ONLINE: Arthur Fery - Alexander Zverev dnes, Wimbledon 2026 LIVE (semifinále)

Tenisti Arthur Fery a Alexander Zverev dnes nastúpia v semifinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Wimbledon 2026.
Favoritom je Zverev, no domáci Brit chce pokračovať vo svojom sne ďalej.
Kde sledovať Wimbledon 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Arthur Fery - Alexander Zverev dnes (dvojhra mužov, semifinále, Wimbledon 2026, výsledky, piatok, LIVE)
Wimbledon - muži Semifinále 2026
10.07.2026 o 14:30
Fery
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zverev
Prenos
Cesta turnajem – Alexander Zverev
1. kolo: Alexander Blockx (BEL) 6:4, 6:7, 7:6, 7:6
2. kolo: Valentin Rojer (FRA) 6:1, 6:3, 7:6
3. kolo: Marcus Giron (USA) 6:2, 7:6, 6:4
Osmifinále: Jiří Lehečka (CZE) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6
Čtvrtfinále: Taylor Fritz (USA) 6:4, 6:4, 6:2
1. kolo: Alexander Blockx (BEL) 6:4, 6:7, 7:6, 7:6
2. kolo: Valentin Rojer (FRA) 6:1, 6:3, 7:6
3. kolo: Marcus Giron (USA) 6:2, 7:6, 6:4
Osmifinále: Jiří Lehečka (CZE) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6
Čtvrtfinále: Taylor Fritz (USA) 6:4, 6:4, 6:2
Cesta turnajem – Arthur Fery
1. kolo: Damir Džumhur (BIH) 3:6, 6:2, 6:2, 6:1
2. kolo: Otto Virtanen (FIN) 5:7, 7:6, 6:3, 6:3
3. kolo: Zizou Bergs (BEL) 2:6, 7:5, 2:6, 7:6, 7:6
Osmifinále: Grigor Dimitrov (BUL) 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6
Čtvrtfinále: Flavio Cobolli (ITA) 6:4, 7:6, 6:0
1. kolo: Damir Džumhur (BIH) 3:6, 6:2, 6:2, 6:1
2. kolo: Otto Virtanen (FIN) 5:7, 7:6, 6:3, 6:3
3. kolo: Zizou Bergs (BEL) 2:6, 7:5, 2:6, 7:6, 7:6
Osmifinále: Grigor Dimitrov (BUL) 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6
Čtvrtfinále: Flavio Cobolli (ITA) 6:4, 7:6, 6:0
Vzájemné zápasy
Oba tenisté se utkají poprvé.
Oba tenisté se utkají poprvé.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:30.