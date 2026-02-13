    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    ZOH Hokej 2026
    13.02.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:0, 1:2, 1:1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Brankár Stanislav Škorvánek v zápase Slovensko - Taliansko.
    Spoľahlivý výkon brankára a víťazný gól Ružičku. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Taliansku
    Talian Dylan di Perna (90) a Slovák Juraj Slafkovský v zápase Taliansko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič o rozhodnutiach rozhodcov: Priznám sa, že ani ja sa v tom už nevyznám
    Miloš Kelemen (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Oliver Okuliar (Slovensko), tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Orzságh a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    Dva zápasy, šesť bodov a prvé miesto. Tabuľka skupiny B na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Hokejisti Slovenska oslavujú víťazstvo nad Talianskom na ZOH 2026.
    Čo znamená druhá výhra? Slováci môžu vyhrať skupinu, ale aj skončiť tretí
    Šarvátka hráčov v zápase Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    FOTO: Druhá výhra na olympijskom turnaji sa nerodila ľahko. Ako Slovensko zdolalo Taliansko
    Samuel Hlavaj počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie.
    Hlavaj dostal proti outsiderovi voľno. Zostavy zápasu Slovensko - Taliansko na ZOH 2026
    PrehľadKde sledovaťOnline prenosSumárFotogalériaSúvisiace

    FOTO: Druhá výhra na olympijskom turnaji sa nerodila ľahko. Ako Slovensko zdolalo Taliansko

    Šarvátka hráčov v zápase Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    Fotogaléria (60)
    Šarvátka hráčov v zápase Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji na ZOH 2026. (Autor: Tlačová agentúra SR)
    Sportnet|13. feb 2026 o 15:23
    ShareTweet0

    Pozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Taliansko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Slovenskí hokejisti majú za sebou svoj druhý zápas na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    V piatkovom zápase základnej B-skupiny zverenci tréner Vladimíra Országha zdolali domáci výber Talianska 3:2.

    Slovenskí hokejisti v celom súboji ani raz neprehrávali a presilovkovým gólom Libora Hudáčka išli do vedenia. Druhý gól pridal Matúš Sukeľ, no Taliani zásluhou Bradleyho ešte v druhej časti znížili.

    Slováci išli do opäť do dvojgólového vedenia zásluhou Adama Ružičku. Taliani v závere v hre bez brankára opäť znížili, no vyrovnávajúci gól už streliť nedokázali.

    Pozrite si najlepšie momenty zápasu Slovensko - Taliansko na ZOH 2026 vo fotogalérii.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
    60 fotografií
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke uprostred Adam Ružička (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenský hokejový tím počas rozkorčuľovania pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Prezident SR Peter Pellegrini, jeho poradca pre šport Peter Liker a šéf organizačného výboru pre hokej ZOH Igor Nemeček.Na snímke zľava brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko), Erik Černák (Slovensko) a Cristiano Digiacinto (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Slovenský Tomáš Tatar (90) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Brankár Stanislav Škorvánek počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Dalibor Dvorsky (15) strieľa počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Talian Phil Pietroniro (37) strieľa počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Talian Tommaso de Luca (88) a Luášs Cingel počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Talian Mats Frycklund (67) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Tomáš Tatar (90) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Tomáš Tatar (90) strieľa počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Gól Libora Hudačka v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Libor Hudáček (79) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Libor Hudáček (79) oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Taliansky brankár Davide Fadani (35) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Taliansky brankár Davide Fadani (35) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Matúš Sukeľ (91) oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Matt Bradley (Taliansko) dáva gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Dustin Gazley (Taliansko), Jason Seed (Taliansko), brankár Davide Fadani (Taliansko) a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Libor Hudáček (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí diváci počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko), Libor Hudáček (Slovensko), Dalibor Dvorský (Slovensko), Tomáš Tatar (Slovensko) a Šimon Nemec (Slovensko) sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Marco Zanetti (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko), Libor Hudáček (Slovensko) a Tomáš Tatar (Slovensko) sa radujú z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Libor Hudáček (Slovensko), brankár Davide Fadani (Taliansko), Tomáš Tatar (Slovensko), Thomas Larkin (Taliansko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommaso De Luca (Taliansko), Tommy Purdeller (Taliansko), Nicholas Saracino (Taliansko), tréner Talianska Jukka Jalonen a Mats Frycklund (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Miloš Kelemen (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Oliver Okuliar (Slovensko), tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Orzságh a Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a brankár Davide Fadani (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Marco Zanetti (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko), Dalibor Dvorský (Slovensko) a Thomas Larkin (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z gólu zľava Martin Gernát (Slovensko), Peter Čerešňák (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko), Adam Ružička (Slovensko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Mats Frycklund (Taliansko), brankár Damian Clara (Taliansko) a Oliver Okuliar (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Pavol Regenda (Slovensko) a brankár Damian Clara (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke asistent trénera Peter Frühauf rozpráva s hráčmi počas timeoutu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke športoví komentátori STVR Boris Valábik a Marián Gáborík počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke vpravo prezident SR Peter Pellegrini sa teší z výhry Slovenska po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry zľava Peter Čerešňák (Slovensko), Pavol Regenda (Slovensko) a Erik Černák (Slovensko) po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry zľava brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko), Šimon Nemec (Slovensko), Juraj Slafkovský (Slovensko) a Samuel Hlavaj (Slovensko) po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Pavol Regenda (Slovensko) a Thomas Larkin (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Adam Ružička (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Matúš Sukeľ (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Tommy Purdeller (Taliansko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko) a sprava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Martin Marinčin (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Tommy Purdeller (Taliansko) a sprava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Martin Marinčin (Slovensko) počas bitky v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí diváci v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    6:6
    3
    3
    FínskoFínskoFIN
    2
    1
    0
    0
    1
    5:5
    3
    4
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    4:8
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Talian Dylan di Perna (90) a Slovák Juraj Slafkovský v zápase Taliansko - Slovensko na ZOH 2026.
    Talian Dylan di Perna (90) a Slovák Juraj Slafkovský v zápase Taliansko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič o rozhodnutiach rozhodcov: Priznám sa, že ani ja sa v tom už nevyznám
    teraz
    Taliansky brankár Damian Clara si pripisuje zákrok v zápase Taliansko - Švédsko na ZOH 2026.
    Samuel Gregašt 19:00|1
    Brankára chytali kŕče, ale proti Slovákom je fit. Polovica hráčov sa narodila mimo TalianskaPreview pred zápasom Taliansko - Slovensko na ZOH 2026.
    Samuel Grega|št 19:00|1
    Ladislav Nagy.
    št 18:49
    Nagy upozorňuje na podcenenie. Proti Talianom sa podľa neho hráči musia tlačiť do bránkyRovnako ako Slovákom, tak aj hokejistom z Apeninského polostrova skvelo zachytal brankár Damian Clara.
    št 18:49
    Libor Hudáček (Slovensko), brankár Davide Fadani (Taliansko), Tomáš Tatar (Slovensko), Thomas Larkin (Taliansko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) počas gólu v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    dnes 15:09
    Slováci sa musia znovu obliecť do montérok. Musíme sa poučiť, vraví Hudáček Pozrite si prvé reakcie po zápase Slovensko - Taliansko v skupine B na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 15:09
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Talian Dylan di Perna (90) a Slovák Juraj Slafkovský v zápase Taliansko - Slovensko na ZOH 2026.
    Talian Dylan di Perna (90) a Slovák Juraj Slafkovský v zápase Taliansko - Slovensko na ZOH 2026.
    Radivojevič o rozhodnutiach rozhodcov: Priznám sa, že ani ja sa v tom už nevyznám
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»FOTO: Druhá výhra na olympijskom turnaji sa nerodila ľahko. Ako Slovensko zdolalo Taliansko