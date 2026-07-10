ONLINE: 7. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú siedmou etapou.
Táto etapa bude veľmi dôležitá aj v súvislosti s bojom o zelený dres. V siedmich rovinatých etapách sa totiž udeľuje za víťazstvo až 70 bodov. Šprintéri tak budú zvýhodnení oproti pretekárom typu Tadeja Pogačara.
Kde sledovať Tour de France 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 7. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)
Tour de France 2026
10.07.2026 o 13:25
7. etapa: Hagetmau – Bordeaux
Plánovaný
Prenos
Trať z Hagetmau, kde Tour startuje vůbec poprvé, do Bordeaux měří 175,1 km a vede po takřka úplné rovině. Pro pořádek je vypsaná jedna vrchařská prémie 4. kategorie na největším stoupání dne na Cadillac-sur-Garonne, jehož převýšení 75 metrů hovoří samo za sebe. Po přejezdu tohoto brdku povede posledních třicet kilometrů podél pobřeží, kde budou cyklisty před bočním větrem ochrání les a tak by bylo velkým překvapením, kdyby se komukoli podařilo roztrhat v takových podmínkách pole a vyhrát etapu z úniku.
Favority tak můžeme opět hledat mezi ryzími sprintery. Své umění dostatečně předvedl Kooij, ale po triumfu půjdou i vítěz z roku 2023 Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech), Max Kanter z Astany, zatím lehce za očekáváním zůstávající Biniam Girmay z NSN a především Tim Merlier, kterého v Pau předevčírem poškodilo vyřazení většiny domestiků v hromadném pádu. Hvězda Soudal Quick-Stepu je snad největším favoritem etapy. Nebo bude všechno jinak a zazáří třeba Pavel Bittner? Sledujte spolu s námi od 13:25, kdy by měl peloton vyrazit z Hagetmau.
Favority tak můžeme opět hledat mezi ryzími sprintery. Své umění dostatečně předvedl Kooij, ale po triumfu půjdou i vítěz z roku 2023 Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech), Max Kanter z Astany, zatím lehce za očekáváním zůstávající Biniam Girmay z NSN a především Tim Merlier, kterého v Pau předevčírem poškodilo vyřazení většiny domestiků v hromadném pádu. Hvězda Soudal Quick-Stepu je snad největším favoritem etapy. Nebo bude všechno jinak a zazáří třeba Pavel Bittner? Sledujte spolu s námi od 13:25, kdy by měl peloton vyrazit z Hagetmau.
Po čtvrteční pyrenejské zkoušce, která vrátila do žlutého trikotu a rovnou s výrazným náskokem největšího favorita Tadeje Pogačara, se znovu očekává etapa, která nebude mít velký význam pro celkové pořadí, ale zato přinese souboj sprinterů. Ve středu triumfoval Olav Kooij a do očekávaného hromadného spurtu se vinou pádů a roztrhání pelotonu v zatáčkách, objezdech a zúženích dostala nakonec pouze ani ne dvacítka jezdců, dnes je ale podobný scénář málo pravděpodobný.
Pořadí Tour de France po 6. etapě:
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 21:11:57
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +2:42
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +3:27
4. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – Bora – hansgrohe +3:30
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +3:34
6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +3:55
7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – Bora – hansgrohe +4:00
8. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +4:21
9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +4:57
10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +7:10
...
133. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:28:38
157. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:44:25
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 21:11:57
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +2:42
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +3:27
4. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – Bora – hansgrohe +3:30
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +3:34
6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +3:55
7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – Bora – hansgrohe +4:00
8. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +4:21
9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +4:57
10. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +7:10
...
133. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:28:38
157. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:44:25
Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):
1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG 21:15:24
2. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +0:07
3. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +0:28
4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +0:54
5. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +3:43
...
34. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:40:58
1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG 21:15:24
2. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +0:07
3. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +0:28
4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +0:54
5. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +3:43
...
34. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:40:58
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 168
2. Max Kanter (GER) XDS Astana 93
3. Biriam Girmay (ERI) NSN 91
4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 86
5. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 75
...
34. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 16
65. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 6
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 168
2. Max Kanter (GER) XDS Astana 93
3. Biriam Girmay (ERI) NSN 91
4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 86
5. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 75
...
34. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 16
65. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 6
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 28
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 19
3. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious 16
4. Alex Baudin (FRA) EF Education – Easypost 13
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 12
...
18. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 28
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 19
3. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious 16
4. Alex Baudin (FRA) EF Education – Easypost 13
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 12
...
18. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
Pořadí týmů:
1. Lidl-Trek 63:25:20
2. Red Bull – BORA-Hansgrohe +27:01
3. Visma-Lease a Bike +36:22
4. UAE Emirates XRG +27:08
5. EF Education – EasyPost +58:43
1. Lidl-Trek 63:25:20
2. Red Bull – BORA-Hansgrohe +27:01
3. Visma-Lease a Bike +36:22
4. UAE Emirates XRG +27:08
5. EF Education – EasyPost +58:43
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:25.