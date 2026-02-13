FOTO: Druhá výhra na olympijskom turnaji sa nerodila ľahko. Ako Slovensko zdolalo Taliansko

Slovenskí hokejisti majú za sebou svoj druhý zápas na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
V piatkovom zápase základnej B-skupiny zverenci tréner Vladimíra Országha zdolali domáci výber Talianska 3:2.
Slovenskí hokejisti v celom súboji ani raz neprehrávali a presilovkovým gólom Libora Hudáčka išli do vedenia. Druhý gól pridal Matúš Sukeľ, no Taliani zásluhou Bradleyho ešte v druhej časti znížili.
Slováci išli do opäť do dvojgólového vedenia zásluhou Adama Ružičku. Taliani v závere v hre bez brankára opäť znížili, no vyrovnávajúci gól už streliť nedokázali.
Pozrite si najlepšie momenty zápasu Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 vo fotogalérii.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara