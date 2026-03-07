Slovák skončil na paralympiáde posledný. Na víťaza stratil viac ako osem minút

Zimné paralympijské hry 2026
Výsledky - šprint zrakovo znevýhodnených v biatlone na 7,5 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Oleksandr Kazik
Ukrajina
20:01,9 min
2.
Iaroslav Rešetynskij
Ukrajina
+ 1:02,4 min
3.
Anatolij Kovalevskij
Ukrajina
+ 1:06,1 min
17.
Alex Lajtman
Slovensko
+ 8,15,4 min
Slovenský parabiatlonista Alex Lajtman obsadil v sobotných rýchlostných pretekoch zrakovo znevýhodnených na ZPH 2026 poslednú, 17. priečku.
Dvadsaťdvaročný pretekár s navádzačom Markom Havranom stratil na 7,5 kilometra dlhej trati 8:15,4 minúty na prvého Ukrajinca Oleksandra Kazika (20:01,9 min).
Aj ďalšie dve miesta na pódiu obsadili Ukrajinci, striebro získal Iaroslav Rešetynskij (+1:02,4) a tretí skončil Anatolij Kovalevskij (+1:06,1).