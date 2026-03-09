Rexová potvrdzuje skvelú formu. Slovensko má na paralympiáde druhú medailu

Po zjazde získala cenný kov aj super-G.

Zimné paralympijské hry 2026 - alpské lyžovanie

super-G - ženy:

1.

Chiara Mazzelová

Taliansko

1:14,84 min

2.

Veronika Aignerová 

Rakúsko

+0,60 s

3.

Alexandra Rexová

Slovensko

+4,85 s

Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová si na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo vybojovala druhú medailu.

Tak ako v sobotnom zjazde získala spolu s navádzačkou Sophiou Polákovou bronz aj v pondelkových pretekoch v super-G.

Rexová finišovala na treťom mieste s mankom 4,85 sekundy na víťaznú domácu Talianku Ciaru Mazzelovú. Striebro si odniesla Veronika Aignerová z Rakúska, ktorá stratila na víťazku 60 stotín.

Všetky tri pretekárky boli na stupňoch víťazov aj v zjazde, v ňom získala titul Aignerová a striebro Mazzelová.

