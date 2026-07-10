Egypt privítali po historickom MS tisíce fanúšikov. Prezident ocenil bezprecedentný míľnik

Tisíce fanúšikov v piatok privítali futbalistov Egypta po návrate do vlasti z MS. Davy sa zhromaždili na letisku v El-Alameine, mávali fotografiami hráčov a držali transparenty oslavujúce úspech tímu.
Egypt sa po prvý raz v histórii dostal do vyraďovacej fázy, ale v osemfinále prehral s Argentínou 2:3 po tom, ako viedol v zápase 2:0.
Egypťania predtým zdolali v šestnásťfinále Austráliu 4:2 v rozstrele z 11 m po remíze 1:1 pp. V sobotu by sa mali hráči stretnúť s egyptským prezidentom Abdal-Fattahom el-Sissim.
Ten im na sociálnej sieti poďakoval „za čestný výkon a za dosiahnutie bezprecedentného míľnika v histórii egyptského futbalu“.
V zápase s Argentínou viedol Egypt v 79. minúte 2:0, ale Juhoameričanaia strelili tri góly v priebehu 13 minút.
Egyptská futbalová asociácia (EFA) oznámila, že je hlboko nespokojná s rozhodovaním v utorkovom zápase a s rozhodnutiami týkajúcimi sa systému VAR.
Egypťanom predtým neuznali gól, keď VAR odhalil faul ich hráča. „Obrana práv a záujmov egyptského národného tímu nie je záležitosť, ktorú možno ignorovať, minimalizovať alebo považovať za druhoradú,“ uviedla EFA vo vyhlásení.
Neskôr šéf rozhodcovskej komisie Medzinárodnej futbalovej federácie Pierluigi Collina uviedol, že debata o rozhodnutiach je prirodzenou súčasťou futbalu, ale zdôraznil, že „nepodložené obvinenia nemajú v našom športe miesto“.