Slováci na paralympiáde vzdorovali obhajcom zlata. Jeden end nevyšiel, povedal člen tímu

Slovenskí reprezentanti v curlingu si vo svojom záverečnom vystúpení na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortina d´Ampezzo pripísali prehru s Čínou 4:7.
Na turnaji tak zaznamenali tri výhry a šesť prehier a obsadili konečnú 8. priečku.
„Začiatok turnaja nám nevyšiel, ale vedeli sme sa pekne vzchopiť. Od zmeny na súpiske sme sa pozviechali. Šli sme veľmi dobre, za uplynulé zápasy som s hrou naozaj spokojná,“ zhodnotila turnaj trénerka slovenského tímu Daniela Matulová.
VIDEO: Monika Kunkelová po Číne a o turnaji
Slováci mali už pred stretnutím istotu, že sa ich súboje o cenné kovy týkať nebudú, ich súper mal naopak už definitívu postupu medzi najlepšiu štvorku.
Číňania viedli po troch endoch 3:1, no potom Slováci zabojovali, vo štvrtom získali dva body, v piatom jeden a vyrovnali stretnutie.
VIDEO: Adrián Ďurček s odkazom pre fanúšikov
V šiestom ende však ázijskí hráči zahrali trojku a duel si už nenechali uniknúť.
„Tento duel bol celkom fajn. Začali sme celkom dobre a aj viedli. Bohužiaľ, jeden end nám nevyšiel a dostali sme trojku. Snažili sme sa to ešte zmierniť a vyrovnať.
Trénerka nám hovorila, že ešte zabodujeme v posledných dvoch endoch, no nevyšlo nám to,“ uviedol pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru člen slovenskej zostavy Karol Šandl.