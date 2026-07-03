    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    05.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    New York
    22:00
    Nórsko
    Nórsko
    Prehľad´PreviewEndrick

    Brazília nechýbala vo štvrťfinále už 36 rokov. Kto dokáže ubrániť Haalanda?

    Erling Haaland sa teší z gólu so spoluhráčmi Nórska
    Erling Haaland sa teší z gólu so spoluhráčmi Nórska (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. júl 2026 o 15:08
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    Nórsko hrá o premiérovú účasť vo štvrťfinále MS.

    Od roku 1990 nechýbali futbalisti Brazílie na majstrovstvách sveta medzi najlepšou osmičkou. Túto pôsobivú štatistiku by radi predĺžili a ideálne by chceli ukončiť 24-ročné čakanie na víťaznú trofej.

    V ceste im však stojí odhodlané Nórsko, ktoré sa pokúsi premiérovo dostať do štvrťfinále. Osemfinálový duel týchto dvoch družstiev v rámci MS 2026 je na programe v nedeľu 5. júla od 22.00 h SELČ.

    Brazílčania zatiaľ na turnaji úplne nenapĺňajú predpoklady na jedného z kandidátov na cenné kovy.

    V skupinovej fáze skončili na prvom mieste len vďaka lepšiemu skóre, v 16-finále s Japonskom triumfovali gólom až v 95. minúte. Aj v osemfinále však nebudú môcť počítať so službami Raphinhu.

    Brazília - Nórsko (osemfinále MS)

    nedeľa 5. júla, 22.00 h SELČ, MetLife Stadium (East Rutherford)

    predpokladané zostavy:

    Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas - Casemiro, Bruno Guimaraes, Santos - Cunha, Vinicius Junior, Rodrygo

    Nórsko: Nyland - Ryerson, Ajer, Östigaard, Björkan - Berg, Ödegaard, Berge - Sörloth, Haaland, Nusa

    „Je to jeden z našich najdôležitejších hráčov. Stále trénuje, aby sa čo najskôr vrátil na trávnik. Proti Nórsku musíme zopakovať to, čo proti Japonsku.

    Keby sme aj náhodou prehrávali, tak je potrebné zachovať pokoj a ísť si po víťazstvo. Vieme, že toto je už vyraďovacia fáza, v ktorej nie je priestor na chyby,“ cituje agentúra AFP útočníka Brazílie Endricka.

    Nórsko hrá o premiérovú účasť vo štvrťfinále MS. Triumf 2:1 nad Pobrežím Slonoviny bol ich historicky prvý vo vyraďovacej fáze turnaja. Zaujímavosťou je, že proti svojmu najbližšiemu súperovi zatiaľ ešte raz ani neprehrali vo vzájomných dueloch.

    „Brazília začína nachádzať pevnú pôdu pod nohami, postupne sa zlepšuje a na každom poste má silných hráčov. Teším sa na túto výzvu. Brazília je samozrejme favoritom nielen tohto zápasu, ale aj celého turnaja. Z našej strany bude potrebné hrať na úplnom maxime,“ prezradil tréner Nórska Stale Solbakken.

    Na pleciach Brazílie je veľký tlak a očakávania, keďže z dlhodobého hľadiska ide o najúspešnejšiu krajinu MS, ale naposledy sa do finále prebojovala v roku 2002.

    „Ancelotti sa nebojí, robí to, čo sa podľa neho udeje. Všetci sa snažíme nasledovať jeho plány. Občas je potrebné robiť aj ťažké rozhodnutia,“ myslí si Endrick.

    Spolu so spoluhráčmi budú čeliť najmä Erlingovi Haalandovi, ktorý aj na reprezentačnej scéne preukazuje svoje útočné schopnosti a s piatimi gólmi naháňa povestnú korunku pre najlepšieho strelca.

    Ideme písať vlastný príbeh a je fantastické, že môžem byť toho súčasťou. Môžeme ďalej snívať a veriť. Nie je nič významnejšie, ako čeliť reprezentačnému tímu Brazílie,“ vyhlásil nórsky záložník Martin Ödegaard.

    Úspešnejší z tohto osemfinálového súboja si v štvrťfinále zmeria sily s Mexikom alebo Anglickom.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

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    Domov»MS vo futbale 2026»Brazília nechýbala vo štvrťfinále už 36 rokov. Kto dokáže ubrániť Haalanda?