    ONLINE: Arthur Fery - Alexander Zverev dnes, Wimbledon 2026 LIVE (semifinále)

    Arthur Fery - Alexander Zverev: ONLINE prenos zo semifinále Wimbledonu 2026.
    Arthur Fery - Alexander Zverev: ONLINE prenos zo semifinále Wimbledonu 2026. (Autor: Sportnet/TASR/AP)
    Sportnet|10. júl 2026 o 11:30
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo semifinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Wimbledon 2026: Arthur Fery - Alexander Zverev.

    Tenisti Arthur Fery a Alexander Zverev dnes nastúpia v semifinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Wimbledon 2026.

    Favoritom je Zverev, no domáci Brit chce pokračovať vo svojom sne ďalej.

    Kde sledovať Wimbledon 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Arthur Fery - Alexander Zverev dnes (dvojhra mužov, semifinále, Wimbledon 2026, výsledky, piatok, LIVE)

    Wimbledon - muži Semifinále 2026
    10.07.2026 o 14:30
    Fery
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Zverev
    Prenos
    Cesta turnajem – Alexander Zverev
    1. kolo: Alexander Blockx (BEL) 6:4, 6:7, 7:6, 7:6
    2. kolo: Valentin Rojer (FRA) 6:1, 6:3, 7:6
    3. kolo: Marcus Giron (USA) 6:2, 7:6, 6:4
    Osmifinále: Jiří Lehečka (CZE) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6
    Čtvrtfinále: Taylor Fritz (USA) 6:4, 6:4, 6:2
    Cesta turnajem – Arthur Fery
    1. kolo: Damir Džumhur (BIH) 3:6, 6:2, 6:2, 6:1
    2. kolo: Otto Virtanen (FIN) 5:7, 7:6, 6:3, 6:3
    3. kolo: Zizou Bergs (BEL) 2:6, 7:5, 2:6, 7:6, 7:6
    Osmifinále: Grigor Dimitrov (BUL) 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6
    Čtvrtfinále: Flavio Cobolli (ITA) 6:4, 7:6, 6:0
    Vzájemné zápasy
    Oba tenisté se utkají poprvé.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:30.
    Tenis

    Tenis

    Arthur Fery - Alexander Zverev: ONLINE prenos zo semifinále Wimbledonu 2026.online
    Arthur Fery - Alexander Zverev: ONLINE prenos zo semifinále Wimbledonu 2026.online
    ONLINE: Arthur Fery - Alexander Zverev dnes, Wimbledon 2026 LIVE (semifinále)
    dnes 11:30
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