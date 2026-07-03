UEFA volí miernejší trest. Zakrývanie úst hráčov nebude trestať červenou kartou

Európska futbalová únia (UEFA) informovala svojich členov, že nemá v pláne trestať hráčov červenou kartou za zakrývanie úst.
UEFA navrhuje trest v podobe žltej karty za snahu utajenia komunikácie ako prejav nešportového správania. Následne však plánuje vyšetriť dôsledky tohto konania.
Na tohtoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku vstúpilo do platnosti nové pravidlo FIFA, ktoré zakazuje zakrývanie úst počas konfrontácie na ihrisku. Je súčasťou širšieho úsilia o boj proti rasizmu a diskriminácii vo futbale.
Prvú červenú kartu videl podľa tohto pravidla Paraguajčan Miguel Almiron v súboji s Tureckom.
Predčasne pod sprchy išiel po preskúmaní situácie systémom VAR po slovnej výmene s Mertom Müldürom.
Rovnaký automatický trest dostal v šestnásťfinálovom zápase s Mexikom aj Ekvádorčan Piero Hancapie. Informovala agentúra DPA.