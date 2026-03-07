Rexovej vyšla jazda na paralympiáde. Pre Slovensko získala prvú medailu

Slovenská paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová na trati tréningovej jazdy na XIV. zimných paralympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
Slovenská paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová na trati tréningovej jazdy na XIV. zimných paralympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
7. mar 2026 o 09:44
Na víťazku stratila necelých päť sekúnd.

Zimné paralympijské hry 2026

Výsledky - zjazd zrakovo znevýhodnených žien:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Veronika Aignerová

Rakúsko

1:22,55 min

2.

Chiara Mazzelová

Taliansko

+ 0,48 s

3.

Alexandra Rexová

Slovensko

+ 4,90 s

Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová obsadila v pretekoch zrakovo znevýhodnených na Zimných paralympijských hrách 3. miesto.

Spolu s navádzačkou Sophiou Polákovou získali bronzové medaily v zjazde.

Rexová finišovala na treťom mieste s mankom 4,90 sekundy na víťaznú Veroniku Aignerovú z Rakúska.

Striebro si odniesla Chiara Mazzelová z Talianska, ktorá finišovala so stratou 0,48 sekúnd na víťazku.

Slovenská paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová na trati tréningovej jazdy na XIV. zimných paralympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
Slovenská paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová na trati tréningovej jazdy na XIV. zimných paralympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
Rexovej vyšla jazda na paralympiáde. Pre Slovensko získala prvú medailu
dnes 09:44
