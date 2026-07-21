Šampionát na troch kontinentoch a možno 64 tímov. Juhoameričania tlačia na rozšírenie MS

Prezidenta Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) Alejandro Dominguez si myslí, že rozšírenie turnaja majstrovstiev sveta v roku 2030 na 64 tímov je ideálny spôsob, ako osláviť sté výročie premiérovej edície MS.
Šampionát v roku 2030 bude prebiehať premiérovo hneď na troch kontinentoch.
Organizátori okrem Španielska, Portugalska a Maroka vybrali aj tri juhoamerické mestá, z ktorého každé bude hostiť jeden zápas pri príležitosti stého výročia.
Sú nimi Buenos Aires (Argentína), Asunción (Paraguaj) a Montevideo (Uruguaj).
Počet tímov zatiaľ nie je potvrdený, no prezident FIFA Gianni Infantino počas uplynulých MS naznačil, že si na ňom vie predstaviť aj 64 krajín.
Dominguez už dlhšie presadzuje rozšírenie turnaja, pričom svoj oficiálny návrh predložil už v apríli 2025.
„Ďalší zápas sa odohrá u nás doma! V roku 2030 sa majstrovstvá sveta uskutočnia aj v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji. Skvelá príležitosť pre futbal osláviť 100. výročie šampionátu turnajom so 64 tímami,“ napísal v pondelok večer 54-ročný Paraguajčan na sociálnej sieti X.
Podľa súčasného plánu sú MS 2030 naplánované na obdobie od 8. júna do 21. júla. S dĺžkou 44 dní by to boli najdlhšie MS v histórii, pripomenula agentúra DPA.