    FIFA hodnotí pozitívne rozšírenie MS. Wenger: Úroveň turnaja bola veľmi vysoká

    Arséne Wenger.
    Arséne Wenger. (Autor: REUTERS)
    TASR|19. júl 2026 o 11:01
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    Bývalý tréner Arsenalu uviedol, že obavy z poklesu kvality sa nenaplnili.

    Rozšírenie majstrovstiev sveta z 32 na 48 účastníkov sa podľa technickej študijnej skupiny Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) osvedčilo.

    Bývalý tréner Arsenalu Arsene Wenger pred nedeľným finále medzi Španielskom a Argentínou uviedol, že obavy z výrazného poklesu kvality sa nenaplnili.

    Wenger: Rozdiel medzi krajinami sa zmenšuje

    „Úroveň turnaja bola veľmi vysoká. Rozdiel medzi veľkými a menšími futbalovými krajinami sa zmenšuje,“ konštatoval Wenger.

    Ako príklad uviedol Kapverdy, ktoré pri premiére na MS postúpili do šestnásťfinále a s Argentínou prehrali až 2:3 po predĺžení.

    Skupina, ktorej členom je aj niekdajší kouč nemeckej reprezentácie Jürgen Klinsmann, analyzovala zápasy šampionátu v USA, Kanade a Mexiku.

    Podľa jej údajov sa oproti predchádzajúcim MS v Katare zdvojnásobil počet gólov spoza šestnástky.

    Mnoho tímov bránilo hlboko, hovorí Klinsmann

    „Videli sme, že mnoho tímov bránilo hlboko a bolo veľmi ťažké prekonať ich,“ citovala Klinsmanna agentúra DPA.

    Analýza zároveň ukázala, že aj vďaka niektorým novým pravidlám brankári rýchlejšie rozohrávali a znížil sa tiež počet prerušení pre ošetrovanie.

    FIFA chce po turnaji podrobnejšie vyhodnotiť i vplyv občerstvovacích prestávok, ktoré vyvolali rozporuplné reakcie.

    Rozšírený šampionát má priniesť aj rekordné príjmy. Podľa denníka The Guardian očakáva riadiaci orgán svetového futbalu výnosy približne 15 miliárd dolárov, hoci pôvodne sa počítalo s 11 miliardami.

    Za nárastom majú byť predovšetkým príjmy zo vstupeniek.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    1
    Argentína
    ARG
    2
    Finále
    Španielsko
    ESP
    19.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    O 3. miesto
    Francúzsko
    FRA
    4
    Anglicko
    ENG
    6

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    Domov»MS vo futbale 2026»FIFA hodnotí pozitívne rozšírenie MS. Wenger: Úroveň turnaja bola veľmi vysoká