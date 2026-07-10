Klub tvrdí, že nie je fit, reprezentácia nesúhlasí. Belgicko proti Španielsku bez obrancu

Dvadsaťdvaročný obranca Zeno Debast nepomôže belgickej futbalovej reprezentácii vo štvrťfinálovom stretnutí majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku proti Španielsku.
Dôvodom je pretrvávajúci spor so zamestnávateľom Debasta, portugalským Sportingom Lisabon.
Podľa oficiálneho stanoviska Sportingu nie je Debast v dôsledku zranenia spôsobilý nastúpiť do stretnutia, čo je však v rozpore hodnotením lekárskeho tímu Belgicka a stanoviska orgánov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Debast si privodil zranenie nohy v príprave na záverečný turnaj, zatiaľ na podujatí neodohral ani minútu.
Duel Belgicka so Španielskom je na programe v piatok 10. júla o 21.00 h SELČ. Informovala agentúra DPA.