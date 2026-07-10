    10.07.2026 13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 7. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    7. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.
    7. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|10. júl 2026 o 10:25
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 7. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú siedmou etapou.

    Táto etapa bude veľmi dôležitá aj v súvislosti s bojom o zelený dres. V siedmich rovinatých etapách sa totiž udeľuje za víťazstvo až 70 bodov. Šprintéri tak budú zvýhodnení oproti pretekárom typu Tadeja Pogačara.

    Kde sledovať Tour de France 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 7. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)

    Tour de France  2026
    10.07.2026 o 13:25
    7. etapa: Hagetmau – Bordeaux
    Plánovaný
    Prenos
    Trať z Hagetmau, kde Tour startuje vůbec poprvé, do Bordeaux měří 175,1 km a vede po takřka úplné rovině. Pro pořádek je vypsaná jedna vrchařská prémie 4. kategorie na největším stoupání dne na Cadillac-sur-Garonne, jehož převýšení 75 metrů hovoří samo za sebe. Po přejezdu tohoto brdku povede posledních třicet kilometrů podél pobřeží, kde budou cyklisty před bočním větrem ochrání les a tak by bylo velkým překvapením, kdyby se komukoli podařilo roztrhat v takových podmínkách pole a vyhrát etapu z úniku.
    Favority tak můžeme opět hledat mezi ryzími sprintery. Své umění dostatečně předvedl Kooij, ale po triumfu půjdou i vítěz z roku 2023 Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech), Max Kanter z Astany, zatím lehce za očekáváním zůstávající Biniam Girmay z NSN a především Tim Merlier, kterého v Pau předevčírem poškodilo vyřazení většiny domestiků v hromadném pádu. Hvězda Soudal Quick-Stepu je snad největším favoritem etapy. Nebo bude všechno jinak a zazáří třeba Pavel Bittner? Sledujte spolu s námi od 13:25, kdy by měl peloton vyrazit z Hagetmau.
    Po čtvrteční pyrenejské zkoušce, která vrátila do žlutého trikotu a rovnou s výrazným náskokem největšího favorita Tadeje Pogačara, se znovu očekává etapa, která nebude mít velký význam pro celkové pořadí, ale zato přinese souboj sprinterů. Ve středu triumfoval Olav Kooij a do očekávaného hromadného spurtu se vinou pádů a roztrhání pelotonu v zatáčkách, objezdech a zúženích dostala nakonec pouze ani ne dvacítka jezdců, dnes je ale podobný scénář málo pravděpodobný.
    Pořadí Tour de France po 6. etapě:

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 21:11:57
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +2:42
    3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +3:27
    4. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – Bora – hansgrohe +3:30
    5. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +3:34
    6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +3:55
    7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – Bora – hansgrohe +4:00
    8. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +4:21
    9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +4:57
    10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +7:10
    ...
    133. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:28:38
    157. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:44:25
    Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):

    1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG 21:15:24
    2. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +0:07
    3. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +0:28
    4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +0:54
    5. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +3:43
    ...
    34. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:40:58
    Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 168
    2. Max Kanter (GER) XDS Astana 93
    3. Biriam Girmay (ERI) NSN 91
    4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 86
    5. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 75
    ...
    34. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 16
    65. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 6
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 28
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 19
    3. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious 16
    4. Alex Baudin (FRA) EF Education – Easypost 13
    5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 12
    ...
    18. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
    Pořadí týmů:

    1. Lidl-Trek 63:25:20
    2. Red Bull – BORA-Hansgrohe +27:01
    3. Visma-Lease a Bike +36:22
    4. UAE Emirates XRG +27:08
    5. EF Education – EasyPost +58:43
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:25.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    09.07.2026
    12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
    hornatý
    hornatý
    Tadej Pogačar
    UAE Team Emirates - XRG
    10.07.2026
    13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
    rovinatý
    rovinatý
    11.07.2026
    13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    rovinatý
    rovinatý
    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    7. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.online
    7. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 7. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:25
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    7. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.online
    7. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne piatok? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 7. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:25
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