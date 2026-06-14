    ONLINE: Veľká cena Katalánska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

    Veľká cena Katalánska 2026: Online prenos z pretekov F1.
    Veľká cena Katalánska 2026: Online prenos z pretekov F1. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    Sportnet|14. jún 2026 o 12:00
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    Sledujte spolu s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Katalánska, siedmeho podujatia novej sezóny formuly 1.

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Katalánska.

    Kde sledovať F1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Formulu 1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Katalánska 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)

    Formula 1  2026
    14.06.2026 o 15:00
    Veľká cena Katalánska
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    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Postavenie na štarte

    1. rad: George Russell (GBR), Lewis Hamilton (GBR)
    2. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA), Lando Norris (GBR)
    3. rad: Max Verstappen (NED), Isack Hadjar (FRA)
    4. rad: Oscar Piastri (AUS), Liam Lawson (NZL)
    5. rad: Nico Hülkenberg (GER), Charles Leclerc (MON)
    6. rad: Arvid Lindblad (GBR), Gabriel Bortoleto (BRA)
    7. rad: Franco Colapinto (ARG), Pierre Gasly (FRA)
    8. rad: Oliver Bearman (GBR), Carlos Sainz (ESP)
    9. rad: Esteban Ocon (FRA), Alexander Albon (THA)
    10. rad: Sergio Pérez (MEX), Valtteri Bottas (FIN)
    11. rad: Lance Stroll (CAN), Fernando Alonso (ESP)
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 244 b
    2. Ferrari (ITA) 165 b
    3. McLaren (GBR) 116 b
    4. Red Bull (AUT) 69 b
    5. Alpine (FRA) 50 b
    6. Racing Bulls (ITA) 35 b
    7. Haas (USA) 21 b
    8. Williams (GBR) 11 b
    9. Audi (SUI) 2 b
    10. Aston Martin 1 b
    11. Cadillac 0 b
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 156 b
    2. Lewis Hamilton (GBR) 90 b
    3. George Russell (GBR) 88 b
    4. Charles Leclerc (MON) 75 b
    5. Oscar Piastri (AUS) 58 b
    6. Lando Norris (GBR) 58 b
    7. Max Verstappen (NED) 43 b
    8. Pierre Gasly (FRA) 35 b
    9. Isack Hadjar (FRA) 26 b
    10. Liam Lawson (NZL) 24 b
    11. Oliver Bearman (GBR) 18 b
    12. Franco Colapinto (ARG) 15 b
    13. Arvid Lindblad (GBR) 11 b
    14. Carlos Sainz (ESP) 6 b
    15. Alexander Albon (THA) 5 b
    16. Esteban Ocon (FRA) 3 b
    17. Gabriel Bortoleto (BRA) 2 b
    18. Fernando Alonso (ESP) 1 b
    19. Nico Hülkenberg (GER)
    20. Valtteri Bottas (FIN)
    21. Sergio Pérez (MEX)
    22. Lance Stroll (CAN)
    Vítam všetkých fanúšikov formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Španielska.
    Z pole position odštartuje George Russell, ktorý bude chcieť zlomiť zlú formu. Hneď za ním však v dlnom nájazde do prvej zákruty budú nabudený Lewis Hamilton na Ferrari a líder šampionátu a Russellov tímový kolega z Mercedesu Kimi Antonelli.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Veľká cena Katalánska 2026: Online prenos z pretekov F1.online
    Veľká cena Katalánska 2026: Online prenos z pretekov F1.online
    ONLINE: Veľká cena Katalánska 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)
    dnes 12:00
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