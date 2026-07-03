UEFA volí miernejší trest. Zakrývanie úst hráčov nebude trestať červenou kartou

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: SITA/AP)
TASR|3. júl 2026 o 09:07
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Na MS vo futbale boli vylúčení už traja hráči.

Európska futbalová únia (UEFA) informovala svojich členov, že nemá v pláne trestať hráčov červenou kartou za zakrývanie úst.

UEFA navrhuje trest v podobe žltej karty za snahu utajenia komunikácie ako prejav nešportového správania. Následne však plánuje vyšetriť dôsledky tohto konania.

Na tohtoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku vstúpilo do platnosti nové pravidlo FIFA, ktoré zakazuje zakrývanie úst počas konfrontácie na ihrisku. Je súčasťou širšieho úsilia o boj proti rasizmu a diskriminácii vo futbale.

Prvú červenú kartu videl podľa tohto pravidla Paraguajčan Miguel Almiron v súboji s Tureckom.

Predčasne pod sprchy išiel po preskúmaní situácie systémom VAR po slovnej výmene s Mertom Müldürom.

Rovnaký automatický trest dostal v šestnásťfinálovom zápase s Mexikom aj Ekvádorčan Piero Hancapie. Informovala agentúra DPA.

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