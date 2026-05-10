Slováci získali v sezóne už tretí cenný kov. Tentokrát im vyfúkli zlato Kórejčania

Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise Ján Riapoš a Peter Lovaš vybojovali na turnaji ITTF World Para Challenger striebro vo štvorhre.
V kategórii MD4 prehrali vo finále v slovinskom Lašku s kórejskou dvojicou Yeongjin Jan, Hyeon Uk Kim jednoznačne 0:3 na sety.
Pre slovenských reprezentantov, držiteľov zlatých medailí z PH 2024 v Paríži, je to tretí tohtoročný cenný kov na okruhu ITTF.
Na podujatiach v čiernohorskej Podgorici a talianskom Lignane získali Riapoš s Lovašom bronz. Informoval o tom Slovenský paralympijský výbor.