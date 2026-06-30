Mexiko verí sile domáceho prostredia. Tréner Ekvádora: Hráči túžia napísať históriu

Mexická futbalová reprezentácia má pred sebou prvú prekážku vo vyraďovacej fáze na domácich majstrovstvách sveta, ktorou bude v šestnásťfinále Ekvádor.
Juhoameričania sú motivovaní pred nedeľňajším súbojom na Aztéckom štadióne v meste Mexiko (3.00 SELČ) prvýkrát postúpiť medzi 16 najlepších tímov po tom, čo v závere skupiny prekvapivo zdolali Nemecko.
Mexičania cítia hernú pohodu vybudovanú stopercentnou bilanciou v skupinovej fáze, v ktorej ani raz neinkasovali.
V predošlých dvoch prípadoch, keď hrali „El Tri“ na domácom svetovom šampionáte, bolo ich maximom štvrťfinále (1970, 1986). Minimálne tento cieľ si dávajú aj na prebiehajúcom záverečnom turnaji, ktorý si rozohrali vynikajúco.
Program MS vo futbale 2026 - deň 20
Tím Javiera Aguirreho vyhral všetky tri zápasy v skupinovej fáze bez inkasovaného gólu a do tohto zápasu vstupuje so sériou šiestich víťazstiev. Ich poslednou prehrou bol posledný zápas v roku 2025.
Odvtedy vyhrali deväť stretnutí a remizovali dvakrát.
Mexičania ťažia maximum z domáceho prostredia, ako aj z vysokej nadmorskej výšky, v ktorej zápasy hrajú. Tentoraz sa im však postaví cesty súper, ktorý pozná podobné podmienky.
Domáce zápasy hrávajú Ekvádorčania v ešte vyššej nadmorskej výške v hlavnom meste Quito (2850 m n/m.).
Stojí za nami celá krajina
„Naše domáce publikum je náš dvanásty hráč. Nechcem tým povedať, že inde nemáme podporu, ale uvedomujeme si, že za nami stojí celá krajina, čo nás veľmi motivuje.
Tešíme sa na to, čo nás čaká,“ uviedol Aguirre podľa ESPN. Neľahkú úlohu zvládnuť tlak si uvedomuje mexický stredopoliar Obed Vargas: „Očakávame veľmi dynamický ekvádorský tím.
Ukázali, že sú rýchli a silní, ale my sa budeme snažiť pokračovať v dobrej obrane. Bude to veľmi ťažký zápas, ale veríme, že s podporou domáceho publika ich dokážeme zdolať.“
Ekvádoru trvalo chvíľu, kým sa v skupinovej fáze rozbehol. Rozhodujúcim momentom však bolo jeho víťazstvo nad Nemeckom (2:1), vďaka ktorému sa Juhoameričania kvalifikovali do vyraďovačky ako štvrtý najlepší tím z tretieho miesta v skupinách.
Ekvádorčania sa predstavia vo vyraďovacej fáze druhýkrát v histórii, naposledy pred 20 rokmi na šampionáte v Nemecku vypadli v šestnásťfinále po prehre 0:1 s Anglickom.
Na fóre majstrovstiev sveta sa Ekvádor stretol s Mexikom raz, bolo to v roku 2002 a duel sa skončil víťazstvom mexického výberu (2:1).
Hráči sú nadšení a túžia napísať históriu
„Tím si vedie dobre, hráči sú nadšení, majú dobrú náladu a túžia napísať históriu. S vedomím, že čelia súperovi, ktorý bol jednoznačne najlepší v skupinovej fáze, získal všetky body, neinkasoval žiadny gól a vopred sa pred turnajom pripravil mimoriadnym spôsobom.
Hráči súpera mali na prípravu veľa času. Urobili sme dôležitý krok po 20 rokoch, hráme štvrtý zápas na turnaji a chceme hrať prvýkrát v histórii aj ten piaty - to je náš sen,“ uviedol na utorkovej tlačovej konferencii ekvádorský tréner Sebastian Beccacece.
Jeho tím plánoval skorší presun do hlavného mesta Mexika, avšak jeho let nabral meškanie a tlačovú konferenciu absolvovali Ekvádorčania iba necelých 17 hodín pred úvodným výkopom.
MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Mexiko - Ekvádor
Rozhodujú: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.)
Predpokladané zostavy:
Mexiko: Rangel - Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo - Gutierrez, Alvarez, Romo - Alvarado, Jimenez, Quinones
Ekvádor: Galindez - Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie - Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo - Plata, Valencia
Víťaz duelu medzi Mexikom a Ekvádorom sa v osemfinále v pondelok 6. júla o 2.00 SELČ v mexickej metropole stretne s postupujúcim zo súboja medzi Anglickom a Konžskou demokratickou republikou.