Bolo to desivé, hovorí Shiffrinová. Po smrti otca sa olympiády bála, nechcela víťaziť

Má suverénne najviac triumfov vo Svetovom pohári, drží viacero rekordov a právom si zaslúži pomenovanie najlepšia lyžiarka všetkých čias.
Mikaela Shiffrinová si však na to nepotrpí. Nie je športovkyňa, ktorej by sláva stúpla do hlavy a správala by sa povýšenecky a prehnane sebavedomo.
Naopak, je veľmi citlivá a často viac než o výkonoch na trati hovorí o psychickom aspekte vrcholového športu. Aj keď už vyhrala prakticky všetko, stále má obavy z neúspechu a nechce sklamať tím okolo seba.
Na hrách v Miláne a Cortine bol na ňu tlak ešte väčší než obvykle a hoci sa nevyhla zaváhaniu v tímovej súťaži, hlavný cieľ splnila. Po dvanástich rokoch je znova olympijskou víťazkou v slalome.
"Mám za sebou štyri olympiády a každá bola odlišná. Každá medaila je špeciálna a myslím si, že táto je symbolom práce celého môjho tímu, rodiny a všetkých, ktorí ma podporujú," povedala v rozhovore pre CBS News.
VIDEO: Mikaela Shiffrinová ovládla slalom na ZOH 2026
Po zlyhaniach cítila aj úľavu
Hoci sa môže zdať, že Shiffrinová je stroj na víťazstvá, aj ona si prešla v kariére ťažkými chvíľami. Musela sa vyrovnať so smrťou otca Jeffa, nezvládla ZOH v Pekingu či sa predvlani zranila v Killingtone.
Následky pádu na domácej zjazdovke sa prejavujú doteraz. V obrovskom slalome si nie je až taká istá, nezbiera pódia a má rešpekt z rýchlosti.
Hry v Pekingu sa s ňou tiahli aj v Cortine a ako povedal bývalý lyžiar Ted Ligety, najväčším súperom 30-ročnej Američanky bude jej hlava.
Vynárali sa spomienky na pokazenú olympiádu s troma vypadnutiami, a tak Shiffrinová veľa pracovala aj s psychologičkou. S odstupom času priznáva, že sa dokonca bála toho, že vyhrá, no už bez svojho otca.
"Bolo to pre mňa viac desivé, ako by som čakala. V roku 2022 som nevedela, že sa toho bojím. Neuvedomovala som si, čo sa deje v mojej hlave.
Nebol to dôvod mojich chýb, ale po Pekingu som pociťovala aj malú úľavu, že som nezažila to, že vyhrám olympijskú medailu a môj otec tam nebude.
Asi v júli som psychologičke prvýkrát povedala o obavách smerom k olympiáde, že neviem, či chcem vyhrať," objasnila lyžiarka svoje pocity.
Prvýkrát to prijala ako realitu
O jej citlivej povahe svedčí aj to, že si v Cortine vytvorila svoju "bublinu", v ktorej nebol priestor na kritiku či obavy. Shiffrinová nečítala žiadne správy, ktoré by ju mohli negatívne rozrušiť.
"Niektorí influenceri hovoria, že nepočúvajú hejterov a nezaujíma ich, čo si ľudia myslia. Ja to neviem takto vytesniť z hlavy. Trápi ma to," priznáva.
Napokon vyhrala slalom s priepastným rozdielom 1,5 sekundy. Obe kolá výborne zvládla na trati aj mentálne. Zostala koncentrovaná aj po tom, čo tesne pred ňou vypadla už v prvej bránke jej kamarátka Lena Dürrová.
"Videla som, že stojí popri trati. Bola tak blízko a dúfala som, že je v poriadku. Vedela som, čo mám robiť, ale toto bolo upozornenie. Vravela som si: Máš pred sebou celú trať a nezabudni, že sa všetko začína od prvej bránky.
Verila som si, pretože sme s tímom tvrdo pracovali. Našla som balans emócií medzi tým, čo sa stalo Lene a mojím cieľom," vravela Shiffrinová.
Ešte skôr na tlačovej konferencii so slzami v očiach povedala: "Bol to moment, o ktorom som snívala, aj som sa ho desila. Možno dnes som prvýkrát prijala smrť otca ako realitu a že už tu so mnou nebude."
Veľký glóbus má opäť na dosah
Hoci olympiáda bola vrcholom roka a Shiffrinová si stihla užiť aj triumf hokejistov USA nad Kanadou, čaká ju ešte záverečný mesiac lyžiarskej sezóny.
Už v predstihu získala svoj deviaty glóbus za slalom, no veľmi blízko je aj k tomu, aby šiestykrát ovládla celkové poradie Svetového pohára.
"Áno, je to môj cieľ. Povedala by som, že možno rovnaký, ako zlatá medaila," tvrdí Američanka, ktorá opäť pokorila métu tisíc bodov a pred druhou Švajčiarkou Camille Rastovou má 170-bodový náskok.
Do konca sezóny zostáva tucet pretekov, z toho len štyri v technických disciplínach. Aj preto sa zamýšľa nad tým, ktorá stratégia bude tou správnou.
"Sú dva spôsoby. Môžem absolvovať viac pretekov a zbierať body, ale viac pretekov znamená viac času na prípravu. Druhou možnosťou je sústrediť sa na menej podujatí a v nich sa snažiť vyťažiť maximum.
Mám v pláne absolvovať aj nejaké super-G, ale nie tento týždeň v Andorre. Potrebujem zopár tréningov s dlhými lyžami," povedala Shiffrinová.
Keďže Rastová jazdí len slalom a obrovský slalom, rodáčke z Vailu môžu stačiť body za triumfy vo zvyšných dvoch slalomoch. Šiestym titulom by vyrovnala ženský rekord Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej.