Slováci na paralympiáde vzdorovali obhajcom zlata. Jeden end nevyšiel, povedal člen tímu

Slovenskí reprezentanti v curlingu.
Slovenskí reprezentanti v curlingu.
TASR|12. mar 2026 o 21:42
Na turnaji tak zaznamenali tri výhry a šesť prehier a obsadili konečnú 8. priečku.

Slovenskí reprezentanti v curlingu si vo svojom záverečnom vystúpení na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortina d´Ampezzo pripísali prehru s Čínou 4:7.

Na turnaji tak zaznamenali tri výhry a šesť prehier a obsadili konečnú 8. priečku. 

„Začiatok turnaja nám nevyšiel, ale vedeli sme sa pekne vzchopiť. Od zmeny na súpiske sme sa pozviechali. Šli sme veľmi dobre, za uplynulé zápasy som s hrou naozaj spokojná,“ zhodnotila turnaj trénerka slovenského tímu Daniela Matulová.

VIDEO: Monika Kunkelová po Číne a o turnaji

Slováci mali už pred stretnutím istotu, že sa ich súboje o cenné kovy týkať nebudú, ich súper mal naopak už definitívu postupu medzi najlepšiu štvorku.

Číňania viedli po troch endoch 3:1, no potom Slováci zabojovali, vo štvrtom získali dva body, v piatom jeden a vyrovnali stretnutie.

VIDEO: Adrián Ďurček s odkazom pre fanúšikov

V šiestom ende však ázijskí hráči zahrali trojku a duel si už nenechali uniknúť.

„Tento duel bol celkom fajn. Začali sme celkom dobre a aj viedli. Bohužiaľ, jeden end nám nevyšiel a dostali sme trojku. Snažili sme sa to ešte zmierniť a vyrovnať.

Trénerka nám hovorila, že ešte zabodujeme v posledných dvoch endoch, no nevyšlo nám to,“ uviedol pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru člen slovenskej zostavy Karol Šandl. 

Paralympijské

dnes 21:42
