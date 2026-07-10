    Portugalsko oficiálne predstavilo nového trénera. Národný tím povedie skúsené meno

    Jorge Jesus
    Jorge Jesus (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. júl 2026 o 16:36
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    Podpísal štvorročnú zmluvu, ktorá bude platiť do MS 2030.

    Novým trénerom portugalskej futbalovej reprezentácie sa stal Jorge Jesus.

    Skúsený 71-ročný kouč nahradil Roberta Martineza, ktorý odstúpil po vypadnutí tímu v osemfinále MS 2026 po prehre 0:1 so Španielskom.

    Portugalská futbalová reprezentácia oznámila v piatok popoludní jeho príchod na sociálnej sieti X slovami: „Nová cesta sa začína dnes. Vitajte pri národnom tíme, tréner Jorge Jesus.“ Podpísal štvorročnú zmluvu, ktorá bude platiť do MS 2030. Tie budú spoločne hostiť Portugalsko, Španielsko a Maroko.

    Jesus počas trénerskej kariéry viedol viaceré portugalské kluby vrátane Benficy Lisabon a Sportingu Lisabon. Naposledy pôsobil v saudskoarabskom klube Al-Nassr. Pôjde o vôbec prvú reprezentačnú skúsenosť v jeho 36-ročnej trénerskej kariére.

    Už bývalý tréner Portugalska Martinez viedol národný tím od roku 2023, v júni 2025 ho doviedol k triumfu v Lige národov.

    Jesus viedol päťnásobného držiteľa Zlatej lopty v saudskoarabskom Al-Nassr, ktorý pod jeho vedením získal titul.

    „Pokiaľ bude hrať a bude v stave, aby mohol byť nominovaný, povolám ho. Samozrejme za podmienok, ktoré budem považovať za najlepšie pre národný tím,“ povedal Jesus podľa AFP na piatkovej tlačovej konferencii.

    Priznal, že s Ronaldom ešte o jeho budúcnosti nehovoril, no plánuje sa s ním stretnúť: „S Crisom som zatiaľ nehovoril, ale on nikdy nebude problémom pre národný tím. Ani pre reprezentáciu, ani pre mňa. Cris je symbol portugalského futbalu, je symbol národného tímu a navždy zostane zapísaný v histórii.

    Mal som veľké potešenie s ním minulý rok spolupracovať. Pracuje sa s ním ľahko. Budeme sa rozprávať o tom, čo chce urobiť so zvyškom svojej kariéry. Viem, že chce pokračovať v Al-Nassr. Vždy mi hovoril, že kariéru ukončí práve tam.“

    Pavúk MS vo futbale 2026

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    ESP
    3
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    AUT
    0
    USA
    USA
    2
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    BIH
    0
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    BEL
    3
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    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
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    JPN
    1
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    CIV
    1
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    NOR
    2
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    ECU
    0
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    ENG
    2
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    COD
    1
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    ARG
    3
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    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
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    2
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    MAR
    0
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    Belgicko
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    Nórsko
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