Slovákom nevyšiel na paralympiáde zjazd. Obaja nedokončili svoju jazdu

Zimné paralympijské hry 2026
Výsledky - zjazd zrakovo znevýhodnených mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Johannes Aigner
Rakúsko
1:16,08 min
2.
Kalle Ericsson
Kanada
+ 2,25 s
3.
Giacomo Bertagnolli
Taliansko
+ 2,56 s
Miroslav Haraus
Slovensko
nedokončil
Výsledky - zjazd stojacich mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Robin Cuche
Švajčiarsko
1:17,79 min
2.
Arthur Bauchet
Francúzsko
+ 0,61 s
3.
Alexej Bugajev
Rusko
+ 1,15 s
Martin Čupka
Slovensko
nedokončil
Slovenský paralyžiar Miroslav Haraus nedokončil sobotňajšie preteky zjazdu zrakovo znevýhodnených na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
Spolu s navádzačom Marošom Hudíkom vypadli v závere trate na zjazdovke Olimpia delle Tofane.
Z víťazstva sa tešil Rakúšan Johannes Aigner, ktorý prišiel do cieľa v čase 1:16,08 minúty.
Druhý Kalle Ericsson z Kanady za ním zaostal o 2,25 sekundy, bronzový Talian Giacomo Bertagnolli mal manko 2,56 s.
„Celá jazda nebola ideálna. Ťažko sa mi hľadajú slová. Sústredil som sa na zlomy, ktoré sú na trati, chcel som ich prejsť lepšie. A to bola asi chyba.
Mal som tomu nechať voľný priebeh. Potom som už strácal rýchlosť a nebol medzi mnou a navádzačom ideálny odstup, stratil kontakt a 'sejmul' vonkajšiu bránku. Tam to celé skončilo,“ uviedol Haraus na margo svojej jazdy.
V kategórii stojacich LW6 diskvalifikovali Martina Čupku, ktorý minul predposlednú bránu.
„Ani sám neviem, čo sa tam stalo. Bolo to taká rýchla reakcia, že som nestihol zareagovať. Myslel som si, že lajnu mám natiahnutú dobre, cítil som to v pohode, ale bolo tam potrebné viac dotlačiť lyžu, aby som sa zmestil do ďalšej bránky.
Bola to predposledná bránka,“ vyjadril sa pre TASR Čupka k svojej diskvalifikácii po prejazde cieľom.