Legenda Senegalu končí v reprezentácii: Obetoval som všetko pre túto vlasť

Senegalský futbalový reprezentant Sadio Mane ukončil kariéru v národnom tíme. Informovali o tom senegalské noviny Le Quotidien, tie podľa agentúry DPA zverejnili aj rozlúčkový list futbalistu.
Maneho bilancia v národnom tíme je 130 zápasov, strelil v nich 54 gólov. Jeho tím vypadol na prebiehajúcich MS v šestnásťfinále po prehre s Belgickom 2:3 po predĺžení.
„Mali by ste vedieť, že som obetoval všetko pre túto vlasť. Dal som zo seba maximum a vždy som bojoval zo všetkých síl,“ napísal 34-ročný hráč a poďakoval všetkým, ktorí ho počas celej jeho kariéry podporovali.
„Vaša neochvejná podpora bola hnacou silou môjho úspechu.“
Oznámil, že bude naďalej pracovať pre senegalský futbal. „Rád dám svoje skúsenosti do služieb národa, či už v trénerskom štábe, na lavičke alebo ako súčasť manažmentu.“
Mane má v súčasnosti stále zmluvu s Al-Nassr v Saudskej Arábii. Predtým hrával šesť rokov v Liverpoole, v sezóne 2022/23 pôsobil v Bayerne Mníchov.
S "The Reds" vyhral v roku 2019 Ligu majstrov, s Bavormi získal v roku 2023 nemecký titul.