Šanca na medailu sa rozplynula. Slováci na paralympiáde nezdolali druhého zámorského súpera

Slovenskí reprezentanti v curlingu majú po ôsmich dueloch na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortina d´Ampezzo na konte tri výhry a päť prehier. Definitívne tak prišli o šancu na postup do vytúženého semifinále
V stredajšom večernom stretnutí podľahli Kanade 6:9 a a už sa nemôžu dostať medzi najlepšie štyri tímy tabuľky základnej skupiny. S turnajom sa rozlúčia štvrtkovým duelom proti Číne.
“Javorový list“ od úvodu nenechával nič na náhodu a v prvom ende uhral dva body, v druhom ďalšie štyri.
Za takého stavu sa hrá len veľmi ťažko. Slovenský výber sa však snažil a favorita dostal pod tlak, keďže po šiestej zmene bolo 6:6.
„Bude to znieť smiešne, ale po druhom ende sme si povedali, že v treťom uhráme dvojku a potom pôjdeme jednotku za jednotkou. Ukázali sme neuveriteľnú silu za stavu 0:6 sa vrátiť do hry hrať vyrovnanú partiu s vyrovnaným kanadským družstvom,“ uviedol vedúci tímu Milan Bubeník.
V siedmom Kanaďania pridali siedmy bod, čím tím SR získal výhodu posledného kameňa v tom ôsmom.
Tím Radoslava Ďuriša to však nezužitkoval, problémy mu robila rýchlosť ľadu a napokon do útrob štadióna odchádzal s prehrou.
„Momentálne sme stratili šancu hrať semifinále, takže pocity nie sú dobré,“ komentoval sklamaný skip Ďuriš a pokračoval: „Dostali sme štvorku, ale trpezlivou hrou sme sa vrátili do zápasu. Všetci hrali na sto percent a dopadlo to tak ako to dopadlo.“
Stredajšia prehra znamená, že Slováci v Cortine neobhája 4. priečku, ktorú dosiahli v Pekingu 2022.
„Budeme hrať tak, aby sme zvíťazili a potešili fanúšikov,“ uzavrel Ďuriš pre paralympic.sk