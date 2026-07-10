    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    10.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    Los Angeles
    21:00
    Belgicko
    Belgicko

    Klub tvrdí, že nie je fit, reprezentácia nesúhlasí. Belgicko proti Španielsku bez obrancu

    Na snímke obranca Zeno Debast (uprostred) sa rozcvičuje na tréningu belgickej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta.
    Na snímke obranca Zeno Debast (uprostred) sa rozcvičuje na tréningu belgickej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. júl 2026 o 13:34
    ShareTweet0

    Dôvodom je pretrvávajúci spor so zamestnávateľom Debasta.

    Dvadsaťdvaročný obranca Zeno Debast nepomôže belgickej futbalovej reprezentácii vo štvrťfinálovom stretnutí majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku proti Španielsku.

    Dôvodom je pretrvávajúci spor so zamestnávateľom Debasta, portugalským Sportingom Lisabon.

    Podľa oficiálneho stanoviska Sportingu nie je Debast v dôsledku zranenia spôsobilý nastúpiť do stretnutia, čo je však v rozpore hodnotením lekárskeho tímu Belgicka a stanoviska orgánov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

    Debast si privodil zranenie nohy v príprave na záverečný turnaj, zatiaľ na podujatí neodohral ani minútu.

    Duel Belgicka so Španielskom je na programe v piatok 10. júla o 21.00 h SELČ. Informovala agentúra DPA.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke obranca Zeno Debast (uprostred) sa rozcvičuje na tréningu belgickej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta.
    Na snímke obranca Zeno Debast (uprostred) sa rozcvičuje na tréningu belgickej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta.
    Klub tvrdí, že nie je fit, reprezentácia nesúhlasí. Belgicko proti Španielsku bez obrancu
    dnes 13:34
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke obranca Zeno Debast (uprostred) sa rozcvičuje na tréningu belgickej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta.
    Na snímke obranca Zeno Debast (uprostred) sa rozcvičuje na tréningu belgickej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta.
    Klub tvrdí, že nie je fit, reprezentácia nesúhlasí. Belgicko proti Španielsku bez obrancu
    dnes 13:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Klub tvrdí, že nie je fit, reprezentácia nesúhlasí. Belgicko proti Španielsku bez obrancu