Rexovej vyšla jazda na paralympiáde. Pre Slovensko získala prvú medailu

Zimné paralympijské hry 2026
Výsledky - zjazd zrakovo znevýhodnených žien:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Veronika Aignerová
Rakúsko
1:22,55 min
2.
Chiara Mazzelová
Taliansko
+ 0,48 s
3.
Alexandra Rexová
Slovensko
+ 4,90 s
Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová obsadila v pretekoch zrakovo znevýhodnených na Zimných paralympijských hrách 3. miesto.
Spolu s navádzačkou Sophiou Polákovou získali bronzové medaily v zjazde.
Rexová finišovala na treťom mieste s mankom 4,90 sekundy na víťaznú Veroniku Aignerovú z Rakúska.
Striebro si odniesla Chiara Mazzelová z Talianska, ktorá finišovala so stratou 0,48 sekúnd na víťazku.