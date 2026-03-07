Slovák skončil na paralympiáde posledný. Na víťaza stratil viac ako osem minút

Alex Lajtman.
Alex Lajtman. (Autor: paralympic.sk)
TASR|7. mar 2026 o 15:23
Pódium obsadili len Ukrajinci.

Zimné paralympijské hry 2026

Výsledky - šprint zrakovo znevýhodnených v biatlone na 7,5 km:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Oleksandr Kazik

Ukrajina

20:01,9 min

2.

Iaroslav Rešetynskij

Ukrajina

+ 1:02,4 min

3.

Anatolij Kovalevskij

Ukrajina

+ 1:06,1 min

17.

Alex Lajtman

Slovensko

+ 8,15,4 min

Slovenský parabiatlonista Alex Lajtman obsadil v sobotných rýchlostných pretekoch zrakovo znevýhodnených na ZPH 2026 poslednú, 17. priečku.

Dvadsaťdvaročný pretekár s navádzačom Markom Havranom stratil na 7,5 kilometra dlhej trati 8:15,4 minúty na prvého Ukrajinca Oleksandra Kazika (20:01,9 min).

Aj ďalšie dve miesta na pódiu obsadili Ukrajinci, striebro získal Iaroslav Rešetynskij (+1:02,4) a tretí skončil Anatolij Kovalevskij (+1:06,1).

Paralympijské

dnes 15:23
