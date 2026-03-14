Slováci zakončili paralympiádu víťazne. Proti Japonsku rozhodli jediným gólom

ZPH 2026 - parahokej - o 7. miesto
Slovensko - Japonsko 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Gól: 45. Joppa
Rozhodovali: Esposito (USA) - Blažek (ČR), Niittylä (Fín.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0
Zostava Slovenska: Lepáček - Hlinka, Ferenčík - Ligda, Joppa, Korman - Stašák, Garbiar, Turic, Večerek
Slovenská parahokejová reprezentácia sa so zimnými paralympijskými hrami (ZPH) 2026 rozlúčila víťazne.
V súboji o siedme miesto triumfovala nad Japonskom 1:0 vďaka gólu Martina Joppu zo 44. minúty.
Pre zverencov trénera Ivana Hricka je to historicky najlepšie umiestnenie na ZPH, pred štyrmi rokmi sa v Pekingu umiestnili na ôsmej pozícii.
Prvá tretina gól nepriniesla. Slováci boli strelecky aktívnejší, no nedokázali prekonať brankára Okabeho.
V druhom dejstve ani na začiatku záverečnej tretiny nevyužil slovenský tím presilové hry.
Gól nepadol ani pri troch početných výhodách Japoncov, no v 44. minúte rozhodol a triumfe Slovákov Joppa.