Slovan Bratislava ide do Gruzínska zabojovať o Ligu majstrov. Kde sledovať zápas? (TV program)

Na snímke hráč Slovana Bratislava Andraž Šporar (99) a hráč Slovana Bratislava Rash Rahim Ibrahim (5).
Na snímke hráč Slovana Bratislava Andraž Šporar (99) a hráč Slovana Bratislava Rash Rahim Ibrahim (5). (Autor: © Matej Sagan / Sportnet 2026)
Sportnet|21. júl 2026 o 08:53
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Pozrite si TV program prvého zápasu Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava v druhom predkole Ligy majstrov.

Futbalisti Slovana Bratislava zabojujú v utorok o postup do tretieho predkola Ligy majstrov.

V prvom zápase druhého predkola nastúpia na pôde gruzínskeho Iberia 1999 Tbilisi.

Zápas sa začína o 18:00 a vysielať ho bude STVR Šport.

Šport
Kde dnes sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Slovan vstupuje do európskej sezóny priamo týmto zápasom, kým gruzínsky súper je už štyri mesiace v zápasovom rytme.

Iberia do súboja so Slovanom ide po tom, čo v predchádzajúcom kole prešla cez estónsku Floru 5:4.

Na strane slovenského šampióna stojí kvalita, hlavnou zbraňou je slovinský útočník Andraž Šporár, ktorý vlani strelil 12 ligových gólov. Tréner Yaya Touré si na lavičke Slovana odbije prvý súťažný zápas.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Na snímke hráč Slovana Bratislava Andraž Šporar (99) a hráč Slovana Bratislava Rash Rahim Ibrahim (5).
    Na snímke hráč Slovana Bratislava Andraž Šporar (99) a hráč Slovana Bratislava Rash Rahim Ibrahim (5).
    Slovan Bratislava ide do Gruzínska zabojovať o Ligu majstrov. Kde sledovať zápas? (TV program)
    dnes 08:53
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