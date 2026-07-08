    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    1 - 0pp
    Po predĺžení
    Pokutové kopy
    4:3
    Kolumbia
    Kolumbia
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    Švajčiari vyrovnali historické maximum na MS. Mali sme aj trochu šťastia, zdôraznil tréner

    Švajčiarski futbalisti sa tešia z víťazstva po jedenástkovom rozstrele v osemfinálovom zápase Švajčiarsko - Kolumbia.
    Fotogaléria (42)
    Švajčiarski futbalisti sa tešia z víťazstva po jedenástkovom rozstrele v osemfinálovom zápase Švajčiarsko - Kolumbia. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|8. júl 2026 o 11:24
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    Počas 120 minút na štadióne vo Vancouveri nepadol ani jeden gól.

    Brankár Gregor Kobel bol jeden z hlavných hrdinov postupu futbalistov Švajčiarska do štvrťfinále MS.

    V utorňajšom zápase proti Kolumbii si napriek viacerým šanciam súpera udržal čisté konto aj po predĺžení a v jedenástkovom rozstrele predviedol kľúčový zákrok.

    Švajčiari vyrovnali účasťou vo štvrťfinále svoje maximum na MS, ktoré dosiahli štvrtýkrát, no po prvý raz od roku 1954.

    Takmer 53-tisíc divákov na štadióne vo Vancouveri nevidelo ani jeden gól počas 120 minút.

    Duel nepriniesol ofenzívne preteky, ale napriek tomu mali obe mužstvá niekoľko sľubných šancí otvoriť skóre. Bližšie ku gólu boli hráči Kolumbie, ale Kobela neprekonali.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Kolumbia na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Switzerland's Gregor Kobel, right, and Colombia's Daniel MuĂ±oz chase the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Colombia's Luis SuĂˇrez, right, takes a shot past Switzerland's Manuel Akanji during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Colombia's Luis Suarez (25) kicks between Switzerland's Granit Xhaka (10) and Manuel Akanji during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Switzerland's Gregor Kobel right, clears the ball away from Colombia's Luis SuĂˇrez during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    42 fotografií
    Switzerland's Denis Zakaria (6) commits a penalty that received a yellow card as he tackles Colombia's Luis Diaz (7) during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrom left, Ramon Jesurun, president of the Colombia Football Federation, FIFA President Gianni Infantino, Peter Knabel, president of the Swiss Football Association, and FIFA Vice President Victor Montagliani watch during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETESwitzerland's Fabian Rieder (22) reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFIFA President Gianni Infantino holds an Egyptian flag before the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)Switzerland's Breel Embolo walks onto the field before the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFIFA President Gianni Infantino, center, gestures next to Peter Knabel, right, president of the Swiss Football Association, right, and Ramon Jesurun, president of the Colombia Football Federation, during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)Colombia head coach NĂ©stor Lorenzo stands before the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Granit Xhaka walks onto the field before the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Johan Mojica reacts after an injury during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Daniel Munoz (2) reacts at the whistle ending the first half as Switzerland's Dan Ndoye (11) walks of the pitch during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Fabian Rieder (22) dribbles away from Colombia's Gustavo Puerta during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Gustavo Puerta, left, and Switzerland's Breel Embolo battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jhon Arias (11) battles for the ball with Switzerland's Dan Ndoye (11) during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Dan Ndoye (11) jumps over Colombia's Daniel Munoz (2) to avoid a tackle during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETESwitzerland's Manuel Akanji (5) heads the ball in front of Colombia's Luis Suarez (25) during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEColombia's Luis DĂ­az, right, reacts past Switzerland's Denis Zakaria during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Nico Elvedi (4) controlls the ball in friont of Colombia's Luis Suarez (25) during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Denis Zakaria, left, battles for the ball against Colombia's Johan Mojica during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz, center, fights for the ball against Switzerland's Denis Zakaria, rear, and Nico Elvedi, right, during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEColombia's Johan Mojica (17) clears the ball from his goal against Switzerland's Breel Embolo (7) during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jhon Lucumi (3) defends against Switzerland's Remo Freuler (8) during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEColombia's Jhon Lucumi (3) gets his head on the ball a during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETESwitzerland's Manuel Akanji (5) and Colombia's Gustavo Puerta (14) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's James RodrĂ­guez, left, and Switzerland's Ardon Jashari battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Ardon Jashari (14) battles for the ball with Colombia's James Rodriguez (10) during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz, left, fights for the ball against Switzerland's Denis Zakaria, rear, and Switzerland's Nico Elvedi, right, during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)Colombia's James Rodriguez (10) talks to referee Ivan Barton during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Ivan Arcides Barton Cisneros, of El Salvador, works during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Gregor Kobel, top, blocks a shot past Colombia's Luis DĂ­az, center, during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz kicks against Switzerland's Nico Elvedi (4) during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland head coach Murat Yakin talks to Granit Xhaka (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jefferson Lerma leaps for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Nico Elvedi (4) and Colombia's Luis Diaz (7) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Suarez (25) challenges referee Arcides Barton Cisneros, of El Salvador, after being called for a penalty during the World Cup round of 16 soccer match against Switzerland in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Dan Ndoye (11) shoots on goal against Colombia's Davinson Sanchez (23) during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Nico Elvedi, left, and Colombia's Luis SuĂˇrez collide during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis DĂ­az, left, reacts past Switzerland's Denis Zakaria during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Johan Mojica (17) and Switzerland's Fabian Rieder (22) vie for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE

    V úvode druhej série jedenástkového rozstrelu kolumbijský obranca Davinson Sanchez trafil brvno, od ktorého sa lopta odrazila na čiaru a Švajčiari viedli.

    V závere tretej série mohol obranca Manuel Akanji poistiť ich náskok, ale prestrelil bránu. Bol to pre neho už tretí neúspešný pokus v rozstrele za švajčiarsky tím po ME 2020 a 2024.

    Bola to moja posledná penalta

    „Moja strela bola katastrofálna, na poslednú chvíľu som zmenil rozhodnutie. Bola to moja posledná penalta,“ poznamenal Akanji.

    Krátko po jeho neúspešnom pokuse Švajčiari získali výhodu späť po tom, čo Kobel zneškodnil strelu kolumbijského útočníka Cucha Hernandeza k pravej žrdi.

    VIDEO: Penaltový rozstrel

    Tento moment sa napokon ukázal ako rozhodujúci. Štvrtú sériu uzavrel presnou strelou Cedric Itten.

    Švajčiari v tej chvíli viedli v rozstrele (3:2) a hoci kolumbijský útočník Luis Diaz následne prekonal Kobela, po presnom pokuse Rubena Vargasa (4:3) vypukla švajčiarska radosť.

    Jednoducho úžasný pocit

    „Ďakujem Bohu za tento moment. Ani som si nebol istý, či budem môcť hrať. Nejako sa to podarilo a teraz, keď sa obzriem späť, som vďačný a šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu.

    Tím neuveriteľne tvrdo pracoval a bojoval viac ako 120 minút. Dnes sa tu nehralo ľahko. Je to jednoducho úžasný pocit,“ uviedol Vargas podľa fifa.com.

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    Kobel dostal podľa viacerých špecializovaných portálov najvyššiu známku za svoj výkon zo všetkých hráčov zápasu.

    Niektorí ho prirovnali k legendárnemu nemeckému brankárovi Oliverovi Kahnovi. „V mladom veku som bol v Nemecku, takže ma jeho škola trochu ovplyvnila,“ priznal Kobel, ktorého za výkon pochválil aj tréner Murat Yakin: „Greg sa zlepšuje od zápasu k zápasu.

    V dnešnom dueli predviedol dva alebo tri skvelé zákroky. Vedeli sme, že je to veľmi dobrý brankár, pokiaľ ide o penalty.

    Samozrejme, dnes sme mali aj trochu šťastia, ale to je súčasť futbalu. Na začiatku sme potrebovali skúsenosti a správnu mentalitu.

    V druhom polčase sme urobili striedanie, ktoré nám dalo ešte väčšiu kontrolu najmä v držaní lopty. Ako hra pokračovala, dokázali sme nasadiť aj hráčov, ktorých sme chceli na penaltový rozstrel,“ povedal Yakin pre SRF.

    Švajčiarov čaká vo štvrťfinále úradujúci majster sveta Argentína. „Sú to obhajcovia titulu. Lepšie to už ani byť nemôže. Výzva je čoraz ťažšia, ale sme na ňu pripravení,“ povedal 30-ročný Akanji.

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    Hráči Kolumbie túžili po postupe do štvrťfinále proti veľkému juhoamerickému rivalovi Argentíne.

    Všetci chceme s tímom dosiahnuť veľké výsledky

    „Je zrejmé, že nám niečo chýbalo, keďže sme nedokázali zvíťaziť. Všetci chceme s národným tímom dosiahnuť veľké výsledky, pretože vieme, že si to ľudia v našej krajine zaslúžia,“ povedal stredopoliar Jhon Arias.

    „Zaplatili sme za svoje chyby. Na tejto úrovni to tak chodí,“ konštatoval tréner Nestor Lorenzo.

    Dvadsaťosemročný útočník Luis Suarez sa v hodnotení zameral na pozitíva: „Myslím si, že tento tím bol predurčený na lepšie veci.

    Našťastie nás Boh, futbal a život doviedli až sem a ja sa chcem jednoducho poďakovať celej krajine a všetkým, ktorí zaplnili štadión,“ dodal Suarez.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Francúzska počas MS 2026.
    Futbalisti Francúzska počas MS 2026.
    Francúzsko bojuje o tretie semifinále v rade. Útočník: Maroko je lepšie ako v roku 2022
    dnes 13:06
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Francúzska počas MS 2026.
    Futbalisti Francúzska počas MS 2026.
    Francúzsko bojuje o tretie semifinále v rade. Útočník: Maroko je lepšie ako v roku 2022
    dnes 13:06
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    Domov»MS vo futbale 2026»Švajčiari vyrovnali historické maximum na MS. Mali sme aj trochu šťastia, zdôraznil tréner