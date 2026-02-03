Vonnová sa vyjadrila k svojej účasti na ZOH. Pri páde si pretrhla predný skrížený väz

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová je presvedčená, že napriek vážnemu zraneniu kolena z minulého týždňa bude schopná pretekať na olympijských hrách.
Olympijská šampiónka z roku 2010 na utorkovej tlačovej konferencii oznámila, že si pri páde v piatkovom zjazde v Crans Montane pretrhla predný skrížený väz. Verí však, že štart v nedeľňajšom zjazde pod piatimi kruhmi zvládne.
Vonnová sa po návrate k pretekaniu dostala v tejto sezóne do vynikajúcej formy. Sen o olympijskom štarte ale pred štyrmi dňami dostal vážne trhliny.
Po páde vo Švajčiarsku má popri pretrhnutom väze aj pomliaždenú kosť a poškodený meniskus, po konzultáciách s lekármi a troch dňoch fyzioterapii v utorok skúsila s ortézou koleno zaťažiť na lyžiach.
VIDEO: Pád Lindsey Vonnovej v Crans Montane 2026
"Zdá sa to stabilné, vyzerá to pevné," povedala Vonnová s tým, že verí, že môže aj so zranením pretekať.
"Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som sa dostala na štart," uviedla vedúca žena hodnotenia zjazdu Svetového pohára, ktorá sa k pretekaniu vrátila v roku 2024 s titánovým implantátom v pravom kolene.
Úvodný tréning na nedeľňajší olympijský zjazd je v Taliansku na programe vo štvrtok. Pod piatimi kruhmi potom Vonnová plánovala štartovať aj v superobrovskom slalome a v tímovej súťaži.
Predovšetkým v zjazde patrila dvojnásobná majsterka sveta medzi hlavné adeptky na zlato. V tejto sezóne Svetového pohára sa v ňom zakaždým umiestnila na stupňoch víťazov a dvakrát vyhrala.
"Toto samozrejme nie je to, v čo som dúfala. Naozaj tvrdo som pracovala na tom, aby som išla do týchto hier v úplne inej pozícii, "povedala Vonnová, ktorá podobné zranenie utrpela aj krátko pred olympijskými hrami 2014 a o štart v Soči prišla.
"Viem, aké boli moje šance pred tým pádom, a viem, že dnes už nie sú rovnaké, ale viem, že tu stále sú. A pokiaľ bude šanca, budem sa snažiť, "povedala Vonnová.
Ženské lyžiarske preteky pod piatimi kruhmi sa budú konať v Cortine d' Ampezzo, kde Vonnová drží rekord SP s 12 víťazstvami.
Doposiaľ získala tri olympijské medaily - zlato v zjazde a bronz v super-G v roku 2010 vo Vancouveri a bronz v zjazde v roku 2018 v Pjongčangu.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara