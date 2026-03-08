Slovákovi nevyšli na paralympiáde ďalšie preteky. Na víťaza stratil viac ako 14 minút

Zimné paralympijské hry 2026
Výsledky - parabiatlon mužov na 12,5 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Tang Che-sung
Čína
31:31,9 min (0)
2.
Maksym Muraškovskij
Ukrajina
+ 2:09,2 min (0)
3.
Dmytro Surajko
Ukrajina
+ 2:19,2 min (1)
13.
Alex Lajtman
Slovensko
+ 14:15,3 min (6)
Slovenský parabiatlonista Alex Lajtman obsadil v pretekoch na 12,5 km na ZPH 2026 13. miesto.
V Anterselve spravil na strelnici šesť chýb a zaostal o 14:15,3 min za víťazným Číňanom Tang Che-sungom, ktorý vybielil všetkých 20 terčov.
Striebro a bronz putujú do Ukrajiny zásluhou Maksyma Muraškovského a Dmytra Surajka.