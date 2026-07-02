Kto získa historicky prvý triumf vo vyraďovačke a bude hrať Salah? Začal s liečbou, hovorí zväz

V piatok večer v Arlingtone je na programe šestnásťfinálový duel futbalových majstrovstiev sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku medzi Austráliou a Egyptom.
Oba tímy na svoje historicky prvé víťazstvo vo vyraďovacej fáze svetového šampionátu stále čakajú.
Víťaz sa v osemfinále môže stretnúť s úradujúcimi majstrami sveta z Argentíny na čele s najlepším strelcom histórie MS Lionelom Messim.
„Socceroos“ so 4 bodmi obsadili 2. priečku v D-skupine, keď po kľúčovej výhre nad Tureckom 2:0 prehrali 0:2 s USA a s Paraguajom uhrali postačujúcu bezgólovú remízu.
Proti Egyptu sa budú usilovať o svoje premiérové víťazstvo vo vyraďovacej fáze MS v dejinách. Zo skupiny postúpili na dvoch MS za sebou po prvýkrát.
Chceme urobiť ďalší krok
„Obsadiť druhé miesto v skupine je pre nás veľký úspech, na ktorý môžeme byť právom hrdí.
Teraz však chceme urobiť ďalší krok a stať sa prvým austrálskym tímom, ktorý vyhrá zápas vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta,“ povedal podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) stredopoliar Austrálie Jackson Irvine.
„Faraóni“ sa do vyraďovacej fázy prebojovali 2. priečky v G-skupine, v ktorej nenašli premožiteľa a získali 5 bodov. Medzi remízami 1:1 s Belgickom a Iránom zdolali Nový Zéland 3:1, čím si pripísali svoje historicky prvé víťazstvo na MS.
Rovnako ako Austrália, vo svojom kádri zatiaľ nemajú hráča, ktorý by dal na prebiehajúcom mundiale viac ako jeden gól.
Dokážeme hrať svojím štýlom
„Sme hrdí na to, že sme skupinovou fázou prešli bez prehry, hoci bola veľmi náročná. Chcem poďakovať svojim hráčom, pretože priniesli našim fanúšikom obrovskú radosť. Sme pripravení nastúpiť proti komukoľvek.
Dokážeme hrať svojím štýlom a zároveň sa prispôsobiť každému súperovi, ku ktorému pristupujeme s rešpektom,“ vyjadril sa egyptský kormidelník Hossam Hassan.
Pri svojom premiérovom postupe do vyraďovačky na MS však Egypťania rátali zranenia. Mohamed Salah sa zranil v dueli s Iránom, keď pre natiahnutie zadného stehenného svalu opustil ihrisko v 57. minúte a nie je isté, či bude k dispozícii proti Austrálii.
Salah už začal s liečbou
„Vyšetrenia potvrdili, že kapitán Mohamed Salah utrpel natiahnutie zadného stehenného svalu. Už začal s liečbou.
Ahmed Fattouh utrpel natrhnutie zadného stehenného svalu, preto je veľmi nepravdepodobné, že sa stihne zotaviť do zápasu šestnásťfinále proti Austrálii.
Mohamed Abdelmonem má silne pomliaždený členok a robíme všetko pre to, aby bol na tento duel pripravený,“ uviedla Egyptská futbalová asociácia vo vyhlásení.
Šestnásťfinálové stretnutie medzi Austráliou a Egyptom je na programe v piatok 3. júla o 20.00 h SELČ v Arlingtone neďaleko Dallasu.
MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Austrália - Egypt
Rozhodujú: Tejera - Barreiro, Tarán (všetci Urug.)
Predpokladané zostavy:
Austrália: Beach - Circati, Souttar, Herrington - Bos, O'Neill, Okon-Engstler, Behich - Volpato, Metcalfe - Irankunda
Egypt: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Attia, Zizo - Salah, Ashour, Ziko - Marmoush
Víťaz sa v osemfinále v utorok 7. júla o 18.00 h SELČ v Atlante stretne s postupujúcim z duelu Argentína - Kapverdy.