Slovan Bratislava ide do Gruzínska zabojovať o Ligu majstrov. Kde sledovať zápas? (TV program)

Futbalisti Slovana Bratislava zabojujú v utorok o postup do tretieho predkola Ligy majstrov.
V prvom zápase druhého predkola nastúpia na pôde gruzínskeho Iberia 1999 Tbilisi.
Zápas sa začína o 18:00 a vysielať ho bude STVR Šport.
Slovan vstupuje do európskej sezóny priamo týmto zápasom, kým gruzínsky súper je už štyri mesiace v zápasovom rytme.
Iberia do súboja so Slovanom ide po tom, čo v predchádzajúcom kole prešla cez estónsku Floru 5:4.
Na strane slovenského šampióna stojí kvalita, hlavnou zbraňou je slovinský útočník Andraž Šporár, ktorý vlani strelil 12 ligových gólov. Tréner Yaya Touré si na lavičke Slovana odbije prvý súťažný zápas.