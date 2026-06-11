Mexiko ťažilo z výhody, pred ktorou sa nedá utiecť. Rozhodca urobil niečo nevídané

Keď prezident FIFA Gianni Infantino pred mesiacmi vyhlásil, že pôjde o „najväčšie športové podujatie, aké ľudstvo kedy videlo a ešte uvidí“, mnohí to považovali za ďalšiu z jeho veľkolepých marketingových fráz.
Otvárací zápas majstrovstiev sveta však ukázal, že Mexiko chce skutočne ponúknuť šampionát vo veľkom štýle.
Vypredaný legendárny štadión Azteca v Mexico City najskôr sledoval veľkolepý otvárací ceremoniál a následne aj prvé víťazstvo domácich futbalistov.
Mexiko si v úvodnom stretnutí A-skupiny poradilo s Juhoafrickou republikou 2:0 a vyslalo konkurentom jasný odkaz, že doma bude mimoriadne nepríjemným súperom.
Organizátori rozprestreli na hracej ploche obrovské národné vlajky, zatiaľ čo stredový kruh pokrývalo logo FIFA.
Hráči vyšli z útrob štadióna na trávnik v sprievode detí a rozhodcovského tímu. Súčasťou slávnostného nástupu neboli iba členovia základných zostáv, ale aj náhradníci. To je tiež novinka.
Futbal, hudba a veľké divadlo
Počas programu vystúpila populárna kolumbijská speváčka Shakira spolu s nigérijským hudobníkom Burna Boyom.
Ich vystúpenie sprevádzali tanečné choreografie a ďalšie umelecké čísla. Divákov pobavili aj dvaja maskoti v kostýmoch populárnych figúrok Labubu.
Jeden z najočakávanejších momentov prišiel približne pätnásť minút pred úvodným výkopom. Taliansky tenorista Andrea Bocelli predstavil hymnu tohtoročného šampionátu. V jej texte zaznieva posolstvo: „Je to viac než len hra, je to naša DNA.“
Vrcholom približne polhodinového otváracieho programu bola skladba Dai Dai, ktorú špeciálne pre turnaj vytvorili Shakira a Burna Boy.
Následne Gianni Infantino ukázal vypredanému štadiónu trofej, o ktorú budú tímy bojovať až do 19. júla.
Tesne pred úvodným hvizdom vstúpili na trávnik vlajkonosiči s vlajkami všetkých účastníckych krajín.
Rozhodca vytiahol tri červené karty
Rozhodca sa postaral o mimoriadne rušný večer. Vylúčil až troch hráčov, z toho dvoch z Juhoafrickej republiky. Hostia dohrávali zápas iba s deviatimi mužmi po červených kartách pre Sitholeho a Zwanaho. Stretnutie pre vylúčenie nedokončil ani mexický stopér César Montés.
Po prvýkrát v histórii Majstrovstiev sveta boli v úvodnom zápase vylúčení traja hráči.
Góly však strieľali výlučne domáci.
Skóre otvoril Julián Quiñones, ktorý momentálne pôsobí v saudskoarabskom klube Al-Qadsiah FC a reprezentuje Mexiko.
„Som šťastný a nadšený, že som strelil svoj prvý gól na majstrovstvách sveta, navyše na takomto veľkolepom štadióne pred úžasnými fanúšikmi. Je pre mňa dôležité vyzdvihnúť aj to, čo odviedli moji spoluhráči, aby sme získali prvé tri body. Počas uplynulých dní sme cítili podporu fanúšikov. Držíme spolu a dnes sa to naplno ukázalo," opisoval Quiñones pre stránku fifa.com.
Rodák z Kolumbie zažil fantastickú sezónu 2025/2026, keď v domácej súťaži nastrieľal 33 gólov a získal korunu kráľa strelcov.
Mexiko - Južná Afrika 2:0 (1:0)
Góly: 9. Quinones, 67. Jimenez. Rozhodovali: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.), ŽK: Gutierrez - Mokoena, Sibisi
ČK: 90.+2 Montes - 49. Sithole, 84. Zwane
Diváci: 80.824
Mexiko: Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira (76. Alvarez) - Fidalgo (66. Mora), Gutierrez (66. Chavez) - Alvarado, Jimenez (76. Gonzalez), Quinones (79. Vega)
Južná Afrika: Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (77. Appollis) - Adams (61. Zwane), Sithole, Mokoena - Foster (56. Mbatha), Rayners (77. Makgopa)
Poistku pridal Raúl Jiménez z Wolverhamptonu Wanderers. Jeho zásah mal silný emotívny rozmer. Skúsený útočník sa po góle rozplakal a gesto venoval svojmu zosnulému otcovi.
„Bol to nádherný pocit, niečo, čo sa ani nedá opísať slovami. Vždy som sníval o tom, že nastúpim v zápase takéhoto významu, doma a pred týmito fanúšikmi. Náš plán bol od začiatku napádať súpera. Potom sme trochu ubrali tempo a možno nám chýbalo viac trpezlivosti a držania lopty," opisoval krídelník Roberto Alvarado. Práve on asistoval na druhý gól.
"Som rád, že Raúl dokázal streliť gól. Cez prestávku mi povedal, aby som mu poslal center. Ani na sekundu som neváhal a vedel som, že v tom priestore by to mohlo byť nebezpečné. Vďaka Bohu som si pripísal asistenciu a Raúl ten gól premenil," dodal Alvarado.
Azteca, veľká výhoda
Mexičania však neťažili iba z podpory vypredaných tribún. Dva zo svojich troch zápasov základnej skupiny odohrajú na legendárnom štadióne Azteca v Mexico City, tretí na Estadio Akron v Zapopane.
Prvý z nich sa pred štyridsiatimi rokmi zapísal do futbalovej histórie „božskou rukou“ Diega Maradonu.
Okrem kapacity 83-tisíc divákov je výnimočný aj nadmorskou výškou 2240 metrov, čo je viac než má napríklad Chopok.
Mexiko organizovalo majstrovstvá sveta aj v rokoch 1970 a 1986 a na Aztéckom štadióne ani raz neprehralo.
Julian Quinones. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Práve vysoká poloha predstavuje pre futbalistov veľkú výzvu. V tejto nadmorskej výške je vzduch približne o pätinu redší než na úrovni mora, čo výrazne ovplyvňuje fyzický výkon hráčov aj správanie lopty počas stretnutí.
Nikdy tam neprehrali
„Na človeka to najviac doľahne asi až na druhý deň. Taktika prísť čo najneskôr mi pripadá rozumná, pretože druhá možnosť by bola byť tu o dva týždne skôr. A čokoľvek medzi tým je nedostatočné.“
Aj druhý dejiskový štadión, Estadio Akron, sa nachádza vo vysokej nadmorskej výške. Leží 1560 metrov nad morom a pojme približne 48-tisíc fanúšikov. Ide o dva najvyššie položené štadióny celého turnaja, kde budú hráči čeliť podmienkam porovnateľným s pobytom vo Vysokých Tatrách.
Domáce prostredie pritom hrá Mexičanom do karát aj z historického hľadiska. V Mexico City prehrala reprezentácia Mexika naposledy ešte v roku 2013.
Odborníci upozorňujú, že plnohodnotná aklimatizácia organizmu na takéto podmienky si vyžaduje minimálne desať až štrnásť dní. Pri nabitom programe svetového šampionátu je však podobná príprava prakticky nereálna.
Kyslíkový dlh a rýchlejšia lopta
Dôsledky vysokohorského prostredia sú dobre známe. Hráčom hrozí kyslíkový dlh, pokles hodnoty VO2 max, ťažšie nohy, pomalšie okysličovanie svalov, pálenie v pľúcach či dlhšia regenerácia po každom šprinte.
Redší vzduch navyše ovplyvňuje aj samotnú hru. Z fyzikálneho hľadiska sa lopta pohybuje približne o desať až pätnásť percent rýchlejšie a pri strelách z väčšej vzdialenosti býva jej trajektória podstatne menej predvídateľná.
Mexičania však disponujú výraznou výhodou. V nominácii majú až dvanásť futbalistov pôsobiacich v domácej lige, ktorí sú na vysokohorské podmienky dlhodobo zvyknutí a dokonale ich poznajú.
Prvý večer svetového šampionátu tak ponúkol všetko, čo si organizátori želali. Veľkolepú šou, vypredané tribúny, emócie, červené karty, slzy po góle aj víťazstvo domáceho tímu. A zároveň prvú ukážku toho, že v Mexiku nebude najväčším súperom favoritov iba reprezentácia domácich, ale aj samotná nadmorská výška.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina A
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