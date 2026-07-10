    ONLINE: Jannik Sinner - Novak Djokovič dnes, Wimbledon 2026 LIVE (semifinále)

    Jannik Sinner - Novak Djokovič: ONLINE prenos zo semifinále Wimbledonu 2026.
    Jannik Sinner - Novak Djokovič: ONLINE prenos zo semifinále Wimbledonu 2026. (Autor: SITA/AP)
    Sportnet|10. júl 2026 o 14:00
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo semifinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Wimbledon 2026: Jannik Sinner - Novak Djokovič.

    Tenisti Jannik Sinner a Novak Djokovič dnes nastúpia v semifinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Wimbledon 2026.

    Favoritom je svetová jednotka Sinner, no Djokovič sníva o ďalšom grandslamovom titule.

    Kde sledovať Wimbledon 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Jannik Sinner - Novak Djokovič dnes (dvojhra mužov, semifinále, Wimbledon 2026, výsledky, piatok, LIVE)

    Wimbledon - muži Semifinále 2026
    10.07.2026 o 17:00
    Sinner
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Djokovič
    Prenos
    Novak Djoković
    Djoković se nachází v žebříčku ATP na osmém místě, což už ale u něj není podstatné. Legendární srbský tenista je dvě výhry od pětadvacátého grandslamu a při absenci Alcaraze má o něco větší šanci. Wimbledon opanoval hned sedmkrát. Naposledy se mu to podařilo před čtyřmi lety ve finále s Kyrgiosem. Samotné finále si zahrál v roce 2024, kdy jasně podlehl Alcarazovi. Tomu ale porážku vrátil ve finále olympijského turnaje.

    Majitel více než sta titulů na okruhu WTA odehrál v letošní sezoně jen devatenáct utkání, což souvisí i s tím, že už vzhledem ke svému věku nemá některé turnaje povinné a může si vybírat. Djoković sám přiznal, že je odpůrcem dvoutýdenních tisícovek a úplně jej nelákají.

    Na travnatém grandslamu startuje poté, co vypadl v Paříži ve třetím kole s Fonsecou. Podruhé v kariéře promarnil Srb vedení 2:0 na sety a nevyužil zranění Alcaraze a šokující prohry Sinnera. Před Wimbledonem pak absolvoval jen exhibici v Hurlinghamu, kdy porazil Američana Paula.
    Vzájemné zápasy 8:5
    Sinner vyhrál sedm z posledních osmi duelů. Oba tenisté se utkali loni v semifinále Wimbledonu, kdy Ital postoupil ve třech setech. Letos svedli v Melbourne parádní bitvu na pět setů. Djoković přemohl Sinnera 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
    Cesta turnajem – Novak Djoković
    1. kolo: I-ping Wu (CHN) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4
    2. kolo: Stefanos Tsitsipas (GRE) 6:3, 6:4, 6:2
    3. kolo: Arthur Rinderknech (FRA) 7:5, 6:4, 1:6, 7:6
    Osmifinále: Roman Safiullin (-) 7:6, 6:3, 3:6, 6:3
    Čtvrtfinále: Felix Auger Aliassime (CAN) 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6
    Cesta turnajem – Jannik Sinner
    1. kolo: Miomir Kecmanovič (SRB) 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3
    2. kolo: Nuno Borges (POR) 7:6, 7:6, 6:4
    3. kolo: Jenson Brooksby (USA) 6:4, 6:3, 6:4
    Osmifinále: Šintaro Močizuki (JPN) 6:3, 7:6, 6:3
    Čtvrtfinále: Jan-Lennard Struff (GER) 7:5, 7:6, 6:3
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 17:00.
    Tenis

    Tenis

    Jannik Sinner - Novak Djokovič: ONLINE prenos zo semifinále Wimbledonu 2026.online
    Jannik Sinner - Novak Djokovič: ONLINE prenos zo semifinále Wimbledonu 2026.online
    ONLINE: Jannik Sinner - Novak Djokovič dnes, Wimbledon 2026 LIVE (semifinále)
    dnes 14:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»ONLINE: Jannik Sinner - Novak Djokovič dnes, Wimbledon 2026 LIVE (semifinále)