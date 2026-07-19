FIFA hodnotí pozitívne rozšírenie MS. Wenger: Úroveň turnaja bola veľmi vysoká

Rozšírenie majstrovstiev sveta z 32 na 48 účastníkov sa podľa technickej študijnej skupiny Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) osvedčilo.
Bývalý tréner Arsenalu Arsene Wenger pred nedeľným finále medzi Španielskom a Argentínou uviedol, že obavy z výrazného poklesu kvality sa nenaplnili.
Wenger: Rozdiel medzi krajinami sa zmenšuje
„Úroveň turnaja bola veľmi vysoká. Rozdiel medzi veľkými a menšími futbalovými krajinami sa zmenšuje,“ konštatoval Wenger.
Ako príklad uviedol Kapverdy, ktoré pri premiére na MS postúpili do šestnásťfinále a s Argentínou prehrali až 2:3 po predĺžení.
Skupina, ktorej členom je aj niekdajší kouč nemeckej reprezentácie Jürgen Klinsmann, analyzovala zápasy šampionátu v USA, Kanade a Mexiku.
Podľa jej údajov sa oproti predchádzajúcim MS v Katare zdvojnásobil počet gólov spoza šestnástky.
Mnoho tímov bránilo hlboko, hovorí Klinsmann
„Videli sme, že mnoho tímov bránilo hlboko a bolo veľmi ťažké prekonať ich,“ citovala Klinsmanna agentúra DPA.
Analýza zároveň ukázala, že aj vďaka niektorým novým pravidlám brankári rýchlejšie rozohrávali a znížil sa tiež počet prerušení pre ošetrovanie.
FIFA chce po turnaji podrobnejšie vyhodnotiť i vplyv občerstvovacích prestávok, ktoré vyvolali rozporuplné reakcie.
Rozšírený šampionát má priniesť aj rekordné príjmy. Podľa denníka The Guardian očakáva riadiaci orgán svetového futbalu výnosy približne 15 miliárd dolárov, hoci pôvodne sa počítalo s 11 miliardami.
Za nárastom majú byť predovšetkým príjmy zo vstupeniek.