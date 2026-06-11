    Mexiko ťažilo z výhody, pred ktorou sa nedá utiecť. Rozhodca urobil niečo nevídané

    Mexico oslavuje.
    Mexico oslavuje. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|11. jún 2026 o 23:43
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    Aký bol otvárací zápas MS?

    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    11.06.2026, Skupina A
    2 - 0
    1:0
    Južná Afrika
    Južná Afrika

    Keď prezident FIFA Gianni Infantino pred mesiacmi vyhlásil, že pôjde o „najväčšie športové podujatie, aké ľudstvo kedy videlo a ešte uvidí“, mnohí to považovali za ďalšiu z jeho veľkolepých marketingových fráz.

    Otvárací zápas majstrovstiev sveta však ukázal, že Mexiko chce skutočne ponúknuť šampionát vo veľkom štýle.

    Vypredaný legendárny štadión Azteca v Mexico City najskôr sledoval veľkolepý otvárací ceremoniál a následne aj prvé víťazstvo domácich futbalistov.

    Mexiko si v úvodnom stretnutí A-skupiny poradilo s Juhoafrickou republikou 2:0 a vyslalo konkurentom jasný odkaz, že doma bude mimoriadne nepríjemným súperom.

    Organizátori rozprestreli na hracej ploche obrovské národné vlajky, zatiaľ čo stredový kruh pokrývalo logo FIFA.

    Hráči vyšli z útrob štadióna na trávnik v sprievode detí a rozhodcovského tímu. Súčasťou slávnostného nástupu neboli iba členovia základných zostáv, ale aj náhradníci. To je tiež novinka.

    Futbal, hudba a veľké divadlo

    Počas programu vystúpila populárna kolumbijská speváčka Shakira spolu s nigérijským hudobníkom Burna Boyom.

    Ich vystúpenie sprevádzali tanečné choreografie a ďalšie umelecké čísla. Divákov pobavili aj dvaja maskoti v kostýmoch populárnych figúrok Labubu.

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    Jeden z najočakávanejších momentov prišiel približne pätnásť minút pred úvodným výkopom. Taliansky tenorista Andrea Bocelli predstavil hymnu tohtoročného šampionátu. V jej texte zaznieva posolstvo: „Je to viac než len hra, je to naša DNA.“

    Vrcholom približne polhodinového otváracieho programu bola skladba Dai Dai, ktorú špeciálne pre turnaj vytvorili Shakira a Burna Boy.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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