Rexová zvládla prvé kolo obrovského slalomu. K medailovým pozíciám je blízko

Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová figurovala po 1. kole obrovského slalomu na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo na 5. mieste.
V doobedňajších pretekoch dosiahla spoločne s navádzačom Matúšom Ďurišom čas 1:14,59 min. a za najrýchlejšou Veronikou Aignerovou z Rakúska zaostávala o 7,50 s.
„Myslím si, že pocitovo to bola plynulá jazda. Držali sme si super kontakt, dovolím si však povedať, že nás asi zaskočil výsledný čas v cieli a strata. Nie som si nejako vedomá, že by tam bola nejaká chyba. Neviem, či sme išli pomaly alebo prečo sa takto odzrkadlilo.
Obrovský slalom je u mňa asi taká najslabšia disciplína, ale už na prehliadke sme si vraveli, že je to super postavené a aj kopec je dobrý. To nám vyhovovalo. Dojmy sú zmiešané, uvidíme čo prinesie druhé kolo,“ uviedla Rexová pre TASR.
Druhá Slovenka v štartovom poli Viktória Balážová nedokončila 1. kolo. Hneď v úvode svojej jazdy sa nevyhla zaváhaniu.
„Na štarte som sa cítila naozaj veľmi dobre, aj keď išlo o prvý štart na paralympiáde. Určite tam bola istá miera stresu, do prvej bránky som sa cítila celkom fajn, no bohužiaľ, potom som sa dostala do záklonu, spravila som obrovskú chybu. Takýto kopec vám to, bohužiaľ, vráti aj s úrokmi. Snažila som sa tam ešte nejako vrátiť, ale už sa mi to nepodarilo.
Toto bola moja obrovská chyba, ktorej sa, samozrejme, dalo predísť. Vedela som, aký bude ten kopec, ale istá miera stresu spôsobila moju chybu. Po zdravotnej stránke je všetko v poriadku, spadla som len do snehu.
Ono to len zamrzí, keď obrovský slalom je vašou obľúbenou disciplínou. Máme natrénované, vieme ho fajn jazdiť,“ vyjadrila Balážová po predčasnom konci v obrovskom slalome.
Finálová jazda bola na programe od 12.30 h.
„My nejako netaktizujeme, skôr sa snažíme ísť to, čo vieme. Jazdu si zhodnotíme, pretočíme a počkáme na trénera. Podľa jeho reakcie hneď budem vedieť, aká bola tá jazda.
Nie som si však vedomá, že by tam bolo nejaké veľké zaváhanie. O tomto je šport, do druhého kola treba ísť očividne ešte viac a skúšať atakovať, čo bude možné,“ zamyslela sa Rexová pred druhým kolom obrovského slalomu.
Balážová ešte bude mať jednu možnosť na ZPH 2026 preukázať svoje schopnosti, v sobotu 14. marca je na programe slalom.
„Je to určite motivácia, je tu ďalší štart. V slalome si až tak neveríme, ale určite pôjdem dať do toho všetko. Veríme, že sa nám v slalome podarí prísť do cieľa,“ dodala reprezentantka Slovenska.