Brazília nechýbala vo štvrťfinále už 36 rokov. Kto dokáže ubrániť Haalanda?

Od roku 1990 nechýbali futbalisti Brazílie na majstrovstvách sveta medzi najlepšou osmičkou. Túto pôsobivú štatistiku by radi predĺžili a ideálne by chceli ukončiť 24-ročné čakanie na víťaznú trofej.
V ceste im však stojí odhodlané Nórsko, ktoré sa pokúsi premiérovo dostať do štvrťfinále. Osemfinálový duel týchto dvoch družstiev v rámci MS 2026 je na programe v nedeľu 5. júla od 22.00 h SELČ.
Brazílčania zatiaľ na turnaji úplne nenapĺňajú predpoklady na jedného z kandidátov na cenné kovy.
V skupinovej fáze skončili na prvom mieste len vďaka lepšiemu skóre, v 16-finále s Japonskom triumfovali gólom až v 95. minúte. Aj v osemfinále však nebudú môcť počítať so službami Raphinhu.
Brazília - Nórsko (osemfinále MS)
nedeľa 5. júla, 22.00 h SELČ, MetLife Stadium (East Rutherford)
predpokladané zostavy:
Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas - Casemiro, Bruno Guimaraes, Santos - Cunha, Vinicius Junior, Rodrygo
Nórsko: Nyland - Ryerson, Ajer, Östigaard, Björkan - Berg, Ödegaard, Berge - Sörloth, Haaland, Nusa
„Je to jeden z našich najdôležitejších hráčov. Stále trénuje, aby sa čo najskôr vrátil na trávnik. Proti Nórsku musíme zopakovať to, čo proti Japonsku.
Keby sme aj náhodou prehrávali, tak je potrebné zachovať pokoj a ísť si po víťazstvo. Vieme, že toto je už vyraďovacia fáza, v ktorej nie je priestor na chyby,“ cituje agentúra AFP útočníka Brazílie Endricka.
Nórsko hrá o premiérovú účasť vo štvrťfinále MS. Triumf 2:1 nad Pobrežím Slonoviny bol ich historicky prvý vo vyraďovacej fáze turnaja. Zaujímavosťou je, že proti svojmu najbližšiemu súperovi zatiaľ ešte raz ani neprehrali vo vzájomných dueloch.
„Brazília začína nachádzať pevnú pôdu pod nohami, postupne sa zlepšuje a na každom poste má silných hráčov. Teším sa na túto výzvu. Brazília je samozrejme favoritom nielen tohto zápasu, ale aj celého turnaja. Z našej strany bude potrebné hrať na úplnom maxime,“ prezradil tréner Nórska Stale Solbakken.
Na pleciach Brazílie je veľký tlak a očakávania, keďže z dlhodobého hľadiska ide o najúspešnejšiu krajinu MS, ale naposledy sa do finále prebojovala v roku 2002.
„Ancelotti sa nebojí, robí to, čo sa podľa neho udeje. Všetci sa snažíme nasledovať jeho plány. Občas je potrebné robiť aj ťažké rozhodnutia,“ myslí si Endrick.
Spolu so spoluhráčmi budú čeliť najmä Erlingovi Haalandovi, ktorý aj na reprezentačnej scéne preukazuje svoje útočné schopnosti a s piatimi gólmi naháňa povestnú korunku pre najlepšieho strelca.
„Ideme písať vlastný príbeh a je fantastické, že môžem byť toho súčasťou. Môžeme ďalej snívať a veriť. Nie je nič významnejšie, ako čeliť reprezentačnému tímu Brazílie,“ vyhlásil nórsky záložník Martin Ödegaard.
Úspešnejší z tohto osemfinálového súboja si v štvrťfinále zmeria sily s Mexikom alebo Anglickom.