    FIFA rozhodla. Somálsky rozhodca dostane zaplatené aj bez účasti na MS

    Omar Artan.
    Omar Artan. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|14. jún 2026 o 14:15
    ShareTweet1

    Futbalového rozhodcu zastavili na letisku v Miami pre imigračné obmedzenia.

    Somálsky futbalový rozhodca Omar Abdulkadir Artan, ktorého úrady nepustili do USA, dostane zaplatené, ako keby na majstrovstvách sveta pískal.

    BBC s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že medzinárodná federácia FIFA sa rozhodla sudcovi honorár vyplatiť. Jeho výška nie je známa.

    Artana nevpustili začiatkom týždňa do USA na letisku v Miami. Somálsko patrí medzi krajiny, ktorých občanom administratíva prezidenta Donalda Trumpa v júni zakázala vstup do krajiny.

    Tridsaťštyriročný Somálec je na listine medzinárodných rozhodcov FIFA od roku 2018 a vlani bol zvolený za najlepšieho afrického rozhodcu.

    V tejto sezóne viedol napríklad odvetu finále africkej Ligy majstrov.

    Po tom, ako prišiel o svetový šampionát, mu UEFA zverila rozhodovanie európskeho Superpohára. Artan tak bude pískať 12. augusta v Salzburgu duel medzi víťazom Ligy majstrov Paríž Saint-Germain a víťazom Európskej ligy Aston Villou.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Mohamed Salah.
    Mohamed Salah.
    FIFA zasiahla proti tímu z Afriky. Egypt musel meniť dizajn dresov
    dnes 15:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»FIFA rozhodla. Somálsky rozhodca dostane zaplatené aj bez účasti na MS