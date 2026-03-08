Slovákovi nevyšli na paralympiáde ďalšie preteky. Na víťaza stratil viac ako 14 minút

TASR|8. mar 2026 o 15:07
Na strelnici urobil šesť chýb.

Zimné paralympijské hry 2026

Výsledky - parabiatlon mužov na 12,5 km:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Tang Che-sung

Čína

31:31,9 min (0)

2.

Maksym Muraškovskij

Ukrajina

+ 2:09,2 min (0)

3.

Dmytro Surajko

Ukrajina

+ 2:19,2 min (1)

13. 

Alex Lajtman

Slovensko

+ 14:15,3 min (6)

Slovenský parabiatlonista Alex Lajtman obsadil v pretekoch na 12,5 km na ZPH 2026 13. miesto.

V Anterselve spravil na strelnici šesť chýb a zaostal o 14:15,3 min za víťazným Číňanom Tang Che-sungom, ktorý vybielil všetkých 20 terčov.

Striebro a bronz putujú do Ukrajiny zásluhou Maksyma Muraškovského a Dmytra Surajka.

Paralympijské

dnes 15:07
