. Ak ste si vedomý toho, že máte v slalome trochu vyšší výkon a neviete ho predať, respektíve som sa nevedel v pretekoch chytiť, tak je to opäť sklamanie.
Hľadáme chybu, čo sa vlastne deje. Neviem, či je to poznačené rýchlostnými disciplínami, alebo či veľmi chcem. Snažíme sa z každej strany, sami sa čudujeme, čo sa vlastne deje,“ vyjadril sa Haraus pre TASR po prvom výsledku na ZPH 2026.
Tridsaťdeväťročnému Harausovi sa tak podarilo premiérovo finišovať na zjazdovke v Tofane spolu s navádzačom Matúšom Hudákom.
Pre slovenského reprezentanta je to šiesta účasť na ZPH, v tejto disciplíne získal zlato v roku 2018 v Pjongčangu.
Harausa čakajú na ZPH 2026 ešte dve disciplíny, v piatok 13. marca od 9.00 h nastúpi na obrovský slalom a v nedeľu 15. marca uzatvorí program v paraalpskom lyžovaní slalomom.
Druhý slovenský zástupca Marek Kubačka a jeho navádzačka Mária Zaťovičová neštartovali už v doobedňajšom super-G pre zdravotné problémy.
Čupka na 15. mieste
V kategórii stojacich v kombinácii obsadil Martin Čupka obsadil 15. priečku. Rovnaká pozícia mu patrila aj po doobedňajšom super-G, na víťazného Arthura Baucheta z Francúzska mal manko 19,85 sekundy.
Štyridsaťdeväťročný Čupka si tak polepšil oproti 24. priečke v pondelkovom super-G. V predchádzajúcom zjazde ho diskvalifikovali, pretože minul predposlednú bránu.
Na ZPH štartuje po 16 rokoch, naposledy reprezentoval Slovensko vo Vancouveri v roku 2010.