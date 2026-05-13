Slovenskí reprezentanti žiarili vo Fínsku. V súťažiach jednotlivcov získali zlato a bronz

Na snímke slovenský boccista Róbert Mezík. (Autor: TASR)
TASR|13. máj 2026 o 15:06
Róbert Mezík triumfoval v kategórii BC2 mužov.

Slovenskí reprezentanti v boccii získali na podujatí World Boccia Challenger vo fínskom Pajulahti dve medaily v súťažiach jednotlivcov.

Róbert Mezík triumfoval v kategórii BC2 mužov, Tomáš Král obsadil v BC1 tretie miesto. Na turnaji teraz nasledujú súťaže tímov a párov.

Mezík prešiel súťažou bez prehry. Vo finále zdolal Mongolčana Irmuuna Khurelbaatara 5:1. Predtým si vo štvrťfinále poradil s Malajzijčanom Muhammadom Zuljifrim 7:2 a v semifinále zvíťazil nad Belgičanom Jaanom Peenem 6:2.

Král prehral v semifinále s Britom Davidom Smithom 1:6, no v súboji o bronz zvíťazil nad Saudom Alsweedom 4:1. Informácie priniesla webstránka paralympic.sk.

