Rexová bojovala o ďalšiu medailu. V obrovskom slalome skončila tesne za pódiom

Zimné paralympijské hry 2026 -lyžovanie
obrovský slalom - ženy:
1.
Veronika Aignerová
Rakúsko
2:18,63 min
2.
Chiara Mazzelová
Taliansko
+2,56 s
3.
Elina Staryová
Rakúsko
+6,67 s
4,
Alexandra Rexová
Slovensko
+11,84 s
Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová obsadila konečné 4. miesto v obrovskom slalome na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Spolu s navádzačom Matúšom Ďurišom stratila v súčte oboch kôl na zlatú medailistku Veroniku Aignerovú z Rakúska 11,84 sekundy.
Striebro získala domáca reprezentantka Chiara Mazzelová (+2,56), pódium doplnila Rakúšanka Elina Staryová, za ktorou zaostala Rexová o 5,17 sekundy.
„Prvé kolo bolo zlé a pomalé. Do druhého kola sme sa vyhecovali, trať bola super. Možno to bolo trochu mäkšie, ale nič také, čo by to malo nejakým spôsobom ovplyvniť. Druhé kolo bolo rýchlejšie, aktívnejšie a bojovné. Verím, že to tak aj vyzeralo. Na štarte som sa naštvala, chcela som dať do toho všetko.
Škoda prvej jazdy, ale aj tak na to pódium, bez ohľadu na to, ako by sme išli prvú jazdu, tak by sme tú stratu nestiahli, aby to vyšlo na pódium. Žiadna pretekárka neurobila chybu, všetky tri prišli do cieľa. Myslím si, že s druhou jazdou môžeme byť spokojní,“ vyjadrila sa pre TASR Rexová k svojmu vystúpeniu v obrovskom slalome.
Dvadsaťročná Slovenka nerozšírila svoju vlastnú medailovú bilanciu na ZPH 2026 ziskom tretej bronzovej medaily.
Cenné kovy si odniesla zo zjazdu a super-G. V obrovskom slalome skončila štvrtá, rovnako ako v superkombinácii.
Štvrtkový „obrák“ začala Rexová piatym najlepším časom v úvodnom kole, vo svojej druhej jazde si dokázala polepšiť o jedno miesto. Prvé kolo nedokončila jej krajanka Viktória Balážová.