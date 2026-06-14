ONLINE: Veľká cena Katalánska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Katalánska.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Katalánska 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
14.06.2026 o 15:00
Veľká cena Katalánska
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minúta
Plánovaný
Prenos
Postavenie na štarte
1. rad: George Russell (GBR), Lewis Hamilton (GBR)
2. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA), Lando Norris (GBR)
3. rad: Max Verstappen (NED), Isack Hadjar (FRA)
4. rad: Oscar Piastri (AUS), Liam Lawson (NZL)
5. rad: Nico Hülkenberg (GER), Charles Leclerc (MON)
6. rad: Arvid Lindblad (GBR), Gabriel Bortoleto (BRA)
7. rad: Franco Colapinto (ARG), Pierre Gasly (FRA)
8. rad: Oliver Bearman (GBR), Carlos Sainz (ESP)
9. rad: Esteban Ocon (FRA), Alexander Albon (THA)
10. rad: Sergio Pérez (MEX), Valtteri Bottas (FIN)
11. rad: Lance Stroll (CAN), Fernando Alonso (ESP)
1. rad: George Russell (GBR), Lewis Hamilton (GBR)
2. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA), Lando Norris (GBR)
3. rad: Max Verstappen (NED), Isack Hadjar (FRA)
4. rad: Oscar Piastri (AUS), Liam Lawson (NZL)
5. rad: Nico Hülkenberg (GER), Charles Leclerc (MON)
6. rad: Arvid Lindblad (GBR), Gabriel Bortoleto (BRA)
7. rad: Franco Colapinto (ARG), Pierre Gasly (FRA)
8. rad: Oliver Bearman (GBR), Carlos Sainz (ESP)
9. rad: Esteban Ocon (FRA), Alexander Albon (THA)
10. rad: Sergio Pérez (MEX), Valtteri Bottas (FIN)
11. rad: Lance Stroll (CAN), Fernando Alonso (ESP)
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 244 b
2. Ferrari (ITA) 165 b
3. McLaren (GBR) 116 b
4. Red Bull (AUT) 69 b
5. Alpine (FRA) 50 b
6. Racing Bulls (ITA) 35 b
7. Haas (USA) 21 b
8. Williams (GBR) 11 b
9. Audi (SUI) 2 b
10. Aston Martin 1 b
11. Cadillac 0 b
1. Mercedes (GER) 244 b
2. Ferrari (ITA) 165 b
3. McLaren (GBR) 116 b
4. Red Bull (AUT) 69 b
5. Alpine (FRA) 50 b
6. Racing Bulls (ITA) 35 b
7. Haas (USA) 21 b
8. Williams (GBR) 11 b
9. Audi (SUI) 2 b
10. Aston Martin 1 b
11. Cadillac 0 b
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 156 b
2. Lewis Hamilton (GBR) 90 b
3. George Russell (GBR) 88 b
4. Charles Leclerc (MON) 75 b
5. Oscar Piastri (AUS) 58 b
6. Lando Norris (GBR) 58 b
7. Max Verstappen (NED) 43 b
8. Pierre Gasly (FRA) 35 b
9. Isack Hadjar (FRA) 26 b
10. Liam Lawson (NZL) 24 b
11. Oliver Bearman (GBR) 18 b
12. Franco Colapinto (ARG) 15 b
13. Arvid Lindblad (GBR) 11 b
14. Carlos Sainz (ESP) 6 b
15. Alexander Albon (THA) 5 b
16. Esteban Ocon (FRA) 3 b
17. Gabriel Bortoleto (BRA) 2 b
18. Fernando Alonso (ESP) 1 b
19. Nico Hülkenberg (GER)
20. Valtteri Bottas (FIN)
21. Sergio Pérez (MEX)
22. Lance Stroll (CAN)
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 156 b
2. Lewis Hamilton (GBR) 90 b
3. George Russell (GBR) 88 b
4. Charles Leclerc (MON) 75 b
5. Oscar Piastri (AUS) 58 b
6. Lando Norris (GBR) 58 b
7. Max Verstappen (NED) 43 b
8. Pierre Gasly (FRA) 35 b
9. Isack Hadjar (FRA) 26 b
10. Liam Lawson (NZL) 24 b
11. Oliver Bearman (GBR) 18 b
12. Franco Colapinto (ARG) 15 b
13. Arvid Lindblad (GBR) 11 b
14. Carlos Sainz (ESP) 6 b
15. Alexander Albon (THA) 5 b
16. Esteban Ocon (FRA) 3 b
17. Gabriel Bortoleto (BRA) 2 b
18. Fernando Alonso (ESP) 1 b
19. Nico Hülkenberg (GER)
20. Valtteri Bottas (FIN)
21. Sergio Pérez (MEX)
22. Lance Stroll (CAN)
Vítam všetkých fanúšikov formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Španielska.
Z pole position odštartuje George Russell, ktorý bude chcieť zlomiť zlú formu. Hneď za ním však v dlnom nájazde do prvej zákruty budú nabudený Lewis Hamilton na Ferrari a líder šampionátu a Russellov tímový kolega z Mercedesu Kimi Antonelli.
Z pole position odštartuje George Russell, ktorý bude chcieť zlomiť zlú formu. Hneď za ním však v dlnom nájazde do prvej zákruty budú nabudený Lewis Hamilton na Ferrari a líder šampionátu a Russellov tímový kolega z Mercedesu Kimi Antonelli.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.