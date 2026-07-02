    Austrália
    Austrália
    MS vo futbale 2026
    03.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Dallas
    20:00
    Egypt
    Egypt
    PrehľadPreview

    Kto získa historicky prvý triumf vo vyraďovačke a bude hrať Salah? Začal s liečbou, hovorí zväz

    Egyptský Mohamed Salah (10) sleduje priebeh počas futbalového zápasu skupiny G na majstrovstvách sveta medzi Egyptom a Iránom v Seattli.
    Egyptský Mohamed Salah (10) sleduje priebeh počas futbalového zápasu skupiny G na majstrovstvách sveta medzi Egyptom a Iránom v Seattli. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 13:38
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    Víťaz sa v osemfinále môže stretnúť s úradujúcimi majstrami sveta z Argentíny.

    V piatok večer v Arlingtone je na programe šestnásťfinálový duel futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku medzi Austráliou a Egyptom.

    Oba tímy na svoje historicky prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze svetového šampionátu stále čakajú.

    Víťaz sa v osemfinále môže stretnúť s úradujúcimi majstrami sveta z Argentíny na čele s najlepším strelcom histórie MS Lionelom Messim.

    „Socceroos“ so 4 bodmi obsadili 2. priečku v D-skupine, keď po kľúčovej výhre nad Tureckom 2:0 prehrali 0:2 s USA a s Paraguajom uhrali postačujúcu bezgólovú remízu.

    Proti Egyptu sa budú usilovať o svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovacej fáze MS v dejinách. Zo skupiny postúpili na dvoch MS za sebou po prvýkrát.

    Chceme urobiť ďalší krok

    „Obsadiť druhé miesto v skupine je pre nás veľký úspech, na ktorý môžeme byť právom hrdí.

    Teraz však chceme urobiť ďalší krok a stať sa prvým austrálskym tímom, ktorý vyhrá zápas vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta,“ povedal podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) stredopoliar Austrálie Jackson Irvine.

    „Faraóni“ sa do vyraďovacej fázy prebojovali 2. priečky v G-skupine, v ktorej nenašli premožiteľa a získali 5 bodov. Medzi remízami 1:1 s Belgickom a Iránom zdolali Nový Zéland 3:1, čím si pripísali svoje historicky prvé víťazstvo na MS.

    Rovnako ako Austrália, vo svojom kádri zatiaľ nemajú hráča, ktorý by dal na prebiehajúcom mundiale viac ako jeden gól.

    Dokážeme hrať svojím štýlom

    „Sme hrdí na to, že sme skupinovou fázou prešli bez prehry, hoci bola veľmi náročná. Chcem poďakovať svojim hráčom, pretože priniesli našim fanúšikom obrovskú radosť. Sme pripravení nastúpiť proti komukoľvek.

    Dokážeme hrať svojím štýlom a zároveň sa prispôsobiť každému súperovi, ku ktorému pristupujeme s rešpektom,“ vyjadril sa egyptský kormidelník Hossam Hassan.

    Pri svojom premiérovom postupe do vyraďovačky na MS však Egypťania rátali zranenia. Mohamed Salah sa zranil v dueli s Iránom, keď pre natiahnutie zadného stehenného svalu opustil ihrisko v 57. minúte a nie je isté, či bude k dispozícii proti Austrálii.

    Salah už začal s liečbou

    „Vyšetrenia potvrdili, že kapitán Mohamed Salah utrpel natiahnutie zadného stehenného svalu. Už začal s liečbou.

    Ahmed Fattouh utrpel natrhnutie zadného stehenného svalu, preto je veľmi nepravdepodobné, že sa stihne zotaviť do zápasu šestnásťfinále proti Austrálii.

    Mohamed Abdelmonem má silne pomliaždený členok a robíme všetko pre to, aby bol na tento duel pripravený,“ uviedla Egyptská futbalová asociácia vo vyhlásení.

    Šestnásťfinálové stretnutie medzi Austráliou a Egyptom je na programe v piatok 3. júla o 20.00 h SELČ v Arlingtone neďaleko Dallasu.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Austrália - Egypt

    Rozhodujú: Tejera - Barreiro, Tarán (všetci Urug.)

    Predpokladané zostavy:

    Austrália: Beach - Circati, Souttar, Herrington - Bos, O'Neill, Okon-Engstler, Behich - Volpato, Metcalfe - Irankunda

    Egypt: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Attia, Zizo - Salah, Ashour, Ziko - Marmoush

    Víťaz sa v osemfinále v utorok 7. júla o 18.00 h SELČ v Atlante stretne s postupujúcim z duelu Argentína - Kapverdy.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Egyptský Mohamed Salah (10) sleduje priebeh počas futbalového zápasu skupiny G na majstrovstvách sveta medzi Egyptom a Iránom v Seattli.
    Egyptský Mohamed Salah (10) sleduje priebeh počas futbalového zápasu skupiny G na majstrovstvách sveta medzi Egyptom a Iránom v Seattli.
    Kto získa historicky prvý triumf vo vyraďovačke a bude hrať Salah? Začal s liečbou, hovorí zväz
    dnes 13:38
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Egyptský Mohamed Salah (10) sleduje priebeh počas futbalového zápasu skupiny G na majstrovstvách sveta medzi Egyptom a Iránom v Seattli.
    Egyptský Mohamed Salah (10) sleduje priebeh počas futbalového zápasu skupiny G na majstrovstvách sveta medzi Egyptom a Iránom v Seattli.
    Kto získa historicky prvý triumf vo vyraďovačke a bude hrať Salah? Začal s liečbou, hovorí zväz
    dnes 13:38
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    Domov»MS vo futbale 2026»Kto získa historicky prvý triumf vo vyraďovačke a bude hrať Salah? Začal s liečbou, hovorí zväz