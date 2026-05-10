Slováci získali v sezóne už tretí cenný kov. Tentokrát im vyfúkli zlato Kórejčania

Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Peter Lovaš a Ján Riapoš počas PH 2024. (Autor: TASR)
TASR|10. máj 2026 o 12:40
Ján Riapoš a Peter Lovaš sú tiež víťazmi z PH 2024.

Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise Ján Riapoš a Peter Lovaš vybojovali na turnaji ITTF World Para Challenger striebro vo štvorhre.

V kategórii MD4 prehrali vo finále v slovinskom Lašku s kórejskou dvojicou Yeongjin Jan, Hyeon Uk Kim jednoznačne 0:3 na sety.

Pre slovenských reprezentantov, držiteľov zlatých medailí z PH 2024 v Paríži, je to tretí tohtoročný cenný kov na okruhu ITTF.

Na podujatiach v čiernohorskej Podgorici a talianskom Lignane získali Riapoš s Lovašom bronz. Informoval o tom Slovenský paralympijský výbor.

