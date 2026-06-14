FIFA rozhodla. Somálsky rozhodca dostane zaplatené aj bez účasti na MS

Somálsky futbalový rozhodca Omar Abdulkadir Artan, ktorého úrady nepustili do USA, dostane zaplatené, ako keby na majstrovstvách sveta pískal.
BBC s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že medzinárodná federácia FIFA sa rozhodla sudcovi honorár vyplatiť. Jeho výška nie je známa.
Artana nevpustili začiatkom týždňa do USA na letisku v Miami. Somálsko patrí medzi krajiny, ktorých občanom administratíva prezidenta Donalda Trumpa v júni zakázala vstup do krajiny.
Tridsaťštyriročný Somálec je na listine medzinárodných rozhodcov FIFA od roku 2018 a vlani bol zvolený za najlepšieho afrického rozhodcu.
V tejto sezóne viedol napríklad odvetu finále africkej Ligy majstrov.
Po tom, ako prišiel o svetový šampionát, mu UEFA zverila rozhodovanie európskeho Superpohára. Artan tak bude pískať 12. augusta v Salzburgu duel medzi víťazom Ligy majstrov Paríž Saint-Germain a víťazom Európskej ligy Aston Villou.