    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    01.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Mexiko City
    03:00
    Ekvádor
    Ekvádor
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    Mexiko verí sile domáceho prostredia. Tréner Ekvádora: Hráči túžia napísať históriu

    Futbalisti Mexika počas MS 2026.
    Futbalisti Mexika počas MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. jún 2026 o 11:46
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    Domáci tím ešte na turnaji neinkasoval ani raz.

    Mexická futbalová reprezentácia má pred sebou prvú prekážku vo vyraďovacej fáze na domácich majstrovstvách sveta, ktorou bude v šestnásťfinále Ekvádor.

    Juhoameričania sú motivovaní pred nedeľňajším súbojom na Aztéckom štadióne v meste Mexiko (3.00 SELČ) prvýkrát postúpiť medzi 16 najlepších tímov po tom, čo v závere skupiny prekvapivo zdolali Nemecko.

    Mexičania cítia hernú pohodu vybudovanú stopercentnou bilanciou v skupinovej fáze, v ktorej ani raz neinkasovali.

    V predošlých dvoch prípadoch, keď hrali „El Tri“ na domácom svetovom šampionáte, bolo ich maximom štvrťfinále (1970, 1986). Minimálne tento cieľ si dávajú aj na prebiehajúcom záverečnom turnaji, ktorý si rozohrali vynikajúco.

    Program MS vo futbale 2026 - deň 20

    30.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    Dallas | Dallas
    30.06. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    New York | New York
    01.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Mexiko City | Mexiko City

    Tím Javiera Aguirreho vyhral všetky tri zápasy v skupinovej fáze bez inkasovaného gólu a do tohto zápasu vstupuje so sériou šiestich víťazstiev. Ich poslednou prehrou bol posledný zápas v roku 2025.

    Odvtedy vyhrali deväť stretnutí a remizovali dvakrát.

    Mexičania ťažia maximum z domáceho prostredia, ako aj z vysokej nadmorskej výšky, v ktorej zápasy hrajú. Tentoraz sa im však postaví cesty súper, ktorý pozná podobné podmienky.

    Domáce zápasy hrávajú Ekvádorčania v ešte vyššej nadmorskej výške v hlavnom meste Quito (2850 m n/m.).

    Stojí za nami celá krajina

    „Naše domáce publikum je náš dvanásty hráč. Nechcem tým povedať, že inde nemáme podporu, ale uvedomujeme si, že za nami stojí celá krajina, čo nás veľmi motivuje.

    Tešíme sa na to, čo nás čaká,“ uviedol Aguirre podľa ESPN. Neľahkú úlohu zvládnuť tlak si uvedomuje mexický stredopoliar Obed Vargas: „Očakávame veľmi dynamický ekvádorský tím.

    Ukázali, že sú rýchli a silní, ale my sa budeme snažiť pokračovať v dobrej obrane. Bude to veľmi ťažký zápas, ale veríme, že s podporou domáceho publika ich dokážeme zdolať.“

    Ekvádoru trvalo chvíľu, kým sa v skupinovej fáze rozbehol. Rozhodujúcim momentom však bolo jeho víťazstvo nad Nemeckom (2:1), vďaka ktorému sa Juhoameričania kvalifikovali do vyraďovačky ako štvrtý najlepší tím z tretieho miesta v skupinách.

    Ekvádorčania sa predstavia vo vyraďovacej fáze druhýkrát v histórii, naposledy pred 20 rokmi na šampionáte v Nemecku vypadli v šestnásťfinále po prehre 0:1 s Anglickom.

    Na fóre majstrovstiev sveta sa Ekvádor stretol s Mexikom raz, bolo to v roku 2002 a duel sa skončil víťazstvom mexického výberu (2:1).

    Hráči sú nadšení a túžia napísať históriu

    „Tím si vedie dobre, hráči sú nadšení, majú dobrú náladu a túžia napísať históriu. S vedomím, že čelia súperovi, ktorý bol jednoznačne najlepší v skupinovej fáze, získal všetky body, neinkasoval žiadny gól a vopred sa pred turnajom pripravil mimoriadnym spôsobom.

    Hráči súpera mali na prípravu veľa času. Urobili sme dôležitý krok po 20 rokoch, hráme štvrtý zápas na turnaji a chceme hrať prvýkrát v histórii aj ten piaty - to je náš sen,“ uviedol na utorkovej tlačovej konferencii ekvádorský tréner Sebastian Beccacece.

    Jeho tím plánoval skorší presun do hlavného mesta Mexika, avšak jeho let nabral meškanie a tlačovú konferenciu absolvovali Ekvádorčania iba necelých 17 hodín pred úvodným výkopom.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Mexiko - Ekvádor

    Rozhodujú: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.)

    Predpokladané zostavy:

    Mexiko: Rangel - Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo - Gutierrez, Alvarez, Romo - Alvarado, Jimenez, Quinones

    Ekvádor: Galindez - Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie - Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo - Plata, Valencia

    Víťaz duelu medzi Mexikom a Ekvádorom sa v osemfinále v pondelok 6. júla o 2.00 SELČ v mexickej metropole stretne s postupujúcim zo súboja medzi Anglickom a Konžskou demokratickou republikou.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    30.6.2026 19:00
    Nórsko
    NOR
    Francúzsko
    FRA
    30.6.2026 23:00
    Švédsko
    SWE
    Mexiko
    MEX
    1.7.2026 03:00
    Ekvádor
    ECU
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Harry Kane (9) a tréner Thomas Tuchel.
    Harry Kane (9) a tréner Thomas Tuchel.
    Outsider z Afriky vyzve Anglicko. Favorit sa spolieha na lídrov Kanea a Bellinghama
    dnes 12:18
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    Domov»MS vo futbale 2026»Mexiko verí sile domáceho prostredia. Tréner Ekvádora: Hráči túžia napísať históriu