Portugalsko oficiálne predstavilo nového trénera. Národný tím povedie skúsené meno

Novým trénerom portugalskej futbalovej reprezentácie sa stal Jorge Jesus.
Skúsený 71-ročný kouč nahradil Roberta Martineza, ktorý odstúpil po vypadnutí tímu v osemfinále MS 2026 po prehre 0:1 so Španielskom.
Portugalská futbalová reprezentácia oznámila v piatok popoludní jeho príchod na sociálnej sieti X slovami: „Nová cesta sa začína dnes. Vitajte pri národnom tíme, tréner Jorge Jesus.“ Podpísal štvorročnú zmluvu, ktorá bude platiť do MS 2030. Tie budú spoločne hostiť Portugalsko, Španielsko a Maroko.
Jesus počas trénerskej kariéry viedol viaceré portugalské kluby vrátane Benficy Lisabon a Sportingu Lisabon. Naposledy pôsobil v saudskoarabskom klube Al-Nassr. Pôjde o vôbec prvú reprezentačnú skúsenosť v jeho 36-ročnej trénerskej kariére.
Už bývalý tréner Portugalska Martinez viedol národný tím od roku 2023, v júni 2025 ho doviedol k triumfu v Lige národov.
Jesus viedol päťnásobného držiteľa Zlatej lopty v saudskoarabskom Al-Nassr, ktorý pod jeho vedením získal titul.
„Pokiaľ bude hrať a bude v stave, aby mohol byť nominovaný, povolám ho. Samozrejme za podmienok, ktoré budem považovať za najlepšie pre národný tím,“ povedal Jesus podľa AFP na piatkovej tlačovej konferencii.
Priznal, že s Ronaldom ešte o jeho budúcnosti nehovoril, no plánuje sa s ním stretnúť: „S Crisom som zatiaľ nehovoril, ale on nikdy nebude problémom pre národný tím. Ani pre reprezentáciu, ani pre mňa. Cris je symbol portugalského futbalu, je symbol národného tímu a navždy zostane zapísaný v histórii.
Mal som veľké potešenie s ním minulý rok spolupracovať. Pracuje sa s ním ľahko. Budeme sa rozprávať o tom, čo chce urobiť so zvyškom svojej kariéry. Viem, že chce pokračovať v Al-Nassr. Vždy mi hovoril, že kariéru ukončí práve tam.“