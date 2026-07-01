Tréner Ekvádoru skončil okamžite po vypadnutí na svetovom šampionáte. Tím viedol dva roky

Pri futbalovej reprezentácii Ekvádoru skončil po vyradení v prvom kole play off majstrovstiev sveta tréner Sebastián Beccace.
Štyridsaťpäťročný argentínsky kouč oznámil svoju rezignáciu len niekoľko hodín po prehre s jedným zo spoluorganizátorov šampionátu Mexikom (0:2). Národný tím viedol dva roky.
„Dôležité sú výsledky a dnes sa musím rozlúčiť s krásnou a úžasnou rodinou. Odchádzam s veľkou vďačnosťou, pokojom a vnútorne zmierený, pretože sme zo seba vydali všetko,“ povedal Beccacece.
„Išlo o to dosiahnuť cieľ, ktorý sme si stanovili. No, taký je futbal. Ale myslím, že sme po sebe zanechali odkaz. Bolo to veľké dobrodružstvo s horkosladkým koncom,“ dodal.
Beccacece doviedol Ekvádor k postupu zo skupiny z tretieho miesta po tom, čo jeho zverenci v rozhodujúcom poslednom zápase zdolali Nemecko 2:1.
Pri národnom tíme vydržal takmer dva roky. Reprezentáciu prevzal v auguste 2024 po tom, čo bol po vyradení vo štvrťfinále Copy América prepustený Félix Sánchez.
„Teraz budem tráviť čas s rodinou, zotavovať sa a premýšľať o tom, čo som mohol urobiť lepšie,“ uviedol.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.