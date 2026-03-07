V druhom zápase slovenskí curleri jasne zaostali. S Lotyšmi prehrali vysokým rozdielom

Slovenskí reprezentanti v curlingu na vozíku zaznamenali prvú prehru na ZPH 2026, keď Lotyšom podľahli 0:9.
Už skôr v sobotu sa radovali z víťazného vstupu do paralympijského turnaja, Britov zdolali 9:2. Slovákov čaká ďalší duel v Cortine d´Ampezzo v nedeľu 8. marca o 9.35 h proti Nórsku.
„Súper hral od začiatku veľmi dobre a zachádzal na za guardy. Spočiatku sa nám aj darilo, pripravovali sme si, aby sme sa vrátili do zápasu, ale prišli nešťastné hody.
Mne osobne to veľmi nešlo, neviem si to vysvetliť. Súper bol lepší a treba prijať prehru,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru (SPV) Peter Zaťko.