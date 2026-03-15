Slováci mali v slalome náročné podmienky. Najlepšiu pozíciu si vypracoval Kubačka

Slovenský paralyžiar Marek Kubačka obsadil v 1. kole slalomu na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo 11. miesto v kategórii zrakovo znevýhodnených.
S navádzačkou Máriou Zaťovičovou dosiahli čas 55,69 sekundy a za najrýchlejším Poliakom Michalom Golasom zaostávali o 10,18 s.
Tridsaťsedemročný Kubačka bol ako jediný na štartovej listine úplne nevidiaci.
„V rámci možností, ako jazdím slalom, tak to nebola úplne zlá jazda. Sme v cieli. Podmienky boli veľmi náročné, v noci padlo okolo 25 centimetrov snehu, čiže všetko okrem pretekovej trate, ktorá bola podľa mňa pripravená celkom slušne, tak inde sa nedalo rozjazdiť. To bolo trochu problém, išli sme v podstate naostro. Do druhého kola chceme ísť naplno a ešte lepšie,“ povedal pre TASR.
Druhý zo Slovákov Miroslav Haraus a jeho navádzač Maroš Hudík preteky nedokončili. Tridsaťdeväťročnému Harausovi sa na prebiehajúcich hrách nedarí, neumiestnil sa už vo štvrtých z piatich pretekov.
„Všetko bolo na štarte aj pred pretekom v poriadku. Chýbalo nám rozohratie a zjazdenie bránok, pretože veľa nasnežilo a nedalo sa. Človek chcel ísť tú jazdu, neurobiť žiadnu chybu a možno nie až tak riskovať. Keby som riskoval viac, tak by to bolo lepšie.
Dopadlo to tak, ako to dopadlo a ako aj celé zimné paralympijské hry – trápenie. Dal som do toho maximum, čo som vedel, ale okolnosti a všetko okolo zahrali tak, že som to spackal. Najhoršie je to, že som nepredviedol to, čo viem,“ konštatoval Haraus.
V najpočetnejšej kategórii stojacich, v ktorej štartovalo 34 pretekárov, figuroval Martin Čupka na 24. priečke. Na vedúceho Alekseja Bugajeva z Ruska mal manko 16,49 s.
Druhé kolo bolo na programe od 13.30 h.