Začína sa osemfinále MS vo futbale, Tour de France či F1 na Silverstone (TV tipy na víkend)

Najväčší favorit 113. ročníka Tour de France Tadej Pogačar.
Najväčší favorit 113. ročníka Tour de France Tadej Pogačar. (Autor: TASR/Keystone via AP)
Sportnet|3. júl 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Pokračujú majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Počas týždňa sa odohrajú zápasy šesťnásťfinále a od soboty sa začínajú aj osemfinálové duely zápasom Kanada - Maroko.

Tento týždeň odštartoval v poradí tretí grandslamový turnaj sezóny Wimbledon. Zo Slovákov sa v hlavnej súťaži dvojhry predstavil Alex Molčan, ktorého v 2. kole porazil Čech Jiří Lehečka

Vo štvorhre sa predstaví Rebecca Šramková po boku Lindy Noskovej. Tereza Mihalíková s Oliviou Nichollsovou vypadli v 1. kole.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí americký Eugene. Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová však toto podujatie vynechá.

V sobotu 4. júla sa začína 113. ročník Tour de France, ktorý má štart v španielskej Barcelone a vyvrcholí 26. júla na Elyzejských poliach.

Tento víkend pokračuje aj formula 1, tentokrát vo Veľkej Británii na okruhu Silverstone.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (3. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (4. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (5. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    dnes 08:00
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