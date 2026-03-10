Haraus má v kombinácii priaznivú pozíciu. Od medailových priečok nie je ďaleko

Slovenský paralyžiar Miroslav Haraus figuroval po prvej polovici superkombinácie na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo na šiestej priečke v kategórii zrakovo znevýhodnených.
V doobedňajšom super-G dosiahol s navádzačom Marošom Hudíkom čas 1:18,83 min. a na prvého Taliana Giacoma Bertagnolliho strácal 5,30 s.
„Konečne som v cieli. Jasné, dalo sa ísť lepšie, keby som mal hneď tento pocit po zjazde, tak možno ďalšie jazdy by boli lepšie. Človek s tým bojuje, je to jednak veľký boj a tlak. Človek sa snaží podať maximálny výkon, aby bol sám so sebou spokojný a aj ostatní boli potom spokojní, plus neurobiť chyby.
Je veľmi náročné skĺbiť to, aby bola z toho vynikajúca jazda. Na takejto náročnej zjazdovke, ako je pre nás, zrakovo hendikepovaných, tak to bolo náročné. Je pred nami ešte niekoľko pretekov, teraz ďalšie kolo, takže sa na to musíme pripraviť. Uvidíme, ako to všetko dopadne,“ zhodnotil pre TASR Haraus svoje dojmy zo super-G.
Druhý zo Slovákov Marek Kubačka a jeho navádzačka Mária Zaťovičová napokon neštartovali pre zdravotné problémy. Slalomová časť bola na programe od 13.00 h.
„Viem, že viem slalomy. V minulosti som slalomy jazdil dobre. Teraz by sme mali byť dobre pripravení.
Vo Svetových pohároch sme sa snažili jazdiť hlavne rýchlostné disciplíny, pretože sme to nemali kde trénovať. V slalome sme odjazdili menej pretekových kôl ako v rýchlostných disciplínach,“ dodal Haraus.
Čupka predviedol extravagantnú jazdu
V kategórii stojacich Patrilo Martinovi Čupkovi po prvej polovici superkombinácie 15. miesto. dosiahol čas 1:22,82 min. a na najrýchlejšieho Rusa Alekseja Bugajeva strácal 9,72 s.
„Trať bola trochu rýchlejšia, oproti pondelku jednoznačne. Pasážami to trochu pripomínalo zjazd zo soboty. Jazda, no neviem, keby som mal kritizovať sám seba, tak to bolo niečo extravagantné. Je to asi približne to, čo mám natrénované,“ uviedol pre TASR Čupka.
Preteky nedokončilo až deväť paralyžiarov z 26-člennej štartovej listiny.
„V slalome nie som silný. Cieľom bude prísť do cieľa, ak sa mi podarí zísť slalom, tak to bude taká mentálna podpora,“ dodal jediný slovenský mužský zástupca v tejto disciplíne.