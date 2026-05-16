Lovaš s Riapošom majú skvelú formu. V máji získali už svoju tretiu medailu

Peter Lovaš (vľavo) a Ján Riapoš. (Autor: TASR)
TASR|16. máj 2026 o 09:27
V rebríčku ITTF im patrí vo svojej kategórii prvé miesto.

Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Ján Riapoš a Peter Lovaš rozšírili na turnaji ITTF World Para Elite v slovinskom Lašku svoju tohtoročnú medailovú zbierku vo štvorhre.

V kategórii MD4 si vybojovali bronz, keď v semifinále prehrali s kórejskou dvojicou Yeongjin Jang, Hyeon Uk Kim 0:3 na sety.

Slovenské duo získalo v máji už tretiu medailu. V čiernohorskej Podgorici si Riapoš s Lovašom najskôr vybojovali bronz a v Lašku v kategórii Challenger sa umiestnili na druhej pozícii.

Vo svojej kategórii zostávajú vo štvorhre naďalej svetovými jednotkami v rebríčku ITTF.

