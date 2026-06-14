    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina C
    1 - 1
    1:1
    Maroko
    Maroko
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    Svetový šéf prežúval. Veľké meno, malý výkon. Je toto všetko, čo Brazília dokáže?

    Brazílčan Vinícius Júnior (7) bojuje o loptu počas zápasu C-skupiny majstrovstiev sveta medzi Brazíliou a Marokom.
    Fotogaléria (42)
    Brazílčan Vinícius Júnior (7) bojuje o loptu počas zápasu C-skupiny majstrovstiev sveta medzi Brazíliou a Marokom. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|14. jún 2026 o 06:37
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    Africký gigant bol lepší.

    Na štadióne MetLife sa všetko sfarbilo do žltej. Brazília vstupovala do majstrovstiev sveta s novým trénerom, obrovskými očakávaniami a tradičnou vierou, že práve svetový šampionát je jej turnajom. Po prvom vystúpení však prevládajú skôr otázniky.

    Päťnásobný majster sveta remizoval s Marokom 1:1 a môže hovoriť o bode, ktorý zachraňoval. Ak niekto odchádzal z ihriska spokojnejší, boli to Afričania.

    Mužstvo, ktoré vlani ovládlo majstrovstvá sveta do 20 rokov a ktoré ako prvý africký tím v histórii postúpilo na svetovom šampionáte medzi najlepšiu štvorku (v Katare 2022), opäť ukázalo, že jeho úspechy nie sú náhodné.

    „Je toto všetko, čo momentálne dokáže Brazília? Ťažko tomu veriť, no vstup do turnaja rozhodne nepatril k nezabudnuteľným. Skôr naopak,“ napísal slávny taliansky denník Gazzetta dello Sport. A mal pravdu.

    Fotogaléria zo zápasu Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026 (skupina C)
    Noussair Mazraoui (3) a Roger Ibanez (24) počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Tímy pred zápasom C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Futbalisti Maroka pred zápasom C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Futbalisti Brazílie pred zápasom C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    42 fotografií
    Fanúšikovia Brazílie pred zápasom C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Neil El Aynaoui strieľa na bránu počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Raphinha počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Lucas Paqueta a Noussair Mazraoui počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Noussair Mazraoui (3) a Roger Ibanez (24) počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Raphinha a Neil El Aynaoui počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Fanúšikovia Maroka počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.V strede Douglas Santos počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Brazil's Vinicius Junior (7) celebrates a goal with teammates Lucas Paqueta (20) and Bruno Guimaraes (8) in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates a goal with teammates in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior, top, jumps past Morocco's Bilal El Khannouss during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco goalkeeper Yassine Bounou (1) punches the ball clear during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Raphinha, left, and Morocco's Noussair Mazraoui go for the ball during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates after scoring as teammate Bruno Guimaraes (8) watches during the World Cup Group C soccer match against Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Bilal El Khannouss, right, and Brazil's Lucas Paqueta battle for the ball during the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. 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(AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) cools down with a splash of water in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. 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(AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Magalhaes, right, heads the ball as Morocco's Ismael Saibari approaches during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari celebrates scoring his side's opening goal against Brazil during the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. 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(AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Raphinha (11) is tackled by Morocco's Noussair Mazraoui (3) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Raphinha (11) controls the ball against Morocco's Noussair Mazraoui (3) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Raphinha (11) moves the ball against Morocco's Noussair Mazraoui (3) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) takes a shot on goal against Brazil's Marquinhos (4) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) challenges for the ball with Morocco's Ayyoub Bouaddi (6) during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco goalkeeper Yassine Bounou clears the ball from Brazil's Raphinha, left, during the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. 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(AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Neil El Aynaoui (24) jumps to head the ball against Brazil's Bruno Guimaraes (8) during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Magalhaes, right, and Morocco's Ismael Saibari fight for the ball during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Brazília Afriky

    Brazílske médiá sa pritom ešte pred výkopom zaoberali aj kurióznou témou – prečo ich slávny tréner Carlo Ancelotti neustále žuje žuvačku.

    Tento zvyk sa stal jeho ikonickým poznávacím znamením, podobne ako povestne zdvihnuté obočie. Zatiaľ čo mnohí tréneri pri čiare kričia a gestikulujú, taliansky kouč pôsobí pokojne a vyrovnane práve vďaka neustálemu žuvaniu.

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    Po úvodnom zápase však veľa dôvodov na pokoj nemal. Achraf Hakimi deň pred stretnutím vyhlásil, že Maroko je Brazíliou Afriky. A jeho tím sa podľa toho aj správal.

    Od úvodných minút spustil agresívny pressing, získaval lopty vysoko na súperovej polovici a útoky smeroval najmä na slabšiu stranu brazílskej obrany, kde pôsobil Roger Ibañez.

    Maroko sa od úvodu prezentovalo ako kandidát na čierneho koňa turnaja. Brazíliu zatlačilo, kontrolovalo dianie na ihrisku a nedovolilo favoritovi dostať sa do tempa.

    Casemiro bol mimo

    Najväčšie problémy mal stred poľa. Dvojica Casemiro – Bruno Guimarães nedokázala čeliť pohyblivejším a kreatívnejším marockým záložníkom.

    Paquetá na pravej strane prežíval náročný večer. Casemiro len vzdialene pripomínal dominantného stredopoliara z čias v Reale Madrid a Bruno Guimarães nedokázal zvládať enormné nároky na svoju pozíciu.

    Na druhej strane stála oveľa pohyblivejšia a kreatívnejšia záloha. Jej dirigentom bol len osemnásťročný Bouaddi, ktorý si podmanil stred poľa.

    S loptou pri nohách doslova tancoval. Výborne mu sekundovali El Aynaoui a Azzedine Ounahi, jeden z najlepších stredopoliarov majstrovstiev sveta v Katare 2022. Organizoval útoky a po rozbehnutí bol prakticky nezastaviteľný.

    Do tejto siete kombinácií sa často zapájal aj Brahim Díaz. Hoci mu možno chýba fyzická sila, technické schopnosti má výnimočné. A keď dostane priestor, dokáže byť ozdobou zápasu.

    Brazília - Maroko 1:1 (1:1)

    Góly: 32. Vinicius - 21. Saibari

    Rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), ŽK: Casemiro, Ibanez (obaja Braz.)

    Diváci: 80.663

    Brazília: Alisson - Ibanez (46. Danilo), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro (46. Fabinho), Guimaraes (80. Danilo Santos) - Paqueta (61. Cunha), Raphinha, Vinicius - Thiago (61. Luiz Henrique)

    Maroko: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui (80. Salah-Eddine) - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz (64. Talbi), Ounahi (64. El Mourabet), El Khannouss (80. Amaimouni) - Saibari (89. Rahimi)

    Saibariho okamih

    Brazília pôsobila nervózne. Rozohrávka bola pomalá, predvídateľná a najväčšie marocké príležitosti vznikali po ziskoch lopty na súperovej polovici.

    Všetko, čo sa mohlo pokaziť, sa v úvode kazilo. Po ďalšom zisku lopty proti vysunutej brazílskej obrane poslal Brahim Díaz prihrávku hodnú múzea. Presným pasom za obranu našiel Ismaela Saibariho.

    Marocký útočník, o ktorého sa podľa zahraničných médií zaujíma Bayern Mníchov, unikol Gabrielovi a elegantným oblúčikom prekonal Alissona.

    Bolo to zakončenie, ktoré rozprúdilo marockú eufóriu. Pre bežného fanúšika možno neznáme meno, no Saibari má za sebou fenomenálnu sezónu. V drese PSV Eindhoven zaznamenal 19 gólov a 9 asistencií.

    Na majstrovstvách sveta strelil prvý gól Maroka na turnaji a pripomenul, že svetový šampionát vždy predstaví nové hviezdy.

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    Vinícius zachránil Brazíliu

    Na lavičke mohol Carlo Ancelotti len neveriacky krútiť hlavou. Stál so sklonenou hlavou, zamyslený a nespokojný s tým, čo videl.

    Zlomovým momentom sa stala prestávka na občerstvenie. Brazília upravila rozostavenie, spevnila stred poľa a s tým sa zmenil aj obraz hry.

    Niekoľko minút pred prestávkou poslal Bruno Guimarães výbornú kolmicu za obranu. Vinícius dostal loptu presne do priestoru, kde sa cíti najlepšie.

    Oklamal El Aynaouiho a následne vyslal nechytateľnú strelu do vinkla. Bono nemal nárok.

    „Prežívam najvýnimočnejšie a najdôležitejšie obdobie svojej kariéry,“ priznal Vinícius ešte pred zápasom. A mal pravdu.

    Keď bola Brazília na kolenách, objavila sa jej sedmička. Pod vedením Carla Ancelottiho predvádza úplne inú verziu samého seba. Sloboda, ktorú mu tréner dáva, mu umožňuje naplno rozvinúť talent.

    Brazília sa prebrala, Maroko prežilo

    Pre Viníciusa to bolo prvé ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu na majstrovstvách sveta.

    Polčas uvoľnil napätie. Brazília sa po prestávke vrátila na trávnik odvážnejšia, aktívnejšia a konečne pripomínala mužstvo, od ktorého sa očakáva útočný futbal.

    Ancelotti nechcel riskovať a z ihriska stiahol Casemira aj Ibañeza, ktorí už mali žlté karty. Nahradili ich Fabinho a Danilo. Hra získala väčšiu plynulosť.

    Carlo Ancelotti.
    Carlo Ancelotti. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    K obratu nebolo ďaleko. Maroko už po prestávke nepôsobilo tak dominantne ako v prvom polčase, no v závere mohlo rozhodnúť. V poslednej z desiatich nadstavených minút musel Alisson dvakrát zachraňovať svoj tím.

    Remíza bola napokon spravodlivým výsledkom. Na body však bolo Maroko lepšie.

    Ancelotti: Musíme sa zlepšiť

    Po záverečnom hvizde bolo zrejmé, že Ancelotti spokojný nie je.

    „Musíme sa zlepšiť,“ vyhlásil jednoznačne.

    Potom podrobnejšie vysvetlil, čo sa mu nepáčilo.

    „Myslím si, že sme nezačali dobre. Mužstvo bolo trochu nervózne, strácali sme veľa lôpt a prehrávali osobné súboje. Prvý polčas nebol dobrý. Po prestávke sme sa zlepšili, ale bol to náročný zápas, pretože Maroko je kvalitný tím.“

    Vinicius Junior.
    Vinicius Junior. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Skúsený taliansky tréner priznal aj ďalší problém. „Myslím si, že za tým bola určitá nervozita. V prvom polčase sa im darilo unikať z nášho pressingu a vyrážali do nebezpečných protiútokov. Mali sme mať väčšiu kontrolu nad zápasom.“

    Napriek kritike však výsledok úplne nezavrhol. „Áno, s bodom som spokojný. Očakávali sme lepší vstup do turnaja, ale je to možné, pretože Maroko je veľmi kvalitný súper. Teraz sa musíme sústrediť na ďalší zápas.“

    Vinícius kritizoval trávnik

    Po zápase sa vyjadril aj hrdina Brazílie. Vinícius upozornil na stav trávnika na štadióne MetLife v New Jersey.

    „V druhom polčase, pri tom teple, tráva veľmi rýchlo vysychá. Hra sa potom kúskuje a nedokážeme si vytvoriť potrebný rytmus. Chceme hrať, presúvať loptu z jednej strany na druhú, a to nám situáciu sťažuje.“

    Zároveň dodal, že sa Brazília musí prispôsobiť. „Budeme sa však musieť prispôsobiť, pretože takto to bude počas celého turnaja. Všetci budú hrať na rovnakom ihrisku. Musíme sa zlepšovať, napredovať a verím, že dosiahneme veľké víťazstvá.“

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    Podľa neho bol vstup do turnaja náročný, no nie nečakaný.

    „Úvodný zápas na turnaji je vždy veľmi ťažký. Musíme sa však zlepšiť a ďalej napredovať, pretože súťaž sa iba začína. Toto sú majstrovstvá sveta, tu neexistujú ľahké zápasy.“

    A upozornil aj na to, čo musí Brazília zmeniť.

    „Určite musíme dlhšie držať loptu, viac ju mať vo svojej moci a lepšie ju presúvať po ihrisku. Mnohé tímy proti nám budú brániť a čakať na protiútoky. My sme napokon inkasovali práve po jednom z nich. Nemá zmysel veľa hovoriť. Musíme pracovať, pretože ďalší zápas je už veľmi blízko.“

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    2
    BrazíliaBrazíliaBRA
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    MarokoMarokoMAR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    HaitiHaitiHTI
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brazílčan Vinícius Júnior (7) bojuje o loptu počas zápasu C-skupiny majstrovstiev sveta medzi Brazíliou a Marokom.
    Brazílčan Vinícius Júnior (7) bojuje o loptu počas zápasu C-skupiny majstrovstiev sveta medzi Brazíliou a Marokom.
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    MS vo futbale 2026

    Brazílčan Vinícius Júnior (7) bojuje o loptu počas zápasu C-skupiny majstrovstiev sveta medzi Brazíliou a Marokom.
    Brazílčan Vinícius Júnior (7) bojuje o loptu počas zápasu C-skupiny majstrovstiev sveta medzi Brazíliou a Marokom.
    Svetový šéf prežúval. Veľké meno, malý výkon. Je toto všetko, čo Brazília dokáže?
    Pavol Spál|dnes 06:37
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    Domov»MS vo futbale 2026»Svetový šéf prežúval. Veľké meno, malý výkon. Je toto všetko, čo Brazília dokáže?