Rexová potvrdzuje skvelú formu. Slovensko má na paralympiáde druhú medailu

Zimné paralympijské hry 2026 - alpské lyžovanie
super-G - ženy:
1.
Chiara Mazzelová
Taliansko
1:14,84 min
2.
Veronika Aignerová
Rakúsko
+0,60 s
3.
Alexandra Rexová
Slovensko
+4,85 s
Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová si na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo vybojovala druhú medailu.
Tak ako v sobotnom zjazde získala spolu s navádzačkou Sophiou Polákovou bronz aj v pondelkových pretekoch v super-G.
Rexová finišovala na treťom mieste s mankom 4,85 sekundy na víťaznú domácu Talianku Ciaru Mazzelovú. Striebro si odniesla Veronika Aignerová z Rakúska, ktorá stratila na víťazku 60 stotín.
Všetky tri pretekárky boli na stupňoch víťazov aj v zjazde, v ňom získala titul Aignerová a striebro Mazzelová.