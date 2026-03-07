Slovákom nevyšiel na paralympiáde zjazd. Obaja nedokončili svoju jazdu

Miroslav Haraus (vľavo) a a jeho navádzač Maroš Hudík schádzajú do cieľa po vypadnutí v zjazde mužov na XIV. zimných paralympijskách hrách v Cortine d'Ampezzo.
TASR|7. mar 2026 o 11:28 (aktualizované 7. mar 2026 o 12:48)
Z víťazstva sa tešil Rakúšan Johannes Aigner.

Zimné paralympijské hry 2026

Výsledky - zjazd zrakovo znevýhodnených mužov:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Johannes Aigner

Rakúsko

1:16,08 min

2.

Kalle Ericsson

Kanada

+ 2,25 s

3.

Giacomo Bertagnolli

Taliansko

+ 2,56 s

Miroslav Haraus

Slovensko

nedokončil

Výsledky - zjazd stojacich mužov:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Robin Cuche

Švajčiarsko

1:17,79 min

2.

Arthur Bauchet

Francúzsko

+ 0,61 s

3.

Alexej Bugajev

Rusko

+ 1,15 s

Martin Čupka

Slovensko

nedokončil

Slovenský paralyžiar Miroslav Haraus nedokončil sobotňajšie preteky zjazdu zrakovo znevýhodnených na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo.

Spolu s navádzačom Marošom Hudíkom vypadli v závere trate na zjazdovke Olimpia delle Tofane.

Z víťazstva sa tešil Rakúšan Johannes Aigner, ktorý prišiel do cieľa v čase 1:16,08 minúty.

Druhý Kalle Ericsson z Kanady za ním zaostal o 2,25 sekundy, bronzový Talian Giacomo Bertagnolli mal manko 2,56 s.

„Celá jazda nebola ideálna. Ťažko sa mi hľadajú slová. Sústredil som sa na zlomy, ktoré sú na trati, chcel som ich prejsť lepšie. A to bola asi chyba.

Mal som tomu nechať voľný priebeh. Potom som už strácal rýchlosť a nebol medzi mnou a navádzačom ideálny odstup, stratil kontakt a 'sejmul' vonkajšiu bránku. Tam to celé skončilo,“ uviedol Haraus na margo svojej jazdy.

V kategórii stojacich LW6 diskvalifikovali Martina Čupku, ktorý minul predposlednú bránu.

„Ani sám neviem, čo sa tam stalo. Bolo to taká rýchla reakcia, že som nestihol zareagovať. Myslel som si, že lajnu mám natiahnutú dobre, cítil som to v pohode, ale bolo tam potrebné viac dotlačiť lyžu, aby som sa zmestil do ďalšej bránky.

Bola to predposledná bránka,“ vyjadril sa pre TASR Čupka k svojej diskvalifikácii po prejazde cieľom.

Paralympijské

