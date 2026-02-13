Dva zápasy, šesť bodov a prvé miesto. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026

Hokejisti Slovenska zvíťazili v druhom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Talianskom 3:2.
Do tabuľky si tak pripísali ďalšie tri body a ostali na čele skupiny B.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026
Pozrite si tabuľku skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
