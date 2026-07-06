    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    05.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    1 - 2
    0:0
    Nórsko
    Nórsko
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    Svet žasne, najväčší výkon v dejinách. Je ich toľko ako Slovákov, sú nevídaná veľmoc

    Nórsky futbalista Erling Haaland (9) vedie svoj tím počas tradičného „vikingského veslovania“ po osemfinálovom zápase majstrovstiev sveta.
    Fotogaléria (25)
    Nórsky futbalista Erling Haaland (9) vedie svoj tím počas tradičného „vikingského veslovania“ po osemfinálovom zápase majstrovstiev sveta. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    Pavol Spál|6. júl 2026 o 06:35
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    Nórsko vytiahlo dvoch veľkých hrdinov.

    Svet žasne, senzácia nemá konca. Futbalisti Nórska v osemfinále majstrovstiev sveta zdolali Brazíliu (2:1) a postúpili medzi najlepšiu osmičku turnaja.

    Brazília má približne 212 miliónov obyvateľov, zatiaľ čo Nórsko len okolo 5,5 milióna – teda približne toľko ako Slovensko. Juhoamerická krajina je teda približne 38-krát ľudnatejšia. Napriek tomu Nóri nevyhrali náhodou. Vyhrali úplne zaslúžene.

    „Stalo sa niečo nepredstaviteľné. Nie to, že Nórsko zdolalo Brazíliu – veď s ňou predtým nikdy neprehralo. Neuveriteľné bolo to, že Nórsko Brazíliu futbalovo prevýšilo,“ zvestoval pyšne denník Dagbladet. A príliš nepreháňal. 

    Počas zápasu to miestami vyzeralo, akoby si oba tímy pred úvodným výkopom omylom vymenili historické dresy.

    „Nórsko hralo 'krásny futbal' (Jogo Bonito), zatiaľ čo Brazília predvádzala 'Jogo-neviem-čo',“ vyhlásil Zlatan Ibrahimovič v štúdiu televízie Fox.

    Fotogaléria zo zápasu Brazília - Nórsko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Norway's Kristoffer Ajer (3) heads the ball over Brazil's Danilo (13) and others during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Brazil's Bruno Guimaraes (8) shoots at goal as he is hit by Norway's Patrick Berg (6) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Brazil's Matheus Cunha (9) and Norway's David Moeller Wolfe (5) compete for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Brazil's Matheus Cunha (9) reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    25 fotografií
    Norway's Torbjoern Heggem (17) and [Brazil's Matheus Cunha (9) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) reacts to a decision for a penalty kick by Referee Ismail Elfath during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) battles for the ball with Norway's Marcus Holmgren Pedersen during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway goalkeeper Oerjan Nyland (1) saves a penalty from Brazil's Bruno Guimaraes (8) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Stephen K.H. Moyes) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) takes a shot during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Alexander Soerloth heads the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway goalkeeper Oerjan Nyland (1) saves a penalty kick during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer (3) and Brazil's Matheus Cunha (9) react during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Antonio Nusa (20) challenges for the ball with with Brazil's Marquinhos (4) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway goalkeeper Oerjan Nyland (1) saves a penalty lick during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) reacts toward referee Ismail Elfath during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA screen displays a possible penalty during a review at the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) reacts after he was fouled by Norway's Kristoffer Ajer (3) for a penalty kick during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior, right, competes for the ball as Norway's Julian Ryerson defends during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Ismail Elfath talks to players before a video review during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway goalkeeper Oerjan Nyland (1) saves a penalty kick by Brazil's Bruno Guimaraes (8) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Stephen K.H. Moyes) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Alexander Soerloth, left, challenges for the ball with Brazil's Douglas Santos (16) during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Seth Wenig) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Alexander Soerloth (7) and goalkeeper Oerjan Nyland (1) react after after a saved penalty kick during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) and Norway's Patrick Berg (6) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) gestures ahead the World Cup round of 16 soccer match between Brazil and Norway in East Rutherford, N.J., near New York, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Športová veľmoc

    „Nórsko je neuveriteľná športová veľmoc,“ napísal britský denník The Guardian a pripomenul sériu nórskych triumfov z uplynulej zimy.

    V časoch, keď Brazília predstavovala všetko, o čom futbalový svet sníval, sa hovorilo o tom, že vás dokáže „vykľučkovať aj v telefónnej búdke“. Odvtedy telefónne búdky zmizli a spolu s nimi akoby aj časť brazílskej futbalovej veľkosti.

    „Nórsko má hviezdy, aké Brazília už nedokáže vyprodukovať,“ napísal brazílsky denník Estadao. A mal pravdu.

    „Haaland je hrdina. Brankár je hrdina. Päťnásobný majster sveta je vyradený a neuveriteľný nórsky príbeh pokračuje,“ vyhlásil komentátor americkej televízie Fox Ian Darke po tom, čo sa nórsky triumf v New Jersey stal skutočnosťou.

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    Počas druhej prestávky na občerstvenie televízne kamery zachytili trénera Ståleho Solbakkena, ako sa rozpráva s Erlingom Haalandom. Nórsky kouč neskôr prezradil obsah krátkeho rozhovoru.

    „Povedal som mu, že šance prídu. Obaja brazílski stopéri majú pred ním obrovský rešpekt a doslova sa trasú od strachu. Musíme to využiť,“ povedal Solbakken.

    Dlho bol neviditeľný

    V prvom polčase bol Haaland takmer neviditeľný. Nakoniec však rozhodol zápas dvoma gólmi.

    MS vo futbale 2026 - osemfinále

    Brazília - Nórsko 1:2 (0:0)

    Góly: 90+10. Neymar (z 11 m) - 79., 90. Haaland

    Rozhodcovia: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA)

    ŽK: Neymar

    Diváci: 80.663

    Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Santos – Rayan (67. Danilo Santos), Casemiro, Guimaraes (79. Ederson), Martinelli (67. Neymar) – Cunha (58. Endrick), Vinicius Junior

    Nórsko: Nyland – Ryerson (63. Aursnes), Ajer, Heggem, Wolfe (90.+5 Östigaard) – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (46. Bobb), Haaland, Nusa (46. Schjelderup)

    „Na tomto turnaji som už niekoľkokrát dosiahol svoj vrchol. A opäť prišiel ďalší taký moment,“ opisoval takmer dvojmetrový útočník.

    „Ak dostanem jednu či dve šance, väčšinou z toho býva gól. Neviem, ako to robím, ale jednoducho to tak je. Ide len o to, aby som zostal sústredený. Hovorím si, že príležitosť príde. Takmer si myslím, že je to dar od Boha, keď lopta skončí presne tam, kam má. Je to šialené.“

    Rozhodnutie padlo desať minút pred koncom. Erling Braut Haaland skóroval nielen raz, ale hneď dvakrát. To, že Neymar v nadstavenom čase znížil z penalty, je už dnes len poznámkou pod čiarou.

    Striedajúci Andreas Schjelderup našiel útočníka perfektným centrom a Haaland sa pretlačil pred stopéra Gabriela Magalhãesa.

    Smrtiaci. Neľudský. Kyborg

    Hlavou poslal loptu k vzdialenejšej žrdi za chrbát Alissona. O pár minút neskôr bolo definitívne rozhodnuté. Presadil sa spoza šestnástky.

    Po prvom góle pokojne odkráčal. Potláčal nutkanie usmiať sa, smiať sa alebo kričať do jasnej modrej oblohy nad New Jersey. Pohľad v jeho očiach však prezrádzal všetko.

    „Je úplne neuveriteľný. Kto dokáže zastaviť Erlinga Haalanda?“ pýtal sa komentátor Foxu Ian Darke po druhom góle.

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    „Nie som si istý, či to dokáže vôbec niekto,“ odpovedal expert a bývalý reprezentant USA Landon Donovan.

    Na svojich prvých majstrovstvách sveta má Haaland už sedem gólov. Na čele tabuľky strelcov sa dotiahol na Lionela Messiho a Kyliana Mbappého.

    „Smrtiaci. Neľudský. Kyborg, ktorého sa obáva celý svet,“ napísal španielsky denník Marca.

    Muž, ktorý zastavil Brazíliu

    Ak bol Haaland tvárou triumfu, jeho základmi boli ruky Ørjana Håskjolda Nylanda.

    Brazília si počas prvej hodiny hry zaslúžila viac šťastia. Bruno Guimarães nepremenil pokutový kop a Endrick zahodil samostatný nájazd. Seleção však stroskotala na fantastickom nórskom brankárovi.

    Denník Dagbladet dal Haalandovi známku deväť. Jeden muž však dostal ešte vyššie hodnotenie – čistú desiatku.

    „Ørjan Håskjold Nyland chytil za Nórsko pokutový kop a stál v bráne ako živá stena. Fantastické. Čistá desiatka. To, že inkasoval z penalty od Neymara, bola len kuriozita. Najlepší brankár na svete,“ napísal Dagbladet.

    „Haaland vyhlásil deň vikingskej hrdosti,“ napísala Marca. Brazília, ktorá na začiatku nepremenila penaltu, sa po príchode Neymara na ihrisko zrútila.

    „Vikingovia prišli a dobyli Ameriku – na čele s Erlingom Brautom Haalandom. Nórsky kanonier rozmetal brazílsky sen v závere fantastického zápasu dvoma údermi hodnými útočníka historických kvalít, takmer nezastaviteľného,“ napísal španielsky denník.

    Henry: Vyhralo Nórsko, nie prehrala Brazília

    Bývalý francúzsky futbalový velikán Thierry Henry nemá pochybnosti.

    „Bol to zápas, ktorý vyhralo Nórsko, nie zápas, ktorý prehrala Brazília. Nóri to zvládli správnym spôsobom,“ povedal v štúdiu televízie Fox.

    Nórsky brankár Oerjan Nyland a Neymar.
    Nórsky brankár Oerjan Nyland a Neymar. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Jeho kolega Zlatan Ibrahimovič prirovnal súčasný nórsky tím k švédskemu mužstvu, ktoré získalo bronz na majstrovstvách sveta v roku 1994.

    „Uvidíme, či dokážu zájsť tak ďaleko ako vtedy Švédi. Švédsko získalo bronz a ten príbeh je v mnohom podobný. Je nádherné to sledovať,“ povedal Ibrahimovič.

    Britský denník The Guardian opísal atmosféru v New Jersey.

    „Celý štadión je v šoku. A novinárska tribúna, ktorá je preplnená Brazílčanmi – pravdepodobne novinármi –, prechádza od vzrušenia k penivému hnevu,“ napísal novinár Leander Schaerlaeckens.

    Najväčší moment v dejinách nórskeho futbalu

    Ozvena pokrikov „ro“ sa niesla celým štadiónom, celým Nórskom aj všade tam, kde Nóri sledovali svoj historický triumf.

    Kapitán Martin Ødegaard zvyčajne udáva rytmus údermi na bubon a jeho spoluhráči akoby spoločne veslovali za ďalším zázrakom. Tradičný nórsky rituál však tentoraz dostal nový rozmer.

    Po víťazstve nad Brazíliou odovzdal Ødegaard bubenícke paličky Erlingovi Haalandovi. Hráči sediaci na trávniku, fanúšikovia na tribúnach aj milióny ľudí doma vytvorili jeden mohutný hlas, ktorý oslavoval postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta.

    Zaujímavosti

    Erling Haaland dokázal skórovať v každom jednom zápase Nórska na MS 2026 (2 góly proti Iraku, 2 proti Senegalu, 1 proti Pobrežiu Slonoviny a 2 proti Brazílii).

    „Všetci nórski občania môžu zažiť noc svojho života. Toto je najväčší moment v histórii nórskeho futbalu,“ povedal pre NRK reprezentačný tréner Ståle Solbakken.

    „Môžeme poraziť každého, ale s každým môžeme aj prehrať,“ dodal.

    Nórsky expert Bernt Hulsker zašiel ešte ďalej. „Toto je najväčší nórsky športový výkon všetkých čias.“

    Oslo sa zmenilo na jedno veľké ihrisko

    A pokračoval: „Najlepší hráč sveta hrá za Nórsko. Messi a príbeh okolo neho sú fajn, ale teraz má už aj on, Haaland, na konte sedem gólov.“

    Nórsko sa tak pripravuje na senzačné štvrťfinále majstrovstiev sveta, v ktorom ho čaká víťaz zápasu Anglicko – Mexiko.

    Po tom, čo Nórsko vyradilo Brazíliu, sa v centre Osla zhromaždilo približne 100-tisíc ľudí pripravených oslavovať. Pred Kráľovským palácom prepukla eufória – rovnako ako u korunného princa Haakona.

    Slzy, spoločný spev a rytmické skandovanie zaplavili počas noci nórsku metropolu. Státisíce nadšených fanúšikov vyšli do ulíc hlavného mesta, aby oslávili postup do štvrťfinále.

    „Je tu úplný chaos! Ľudia sa navzájom strkajú, skáču a strácajú topánky,“ hlásil reportér denníka Dagbladet zo Slottsplassen.

    Solbakken: Mali by sme byť sakramentsky hrdí

    Nórsky tréner po zápase hovoril nielen o taktike, ale aj o národnej hrdosti.

    „Myslím si, že každý, kto je nórskym občanom, si môže tento večer užiť. Bol to skutočný triler – mohlo sa to skončiť akokoľvek. Odohrali sme však disciplinovaný a takticky veľmi dobrý zápas. Mali sme niekoľko strát lopty, ktoré nás mohli stáť postup. Celkovo sa však všetko priklonilo na našu stranu a mali by sme byť na to sakramentsky hrdí.“

    Potom ponúkol zaujímavé prirovnanie:

    „Je to trochu ako zápas Manchesteru City proti Realu Madrid. Súper sa stiahne dozadu a spolieha sa na protiútoky, zatiaľ čo my ho musíme postupne zlomiť. Práve to je naša najsilnejšia stránka a myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre.“

    A Haaland? Ten po najväčšom víťazstve nórskeho futbalu odkázal budúcim generáciám:

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    „Hrdosť reprezentovať Nórsko je niečo, čo musíme ďalej pestovať. Vidíte, že Brazílčania sú pripravení krvácať za svoj dres. Od detstva snívajú o tom, že budú hrať za Brazíliu. Ak mám byť úprimný, keď som bol mladší, veľa som nad tým nepremýšľal. Teraz si myslím, že sme nabrali odvahu. Dúfam, že všetci mladí ľudia, ktorí sledujú tento rozhovor, si uvedomia, že hrať za Nórsko je jedna z najväčších vecí, ktoré môžu v živote dosiahnuť. Toto je úplne šialené," dodal Haaland.

    Kráľovská rodina zverejnila fotografie, na ktorých princ a princezná objímajú do pol pása vyzlečeného Erlinga Haalanda. Na otázku, ako si spomína na tento okamih a na atmosféru v šatni po historickom víťazstve, nórsky kanonier len ťažko hľadal slová.

    „V šatni sa dejú šialené veci. Ťažko to opisujem slovami. Úplne mi dochádzajú slová,“ povedal Haaland pre denník Dagbladet.

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    SUI
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    1
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    GHA
    0
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    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
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    FRA
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    NOR
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    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke zľava hráči MŠK Žilina Michal Faško a Patrik Iľko.
    Na snímke zľava hráči MŠK Žilina Michal Faško a Patrik Iľko.
    MŠK Žilina začína púť v Európskej lige. Pokračuje aj Tour de France či MS vo futbale (TV tipy)
    teraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Na snímke zľava hráči MŠK Žilina Michal Faško a Patrik Iľko.
    Na snímke zľava hráči MŠK Žilina Michal Faško a Patrik Iľko.
    MŠK Žilina začína púť v Európskej lige. Pokračuje aj Tour de France či MS vo futbale (TV tipy)
    teraz
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