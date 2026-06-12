    Južná Kórea
    Južná Kórea
    MS vo futbale 2026
    12.06.2026, Skupina A
    2 - 1
    0:0
    Česko
    Česko
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    Česká radosť trvala osem minút. Kórea ukázala svoju silu, obrat dokonala v závere

    Momentka zo zápasu Južná Kórea - Česko na MS vo futbale 2026
    Fotogaléria (43)
    Momentka zo zápasu Južná Kórea - Česko na MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|12. jún 2026 o 06:15
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    Južná Kórea dnes zdolala Česko v skupine A na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Južná Kórea - Česko 2:1 (0:0)

    Góly: 67. Hwang In-pom, 80. O Hjon-kjo - 59. Ladislav Krejčí 

    Rozhodcovia: Omar - Abouelregal, Taha (všetci Eg.), ŽK: Lee Gi-hyuk

    Diváci: 44 985

    Kór. republika: Kim Sung-kju – Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk – Sol Jong-u, Hwang In-beom (84. Kim Jin-kyu), Paik Seung-ho (84. Park Jin-seob), Lee Tae-seok (69. Eom Ji-sung) – Lee Kang-in, Lee Jae-sung (63. Hwang) – Son Heung-min (69. Oh Hyeon-gyu)

    Česko: Kovář – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Sojka (85. Chytil), Zelený – Provod (64. Sadílek), Šulc (64. Hložek) – Schick (64. Chorý)

    Futbalisti Kórejskej republiky majú za sebou úspešný vstup do MS 2026. Vo svojom prvom zápase skupiny A v mexickej Guadalajare zdolali Česko 2:1, keď dokázali otočiť nepriaznivý stav 0:1.

    Českých futbalistov poslal do vedenia ich kapitán Ladislav Krejčí v 59. minúte, ale Kórejčania potom otočili skóre. Najskôr vyrovnal Hwang In-beom a na jeho gól nadviazal o 13 minút neskôr striedajúci Oh Hyeon-gyu.

    Ďalší zápas odohrajú Česi vo štvrtok 18. júna o 18.00 SELČ s Juhoafrickou republikou, Kórejčanov čaká súboj v noci na piatok 19. júna o 3.00 SELČ proti domácemu Mexiku.

    Fotogaléria zo zápasu Južná Kórea - Česko na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Hráči Česka po zápase s Južnou Kóreou na MS vo futbale 2026
    Hráči Južnej Kórei sa tešia z gólu v zápase s Českom na MS vo futbale 2026
    Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026
    43 fotografií
    Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Hráči Česka po zápase s Južnou Kóreou na MS vo futbale 2026Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Fanúšikovia Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Južná Kórea - Česko

    I. polčas:

    Kórejčania začali veľmi dobre, v úvode zápasu mali viac nebezpečných akcií. V 12. minúte mali aj prvú väčšiu šancu, keď si Kang-in nabehol, priklepol loptu na Son Humg-mina, ale jeho strelu zblokovala obrana Čechov.

    Kang-in onedlho opäť pohrozil, strelou z diaľky donútil Kovářa k prvému vážnemu zákroku. Na opačnej strane mohol skórovať Souček, ale po rohovom kope netrafil loptu ideálne a Kórejčania ju rýchlo poslali do bezpečia. Neskôr sa neujala ani strela Šulca.

    S blížiacim sa koncom prvého polčasu si potom opäť vzali slovo Kórejčania, ich najväčšia hviezda Son Heung-min si pekne potiahla loptu hranicu pokutového územia, ale poslal ju tesne vedľa ľavej žrde. Potom ešte raz pohrozili z ďalšej akcie, ale kombinácia v šestnástke im želaný efekt nepriniesla.

    II. polčas:

    Po prestávke pokračovala hra v réžii Kórejčanov. Český brankár Kovář musel dvakrát zasahovať po pokusoch Hwang In-beoma a Lee Jaea-sunga.

    Onedlho opäť podržal svoj tím, keď Kórejčanom vyšla pekná akcia, v dobrej pozícii sa ocitol Son Heung-min.

    Tieto kritické chvíle Česi prežili a potom znenazdajky udreli. V 59. minúte si na dlhý aut Coufala nabehol kapitán Krejčí a hlavičkou dokázal prekonať Kim Sung-kjua - 0:1. Ich radosť však netrvala dlho.

    VIDEO: Úvodný gól Česka na 1:0

    O osem minút neskôr dostal výbornú loptu do otvorenej českej obrany Hwang In-beom, zasekol si dvoch protihráčov a jemným oblúčikom poslal loptu do brány - 1:1.

    V 80. minúte napokon všetko rozuzlil Oh Hyeon-gyu, keď si pekne nabehol na prihrávku a rozhodol o víťazstve svojho tímu.

    VIDEO: Víťazný gól Južnej Kórei

    Česi sa síce neskôr tešili z vyrovnania, ale gól Součeka neplatil, keďže jeho spoluhráč stál predtým v ofsajde.

    Ďalšiu šancu Hložeka zmaril výborným zákrokom Kim Sung-kju a brankár Kórejčanov nedovolil v závere skórovať ani Sadílkovi.

    Hlasy po zápase

    Miroslav Koubek, tréner ČR: „Kórejčania majú výborný výber miesta, vedia si nabehnúť na loptu, škoda, že sme to nezvládli. Mali sme po góle na 2:1 veľké šance a škoda, že sme aspoň jednu nepremenili. Mali sme dobré pasáže, Kórejčania mali veľa problémov s našou hrou vo vzduchu, ale musím priznať, že boli o niečo lepší.“

    Ladislav Krejčí, autor prvého gólu v zápase: „Nezvládli sme to, prevláda vo mne sklamanie. Ale je to len začiatok, turnaj je dlhý. Musíme na toto zabudnúť a pripraviť sa na ďalší zápas. Hnevá ma, že sme dostali góly po identických situáciách, to sme mali zvládnuť lepšie.“

    Hong Myungbo, tréner Kórejskej republiky: „Bol to náš prvý zápas a bol veľmi ťažký. Samotné víťazstvo ma teší, ale ešte pozitívnejšie je, že naši chlapci vyhrali tým, že sa nevzdali. Vedel som, že sme schopní zvíťaziť, takže za stavu 1:1 som chlapcom povedal, aby hrali ďalej tak ako doteraz.“

    Výsledky MS vo futbale 2026 - 1. hrací deň

    11.06. 21:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Mexiko
    Mexiko
    2 - 0
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Mexiko City | Mexiko City
    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    2 - 1
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara

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    Domov»MS vo futbale 2026»Česká radosť trvala osem minút. Kórea ukázala svoju silu, obrat dokonala v závere