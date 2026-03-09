Rexovej krajanom sa nedarilo. Slovenskí paralyžiari super-G nedokončili

Zimné paralympijské hry 2026 - alpské lyžovanie
super-G, zrakovo znevýhodnení - muži:
1.
Johannes Aigner
Rakúsko
1:11,99 min
2.
Giacomo Bertagnolli
Taliansko
+0,16 s
3.
Kalle Ericsson
Kanada
+1,30 s
Slovenskí paralyžiari Miroslav Haraus a Marek Kubačka nedokončili pondelňajšie preteky v super-G zrakovo znevýhodnených na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
Na zjazdovke Olimpia delle Tofane sa z titulu tešil Rakúšan Johannes Aigner, ktorý tak pridal druhé zlato do zbierky. Triumfoval aj v sobotnom zjazde.
Druhý Talian Giacomo Bertagnolli zaostal len o 16 stotín, tretí bol Kalle Ericsson z Kanady (+1,30 s.)
Ďalší Slovák Martin Čupka v kategórii telesne znevýhodnených športovcov obsadil v super-G 24. miesto. Na zjazdovke Olimpia delle Tofane sa z titulu tešil Švajčiar Robin Cuche.
Druhý Američan Patrick Halgren zaostal len o 98 stotín, tretí bol Jules Segers z Francúzska (+1,47 s.)