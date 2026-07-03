    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    05.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    New York
    22:00
    Nórsko
    Nórsko
    Prehľad´PreviewEndrick

    Brazília čelí pred osemfinále nečakanému problému. Zranenie opory núti Ancelottiho meniť systém

    Japonec Shogo Taniguchi (3), vľavo, sa vrhá po lopte spolu s Brazílčanom Endrickom (19)
    Japonec Shogo Taniguchi (3), vľavo, sa vrhá po lopte spolu s Brazílčanom Endrickom (19) (Autor: TASR/AP)
    SITA|3. júl 2026 o 16:22
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    Nórsko ešte nikdy neprehralo s Brazíliou.

    Útočník brazílskej futbalovej reprezentácie Endrick zdôraznil svoju všestrannosť ako možnú výhodu v zápase proti výberu Nórsku v osemfinále futbalových majstrovstiev sveta, ktoré sa uskutoční v nedeľu na štadióne v New Jersey.

    Hráč španielskeho Realu Madrid je jedným z hlavných kandidátov na to, aby nahradil zraneného Lucasa Paquetu, ktorý utrpel zranenie stehenného svalu.

    Zahrnutie Endricka do základnej zostavy by pravdepodobne vyžadovalo zmenu tradičného trojčlenného stredu poľa, ktoré Brazília využíva počas celého turnaja, aj keď tréner Carlo Ancelotti naznačil, že je otvorený takýmto zmenám.

    "V Lyone som tímu veľmi pomáhal hrou na pozícii číslo deväť. Môžem hrať aj na pravom krídle alebo ako falošná deviatka,“ uviedol 18-ročný útočník, ktorý strávil druhú polovicu poslednej sezóny na hosťovaní vo francúzskom Lyone.

    "Tréner dobre pozná moje kvality a charakteristiky, keďže sme spolu strávili rok v Reale Madrid. Neustále ma sledoval a rozumel tomu, ako môžem tímu pomôcť,“ dodal mladý Brazílčan.

    Endrick tiež nahradil Paquetu v druhom polčase náročného zápasu proti Japonsku, ktorý Brazília vyhrala 2:1.

    V závere tohto duelu hrali päťnásobní svetoví šampióni so štyrmi útočníkmi a dvoma stredopoliarmi, čo by mohlo byť modifikovaným herným systémom aj oproti Nórsku, ak Ancelotti zvolí agresívnejší prístup.

    "On (Ancelotti, pozn.) sa nebojí a robí to, čo si myslí, že je správne. A veci sa dejú. Je to tak, akoby nad ním bdel Boh, je osvietený.

    Všetko, čo zamýšľa, sa nakoniec stane. Všetci hráči nasledujeme plán trénera a myslím si, že musíme pokračovať v tomto trende," uzavrel Endrick.

    Nórsko má vzácnu bilanciu, ešte nikdy neprehralo s Brazíliou. Na konte má dve víťazstvá a dve remízy, medzi nimi je aj pamätný triumf 2:1 v základnej skupine MS 1998.

    Endrick zdôraznil, že v zápase proti Nórsku netreba urobiť žiadnu chybu. Ak aj Brazília prehráva, musí podľa neho zachovať pokoj a sústrediť sa na víťazstvo, pretože ide o vyraďovaciu časť turnaja, v ktorej sa nesmie zlyhať.

    Pavúk MS vo futbale 2026

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    PAR
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    FRA
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    0
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    CAN
    1
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    MAR
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    POR
    2
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    CRO
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    Španielsko
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    3
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    AUT
    0
    USA
    USA
    2
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    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
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    ECU
    0
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    ENG
    2
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    1
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    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
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    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
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    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
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    Maroko
    MAR
    Portugalsko
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    Španielsko
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    USA
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    Brazília
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