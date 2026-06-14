Svetový šéf prežúval. Veľké meno, malý výkon. Je toto všetko, čo Brazília dokáže?

Na štadióne MetLife sa všetko sfarbilo do žltej. Brazília vstupovala do majstrovstiev sveta s novým trénerom, obrovskými očakávaniami a tradičnou vierou, že práve svetový šampionát je jej turnajom. Po prvom vystúpení však prevládajú skôr otázniky.
Päťnásobný majster sveta remizoval s Marokom 1:1 a môže hovoriť o bode, ktorý zachraňoval. Ak niekto odchádzal z ihriska spokojnejší, boli to Afričania.
Mužstvo, ktoré vlani ovládlo majstrovstvá sveta do 20 rokov a ktoré ako prvý africký tím v histórii postúpilo na svetovom šampionáte medzi najlepšiu štvorku (v Katare 2022), opäť ukázalo, že jeho úspechy nie sú náhodné.
„Je toto všetko, čo momentálne dokáže Brazília? Ťažko tomu veriť, no vstup do turnaja rozhodne nepatril k nezabudnuteľným. Skôr naopak,“ napísal slávny taliansky denník Gazzetta dello Sport. A mal pravdu.
Brazília Afriky
Brazílske médiá sa pritom ešte pred výkopom zaoberali aj kurióznou témou – prečo ich slávny tréner Carlo Ancelotti neustále žuje žuvačku.
Tento zvyk sa stal jeho ikonickým poznávacím znamením, podobne ako povestne zdvihnuté obočie. Zatiaľ čo mnohí tréneri pri čiare kričia a gestikulujú, taliansky kouč pôsobí pokojne a vyrovnane práve vďaka neustálemu žuvaniu.
Po úvodnom zápase však veľa dôvodov na pokoj nemal. Achraf Hakimi deň pred stretnutím vyhlásil, že Maroko je Brazíliou Afriky. A jeho tím sa podľa toho aj správal.
Od úvodných minút spustil agresívny pressing, získaval lopty vysoko na súperovej polovici a útoky smeroval najmä na slabšiu stranu brazílskej obrany, kde pôsobil Roger Ibañez.
Maroko sa od úvodu prezentovalo ako kandidát na čierneho koňa turnaja. Brazíliu zatlačilo, kontrolovalo dianie na ihrisku a nedovolilo favoritovi dostať sa do tempa.
Casemiro bol mimo
Najväčšie problémy mal stred poľa. Dvojica Casemiro – Bruno Guimarães nedokázala čeliť pohyblivejším a kreatívnejším marockým záložníkom.
Paquetá na pravej strane prežíval náročný večer. Casemiro len vzdialene pripomínal dominantného stredopoliara z čias v Reale Madrid a Bruno Guimarães nedokázal zvládať enormné nároky na svoju pozíciu.
Na druhej strane stála oveľa pohyblivejšia a kreatívnejšia záloha. Jej dirigentom bol len osemnásťročný Bouaddi, ktorý si podmanil stred poľa.
S loptou pri nohách doslova tancoval. Výborne mu sekundovali El Aynaoui a Azzedine Ounahi, jeden z najlepších stredopoliarov majstrovstiev sveta v Katare 2022. Organizoval útoky a po rozbehnutí bol prakticky nezastaviteľný.
Do tejto siete kombinácií sa často zapájal aj Brahim Díaz. Hoci mu možno chýba fyzická sila, technické schopnosti má výnimočné. A keď dostane priestor, dokáže byť ozdobou zápasu.
Brazília - Maroko 1:1 (1:1)
Góly: 32. Vinicius - 21. Saibari
Rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), ŽK: Casemiro, Ibanez (obaja Braz.)
Diváci: 80.663
Brazília: Alisson - Ibanez (46. Danilo), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro (46. Fabinho), Guimaraes (80. Danilo Santos) - Paqueta (61. Cunha), Raphinha, Vinicius - Thiago (61. Luiz Henrique)
Maroko: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui (80. Salah-Eddine) - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz (64. Talbi), Ounahi (64. El Mourabet), El Khannouss (80. Amaimouni) - Saibari (89. Rahimi)
Saibariho okamih
Brazília pôsobila nervózne. Rozohrávka bola pomalá, predvídateľná a najväčšie marocké príležitosti vznikali po ziskoch lopty na súperovej polovici.
Všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa v úvode kazilo. Po ďalšom zisku lopty proti vysunutej brazílskej obrane poslal Brahim Díaz prihrávku hodnú múzea. Presným pasom za obranu našiel Ismaela Saibariho.
Marocký útočník, o ktorého sa podľa zahraničných médií zaujíma Bayern Mníchov, unikol Gabrielovi a elegantným oblúčikom prekonal Alissona.
Bolo to zakončenie, ktoré rozprúdilo marockú eufóriu. Pre bežného fanúšika možno neznáme meno, no Saibari má za sebou fenomenálnu sezónu. V drese PSV Eindhoven zaznamenal 19 gólov a 9 asistencií.
Na majstrovstvách sveta strelil prvý gól Maroka na turnaji a pripomenul, že svetový šampionát vždy predstaví nové hviezdy.
Vinícius zachránil Brazíliu
Na lavičke mohol Carlo Ancelotti len neveriacky krútiť hlavou. Stál so sklonenou hlavou, zamyslený a nespokojný s tým, čo videl.
Zlomovým momentom sa stala prestávka na občerstvenie. Brazília upravila rozostavenie, spevnila stred poľa a s tým sa zmenil aj obraz hry.
Niekoľko minút pred prestávkou poslal Bruno Guimarães výbornú kolmicu za obranu. Vinícius dostal loptu presne do priestoru, kde sa cíti najlepšie.
Oklamal El Aynaouiho a následne vyslal nechytateľnú strelu do vinkla. Bono nemal nárok.
„Prežívam najvýnimočnejšie a najdôležitejšie obdobie svojej kariéry,“ priznal Vinícius ešte pred zápasom. A mal pravdu.
Keď bola Brazília na kolenách, objavila sa jej sedmička. Pod vedením Carla Ancelottiho predvádza úplne inú verziu samého seba. Sloboda, ktorú mu tréner dáva, mu umožňuje naplno rozvinúť talent.
Brazília sa prebrala, Maroko prežilo
Pre Viníciusa to bolo prvé ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu na majstrovstvách sveta.
Polčas uvoľnil napätie. Brazília sa po prestávke vrátila na trávnik odvážnejšia, aktívnejšia a konečne pripomínala mužstvo, od ktorého sa očakáva útočný futbal.
Ancelotti nechcel riskovať a z ihriska stiahol Casemira aj Ibañeza, ktorí už mali žlté karty. Nahradili ich Fabinho a Danilo. Hra získala väčšiu plynulosť.
K obratu nebolo ďaleko. Maroko už po prestávke nepôsobilo tak dominantne ako v prvom polčase, no v závere mohlo rozhodnúť. V poslednej z desiatich nadstavených minút musel Alisson dvakrát zachraňovať svoj tím.
Remíza bola napokon spravodlivým výsledkom. Na body však bolo Maroko lepšie.
Ancelotti: Musíme sa zlepšiť
Po záverečnom hvizde bolo zrejmé, že Ancelotti spokojný nie je.
„Musíme sa zlepšiť,“ vyhlásil jednoznačne.
Potom podrobnejšie vysvetlil, čo sa mu nepáčilo.
„Myslím si, že sme nezačali dobre. Mužstvo bolo trochu nervózne, strácali sme veľa lôpt a prehrávali osobné súboje. Prvý polčas nebol dobrý. Po prestávke sme sa zlepšili, ale bol to náročný zápas, pretože Maroko je kvalitný tím.“
Skúsený taliansky tréner priznal aj ďalší problém. „Myslím si, že za tým bola určitá nervozita. V prvom polčase sa im darilo unikať z nášho pressingu a vyrážali do nebezpečných protiútokov. Mali sme mať väčšiu kontrolu nad zápasom.“
Napriek kritike však výsledok úplne nezavrhol. „Áno, s bodom som spokojný. Očakávali sme lepší vstup do turnaja, ale je to možné, pretože Maroko je veľmi kvalitný súper. Teraz sa musíme sústrediť na ďalší zápas.“
Vinícius kritizoval trávnik
Po zápase sa vyjadril aj hrdina Brazílie. Vinícius upozornil na stav trávnika na štadióne MetLife v New Jersey.
„V druhom polčase, pri tom teple, tráva veľmi rýchlo vysychá. Hra sa potom kúskuje a nedokážeme si vytvoriť potrebný rytmus. Chceme hrať, presúvať loptu z jednej strany na druhú, a to nám situáciu sťažuje.“
Zároveň dodal, že sa Brazília musí prispôsobiť. „Budeme sa však musieť prispôsobiť, pretože takto to bude počas celého turnaja. Všetci budú hrať na rovnakom ihrisku. Musíme sa zlepšovať, napredovať a verím, že dosiahneme veľké víťazstvá.“
Podľa neho bol vstup do turnaja náročný, no nie nečakaný.
„Úvodný zápas na turnaji je vždy veľmi ťažký. Musíme sa však zlepšiť a ďalej napredovať, pretože súťaž sa iba začína. Toto sú majstrovstvá sveta, tu neexistujú ľahké zápasy.“
A upozornil aj na to, čo musí Brazília zmeniť.
„Určite musíme dlhšie držať loptu, viac ju mať vo svojej moci a lepšie ju presúvať po ihrisku. Mnohé tímy proti nám budú brániť a čakať na protiútoky. My sme napokon inkasovali práve po jednom z nich. Nemá zmysel veľa hovoriť. Musíme pracovať, pretože ďalší zápas je už veľmi blízko.“
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