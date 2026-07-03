Začína sa osemfinále MS vo futbale, Tour de France či F1 na Silverstone (TV tipy na víkend)

Pokračujú majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Počas týždňa sa odohrajú zápasy šesťnásťfinále a od soboty sa začínajú aj osemfinálové duely zápasom Kanada - Maroko.
Tento týždeň odštartoval v poradí tretí grandslamový turnaj sezóny Wimbledon. Zo Slovákov sa v hlavnej súťaži dvojhry predstavil Alex Molčan, ktorého v 2. kole porazil Čech Jiří Lehečka
Vo štvorhre sa predstaví Rebecca Šramková po boku Lindy Noskovej. Tereza Mihalíková s Oliviou Nichollsovou vypadli v 1. kole.
Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí americký Eugene. Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová však toto podujatie vynechá.
V sobotu 4. júla sa začína 113. ročník Tour de France, ktorý má štart v španielskej Barcelone a vyvrcholí 26. júla na Elyzejských poliach.
Tento víkend pokračuje aj formula 1, tentokrát vo Veľkej Británii na okruhu Silverstone.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (3. júl)
Sobota (4. júl)
Nedeľa (5. júl)
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