Rexovej krajanom sa nedarilo. Slovenskí paralyžiari super-G nedokončili

Miroslav Haraus na ZPH 2026
Miroslav Haraus na ZPH 2026 (Autor: Roman Benický)
TASR|9. mar 2026 o 11:18 (aktualizované 9. mar 2026 o 12:04)
ShareTweet0

Zlato získal Rakúšan.

Zimné paralympijské hry 2026 - alpské lyžovanie

super-G, zrakovo znevýhodnení - muži:

1.

Johannes Aigner

Rakúsko

1:11,99 min

2.

Giacomo Bertagnolli

Taliansko

+0,16 s

3.

Kalle Ericsson

Kanada

+1,30 s

Slovenskí paralyžiari Miroslav Haraus a Marek Kubačka nedokončili pondelňajšie preteky v super-G zrakovo znevýhodnených na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d´Ampezzo.

Na zjazdovke Olimpia delle Tofane sa z titulu tešil Rakúšan Johannes Aigner, ktorý tak pridal druhé zlato do zbierky. Triumfoval aj v sobotnom zjazde.

Druhý Talian Giacomo Bertagnolli zaostal len o 16 stotín, tretí bol Kalle Ericsson z Kanady (+1,30 s.)

Ďalší Slovák Martin Čupka v kategórii telesne znevýhodnených športovcov obsadil v super-G 24. miesto. Na zjazdovke Olimpia delle Tofane sa z titulu tešil Švajčiar Robin Cuche.

Druhý Američan Patrick Halgren zaostal len o 98 stotín, tretí bol Jules Segers z Francúzska (+1,47 s.)

Paralympijské

Ruská paralyžiarka Varvara Vorončichinová získala zlatú medailu v super-G
Ruská paralyžiarka Varvara Vorončichinová získala zlatú medailu v super-G
VIDEO: Rusko získalo na paralympiáde prvé zlato. Hymna zaznela po 12 rokoch
dnes 12:21|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Paralympijské»Rexovej krajanom sa nedarilo. Slovenskí paralyžiari super-G nedokončili