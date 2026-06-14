Krejčíkovú vyradila z finále choroba. Titul bez boja získala 484. hráčka sveta

Česká tenistka Barbora Krejčíková kvôli chorobe nenastúpila do finále tenisového turnaja v Hertogenboschi. Titul získala 484. hráčka sveta Robin Montgomeryová z USA.
Tridsaťročná Krejčíková sa na tráve v Holandsku dostala do finále prvýkrát od predvlaňajšieho víťazstva na Wimbledone.
Dvojnásobná grandslamová šampiónka vo dvojhre mohla útočiť na deviaty titul v kariére.
O deväť rokov mladšia Montgomeryová sa do finále na okruhu WTA dostala prvýkrát.
"Mrzí ma, že musím odstúpiť z finále kvôli chorobe," citovali na sociálnych sieťach usporiadatelia turnaja Krejčíkovú.
"Necítim sa dobre a po konzultácii s mojím lekárskym tímom vyšlo najavo, že nie som v stave, aby som mohla dnes bojovať. Tešila som sa na to, že si tu zahrám o titul, ale nejde to, "uviedla Krejčíková.
Zverenkyňa trénera Jiřího Nováka si pripísala v Hertogenboschi štyri výhry. Cestou do finále nestratila ani set, v semifinále porazila Poľku Magdu Linetteovú, premožiteľku Pohánkovej. V rebríčku by sa mala posunúť o sedem miest na 38. priečku.
O deväť rokov mladšia Montgomeryová sa do finále na okruhu WTA dostala prvýkrát. Po triumfe v Hertogenboschi by mala vyletieť o 291 priečok na 193. miesto.
"Chcela by som pogratulovať Robin k úžasnému týždňu a želám jej všetko najlepšie do ďalšej časti sezóny.
Som sklamaná, že som turnaj zakončila takto, ale budem sa teraz sústrediť na to, aby som sa čo najskôr uzdravila a bola skoro znovu fit, "doplnila Krejčíková.