    Austrália
    Austrália
    MS vo futbale 2026
    03.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    1 - 2pp
    1:1, 0:0
    Po predĺžení
    Pokutové kopy
    2:4
    Egypt
    Egypt
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    Magický ťah Austrálie nevyšiel. Pred rozstrelom zmenila brankára, postup však oslavujú Egypťania

    Egyptskí hráči oslavujú víťazstvo v penaltovom rozstrele proti Austrálii.
    Fotogaléria (83)
    Egyptskí hráči oslavujú víťazstvo v penaltovom rozstrele proti Austrálii. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|3. júl 2026 o 22:53
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    Egypt dnes zdolal Austráliu v šestnásťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Austrália - Egypt 1:1 pp (1:1, 0:1) 2:4 v rozstrele z 11 m

    Góly: 55. Hany (vlastný) - 13. Ashour. Rozhodcovia: Tejera - Barreiro, Tarán (všetci Urug.), ŽK: Hassan, Ibrahim (obaja Egypt), 70.244 divákov.

    rozstrel: Souttar nedal, Saber 0:1, Irvine 1:1, Rabia 1:2, Mabil 2:2, Salah 2:3, Herrington nedal, Abdelmaguid 2:4

    Austrália: Beach (119. Ryan) – Circati, H. Souttar, Herrington – Bos (46. Trewin), O'Neill (91. Okon-Engstler), Irvine, Behich – Volpato (74. Hrustic), Metcalfe (91. Mabil) – Irankunda (74. Toure)

    Egypt: Shobeir – Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez (80. Trezeguet) - Fathy (67. Abdelmaguid), Attia (120.+1 Saber) – Ashour, Salah, Ziko (67. Hassan) – Marmoush (106. Abdelkarim)

    Futbalisti Egypta zaznamenali svoje historicky prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze MS.

    Na šampionáte v USA, Mexiku a Kanade sa prebojovali do osemfinále, keď Austráliu zdolali v šestnásťfinálovom súboji v Arlingtone v jedenástkovom rozstrele 4:2.

    V riadnom čase i po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1.

    V rozstrele premenili Egypťania všetky svoje pokusy, kým Harry Souttar a Lucas Herrington neuspeli na austrálskej strane.

    Fotogaléria zo zápasu Austrália - Egypt na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Egypt's Emam Ashour scores his side's opening goal against Australia during the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Australia's Jackson Irvine (22) tackles Egypt's Mostafa Zico (11) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Egypt's Emam Ashour (8) scores the opening goal past Australia goalkeeper Patrick Beach (18) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Egypt's Hamdy Fathy (14) clears the ball in front of Australia's Connor Metcalfe (8) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    83 fotografií
    Egypt's Emam Ashour scores the opening goal during a World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Omar Marmoush, left, and Australia's Jordan Bos vie for the ball during a World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) battles for a header with Australia's Nestory Irankunda (17) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt players bow in prayer after scoring opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) looks back as a shot goes over the bar during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Emam Ashour, center, celebrates scoring his side's opening goal against Australia during the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mostafa Zico falls during a World Cup round of 32 soccer match against Australia in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Emam Ashour (8) scores during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cristian Volpato, left, controls the ball as Egypt's Marawan Attia looks on during the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Jordan Bos, left, controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match against Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Jordan Bos (5) challenges for the ball among with Egypt's Ramy Rabia (5) and Marawan Attia (19) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cristian Volpato (20) battles for a header with Egypt's Yasser Ibrahim (2) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Gustavo Tejera from Uruguay talks to Egypt's Yasser Ibrahim during the World Cup round of 32 soccer match against Australia in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) looks back as a shot goes over the bar during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cristian Volpato (20), right, tries to score as Egypt's Marawan Attia (19) tries to stop him during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) looks back as shot goes over the bar during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Emam Ashour (8), right, scores the opening goal past Australia goalkeeper Patrick Beach (18) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Harry Souttar (19) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) looks back as shot goes over the bar during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt players bow in prayer after scoring opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Jordan Bos (5) challenges for the ball with Egypt's Ramy Rabia (5) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mostafa Zico (11) battles for a header with Australia's Harry Souttar (19) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Ramy Rabia, right, and Australia's Jordan Bos battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt fans and players stand for their national anthem during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah (10) looks at the ball among Australian players during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's players celebrate after scoring their side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Harry Souttar and Nestory Irankunda celebrates after Egypt's Mohamed Hany scored an own goal with a header during a World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany scores an own goal with a header during a World Cup round of 32 soccer match against Australia in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFans cheer after a goal as they watch large screens in a park in Sydney, Saturday, July 4, 2026, as Australia and Egypt play in their World Cup round of 32 soccer match. (AP Photo/Rick Rycroft)Australia's Aiden O'Neill (13) clears the ball in front of Egypt's Emam Ashour (8) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3) is looked at by teammates after an injury during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3), right, heads an own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) reacts after Australia score it's side first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia head coach Tony Popovic reacts during a World Cup round of 32 soccer match against Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) holds Australia's Connor Metcalfe (8) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia celebrates after Egypt's own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match against Australia in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) holds Australia's Connor Metcalfe (8) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3), right, heads an own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia players celebrare after Egypt's Mohamed Hany scored an own goal with a header during a World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3) heads the ball against Australia's Aziz Behich (16) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Yasser Ibrahim (2) reacts after Australia score it's side first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia fans celebrates after Egypt's own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia players celebrate after Egypt's Mohamed Hany scored an own goal during the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3) scores own goal during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Jackson Irvine (22) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Connor Metcalfe, left, and Egypt's Mohamed Hany lie on the field during the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah (10) executes fhalf time start kick during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Emam Ashour, left, and Australia's Aiden O'Neill vie for the ball during a World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Alessandro Circati (3) challenges for the ball with Egypt's Omar Marmoush (22) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Harry Souttar (19) runs with the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Hany (3) is looked at by teammates during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Aiden O'Neill falls during a World Cup round of 32 soccer match against Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir celebrates winning a penalty shootout against Australia for the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah, right, and teammate Mostafa Zico celebrate after winning a penalty shootout against Australia following a World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Hossam Abdelmaguid (4) scores the winning kick past Australia goalkeeper Mathew Ryan (1) during a penalty kick shootout in the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir celebrates winning a penalty shootout against Australia for the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia goalkeeper Mathew Ryan (1) misses a save on penalty shootout against Egypt's Mohamed Salah (10) during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah (10) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Karim Hafez (15) and Haissem Hassan (12) react after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir and Emam Ashour celebrate defeating Australia in a penalty shootout following their World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Nestory Irankunda (17) comforts Jackson Irvine (22) after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah greets fans after winning a penalty shootout against Australia for the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah (10) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah greets fans after winning a penalty shootout against Australia for the World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mahmoud Saber (21) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Ramy Rabia (5) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt goalkeeper Mostafa Shoubir (23) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026.(AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe Egypt team celebrate after winning a shootout to clinch the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypts players celebrate after their teammate Hossam Abdelmaguid (4) score the winning penalty during World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypts players celebrate after their teammate Hossam Abdelmaguid (4) score the winning penalty during World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Mohamed Salah (10) comforts Australia's Aziz Behich after Australia lost a penalty shootout following their World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Kai Trewin reacts after losing in a penalty shootout against Egypt following a World Cup round of 32 soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgyptian players celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgypt's Tarek Alaa (24) and Emam Ashour (8) celebrate a win during the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Gareth Patterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgyptian players celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolEgyptian players celebrate after the World Cup round of 32 soccer match between Australia and Egypt in Arlington, Texas, near Dallas, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolDejected fans react after watching large screens in a park in Sydney, Saturday, July 4, 2026, as Australia and Egypt play in their World Cup round of 32 soccer match. (AP Photo/Rick Rycroft)

    Egypt sa v osemfinále v utorok 7. júla o 18.00 h SELČ v Atlante stretne s postupujúcim z duelu Argentína - Kapverdy.

    V základnej zostave „faraónov“ napokon nechýbal kapitán Mohamed Salah, ktorý v záverečnom stretnutí skupinovej fázy utrpel zranenie a jeho štart bol otázny. Austrálčania na svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovačke MS naďalej čakajú.

    Emam Ashour poslal egyptský tím do vedenia už v 13. minúte, po zmene strán sa o vyrovnanie na 1:1 postaral vlastným gólom Mohamed Hany.

    Podľa AP sa stal prvým hráčom v histórii s dvoma vlastnými zásahmi na jedných MS. Vlastného brankára prekonal aj v skupinovom dueli s Belgickom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Priebeh zápasu Austrália - Egypt

    I. polčas:

    Austrálčania dali o sebe vedieť dvakrát hneď v úvode. Najskôr spoza šestnástky napriahol Volpato a jeho pokus opečiatkoval brvno z hornej časti a o chvíľu neskôr našprintoval s loptou do šestnástky Bos, až v poslednej chvíli mu ju odkopol Rabia.

    Gólovo však udrelo na druhej strane v 13. minúte, keď po štandardke a následnom centri Hafeza zostal pred bránkou úplne nekrytý Ashour a hlavou otvoril skóre - 0:1.

    „Socceroos“ sa v závere prvého polčasu snažili dohnať manko, ale brankár Shobeir si bez problémov poradil so streleckým pokusom Behicha a nepresadil sa ani Irankunda hlavou v náročnej pozícii medzi dvoma zadákmi súpera.

    II. polčas:

    Hneď po prestávke mohli Egypťania odskočiť na rozdiel dvoch gólov, keď sa medzi obrancov dostal Marmoush, ale zoči-voči brankárovi Beachovi netrafil v tutovke priestor troch žrdí.

    Austrálčania to potrestali v 55. minúte, po priamom kope O'Neilla z ľavej strany poslal loptu nešťastne do vlastnej bránky obranca Hamy - 1:1.

    Po zmene strán mali zverenci Tonyho Popovica o niečo viac z hry, ale egyptská defenzíva ich do gólových príležitostí nepúšťala. Na druhej strane mal vo štvrtej minúte nadstavenia na hlave rozhodnutie Rabia po centri Salaha, ale brankár Beach zachránil austrálske šance. Souttar o chvíľu stehnom zastavil zakončenie Hassana a stretnutie tak dospelo do predĺženia.

    Predĺženie:

    Na začiatku extra času sa po rýchlej akcii dostal z pravej strany k zakončeniu Salah, lopta však letela nad brvno.

    Africký tím prevzal aktivitu, no bez efektu pred bránkou súpera. Nebezpečnú strelu Ashoura v 112. minúte vyhlavičkoval Souttar a tlak Egypta nevyvrcholil gólom ani po slalome Salaha.

    Austrálčania v 119. minúte pred očakávaným rozstrelom poslali do bránky skúsenejšieho Ryana namiesto Beacha, ale nepomohlo to.

    Ryan nechytil ani jeden pokus súpera a dvaja jeho spoluhráči zlyhali - hneď v prvej sérii kapitán Soutter prestrelil egyptskú bránku a vo štvrtej Herrington trafil brvno.

    Postup Egypta potom spečatil Hossam Abdelmaguid.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    0
    Kapverdy
    CPV
    0
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026



    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Egyptskí hráči oslavujú víťazstvo v penaltovom rozstrele proti Austrálii.
    Egyptskí hráči oslavujú víťazstvo v penaltovom rozstrele proti Austrálii.
    Magický ťah Austrálie nevyšiel. Pred rozstrelom zmenila brankára, postup však oslavujú Egypťania
    dnes 22:532
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Egyptskí hráči oslavujú víťazstvo v penaltovom rozstrele proti Austrálii.
    Egyptskí hráči oslavujú víťazstvo v penaltovom rozstrele proti Austrálii.
    Magický ťah Austrálie nevyšiel. Pred rozstrelom zmenila brankára, postup však oslavujú Egypťania
    dnes 22:532
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    Domov»MS vo futbale 2026»Magický ťah Austrálie nevyšiel. Pred rozstrelom zmenila brankára, postup však oslavujú Egypťania