Slováci mali dlho dianie pod kontrolou. Hrdinom bol nakoniec štvorgólový Nemec

Parahokej na ZPH 2026 - o 5. - 8. miesto:
Slovensko - Nemecko 3:4 pp (1:2, 2:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 13. Ferenčík (Joppa, Ligda), 16. Večerek, 29. Joppa (Korman, Ligda) - 2. Schrader (Stumpe), 9. Schrader, 42. Schrader (Brelage, Disveld), 52. Schrader.
Rozhodovali: Vaněk (ČR) - Lewis (USA), Wiest (Tal.), vylúčení 0:3 na 2 min., navyše Brelage (Nem.) 2+10 za nešportové správanie, presilovky a oslabenia: 0:0.
Zostava Slovenska: Lepáček - Hlinka, Ferenčík - Ligda, Joppa, Korman - Stašák, Garbiar, Turic, Večerek
Slovenská parahokejová reprezentácia si na zimných paralympijských hrách zahrá o siedmu priečku, keď v súboji o 5. - 8. miesto prehrala s Nemeckom 3:4 po predĺžení.
Na zverencov trénera Ivana Hricka tak čaká v sobotu 14. marca o 12.05 h zdolaný tím z duelu Taliansko - Japonsko.
Priebeh zápasu
Zo slovenského pohľadu bol začiatok súboja s Nemeckom totožný, ako tomu bolo proti Japonsku. Z prvej šance sa súperovi podarilo skórovať a tak museli Slováci herne reagovať. Síce mali na ľade väčšiu aktivitu a viac šancí, ale po nevyužitej presilovke prišiel nekompromisný trest a druhý presný zásah Nemca Schradera v zápase.
Zverenci trénera Hricka sa však nenechali zlomiť, povzbudením bol gól Ferenčíka pred prestávkou. Slovensko malo ideálny nastúp do druhej tretiny, Večerek sa hneď z prvej šance dočkal gólovej radosti a súboj sa začínal od začiatku.
Slováci boli ako keby pokropení živou vodou, viackrát boli blízko k obratu, ale napokon sa to podarilo zrealizovať až v závere druhej 15-minútovky. Joppa vymietol pavučinu v nemeckej bránke a dostal svoj tím prvýkrát v zápase do vedenia - 3:2.
Súper podľa očakávania v tretej tretine riskoval a snažil sa minimálne vyrovnať, ale Slováci mali dlho dianie pod kontrolou. Schrader však dokázal necelé štyri minúty pred koncom zavŕšiť hetrik a Nemcov vrátiť do bojov o víťazstvo.
Rozhodnúť muselo až predĺženie, vôbec prvé na turnaji v Miláne. Hrdinom sa napokon stal Schrader, úspešným samostatným nájazdom obral Slovensko o možnosť zahrať si o piate miesto.